Pareja de María Camila Potosí ruega por encontrar a su bebé: “Solo pido que me la devuelvan”

Los allegados a María Camila Potosí exigen justicia y esperan encontrar a la bebé de la joven - crédito @laclaurubiano / X - Conducta Delictiva / YouTube

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María Camila Potosí, de 21 años, desapareció el 16 de julio en Cali, después de cumplir ocho meses de embarazo. Lamentablemente, la joven fue encontrada muerta cuatro días después cerca del río Meléndez y el caso sigue en investigación pues luego del levantamiento, su familia supo que la bebé ya no estaba en su vientre.

La reconstrucción de sus últimas horas de vida fue realizada por su pareja Cristian en el pódcast Conducta Delictiva, que recordó la tarde de ese jueves 16 de julio, específicamente a las 4:02 p. m. Según su relato, una mujer en moto la recogió, y el último mensaje que él recibió llegó hacia las 4:48 p. m.

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El joven contó en la entrevista que esa mañana María Camila había salido para confirmar una cita médica. Después le avisó que una amiga se había ofrecido a llevarla y, más tarde, le envió una imagen de la moto y otra fotografía para mostrar que ya había llegado al sitio donde estaría el resto del día.

Según su relato, su pareja estaba terminando detalles para el baby shower que celebrarían el domingo 19 de julio y trabajaba en un adorno con el nombre Alahia, elegido para la bebé. También dijo que ese día se había cortado la energía en el sector, por lo que ella se comunicaba con más dificultad.

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Cuando dejó de responder, Cristian fue primero a la casa de la abuela de María Camila y luego al lugar donde ella cuidaba a un familiar. Allí le dijeron que había salido a autorizar unos papeles y que la misma mujer que la había transportado por la mañana regresó por ella.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda de cámaras en el sector. De acuerdo con lo narrado por la pareja de la víctima en Conducta Delictiva, en varios establecimientos les dijeron que necesitaban al administrador o una orden de la Fiscalía para revisar los registros, mientras una vecina sí les permitió ver una grabación en la que, según Cristian, se observaba a María Camila salir con esa mujer a las 4:02 p. m.

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Ese registro reforzó sus dudas, porque indicó que su pareja solía contarle con quién estaba y a dónde iba. Cristian recordó las palabras que le dijo a la mujer de la moto cuando esta apareció en la casa de la familia al día siguiente para, según su versión, aclarar lo ocurrido: “Yo sé que usted sabe algo, díganos”.

Del mismo modo, afirmó que la mujer dijo primero que solo la había llevado en la mañana y luego admitió que también la recogió en la tarde. Incluso, explicó que la dejó cerca de un centro médico de Meléndez porque María Camila iba a comprar una mazamorra para la persona a la que cuidaba, aunque los familiares consideraron que el relato no coincidía.

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El caso provocó la indignación de la ciudadanía no solo en Cali, sino en toda Colombia - crédito La Victoria Noticias/Facebook

La pareja puso en duda los últimos mensajes

En la entrevista, Cristian indicó que nunca había oído hablar de una amistad estrecha entre María Camila y esa persona. Dijo que ella asistía a cursos prenatales que funcionaban frente a su casa, a pocos metros, y que la mujer luego aseguró que se habían conocido allí hacía dos meses.

Ese punto le resultó sospechoso porque, según contó, en la relación ambos se informaban de manera constante dónde estaban, con quién se encontraban y qué hacían. Por eso también puso en duda si los mensajes que recibió después de las 4:02 p. m. fueron efectivamente escritos por María Camila.

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La familia, además, escuchó otra señal de alarma cuando el esposo de la mujer llegó al lugar donde la estaban interrogando y, según Cristian, le reclamó por haberse metido en problemas y le exigió que dijera la verdad. También relató que entonces supieron que ella no habría pasado la noche anterior en su casa, aunque había dicho que se quedó donde una hermana.

El caso aún deja muchos interrogantes entre los habitantes de la ciudad - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - @laclaurubiano / X

El hallazgo ocurrió cuatro días después de la desaparición

Tras varios días de búsqueda, familiares recibieron la noticia de que habían encontrado a una mujer en una zona cercana al río Meléndez. Cristian contó que fue hasta el lugar, donde personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantaba el procedimiento, y que identificó el cuerpo por las cejas, los tatuajes, la ropa y otras señales físicas.

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Dijo que en ese momento creyó que la bebé seguía en el vientre, porque observó el abdomen inflamado. Más tarde, ya durante las diligencias posteriores, el padre de María Camila le comunicó que su hija había desaparecido: “Mano, el bebé no está”. Esa frase, según contó en la entrevista, lo dejó en estado de shock.

El presidente electro Abelardo de la Espriella se refirió al caso de la joven María Camila Potosí - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

En el mismo pódcast, pidió información sobre el paradero de su hija y reclamó que la entreguen: “Si hay alguna persona que sepa o pueda dar con el paradero de mi hija, pues sería de gran ayuda que me dijera, que se tocara el corazón y que lo devolviera, que de información concreta donde pudiera estar (...) Yo solo pido que me lo devuelvan. Es lo único que voy a tener como presente de Camila, mi única esperanza, lo único que quiero y que se haga justicia, porque eso no se puede quedar así. Porque simplemente ella no se merecía eso. Y nadie, no creo que ninguna mujer que esté así se merezca tal cosa”.

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El joven también cuestionó que tras la desaparición de María Camila, la familia encontrara trabas para acceder con rapidez a cámaras y activar la respuesta institucional.