Los precios del petróleo retroceden tras el repunte previo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán

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Los precios del petróleo retrocedieron este jueves tras el fuerte repunte de la jornada anterior, mientras Wall Street registró ganancias generalizadas impulsadas por los resultados de Microsoft y el alza de los fabricantes de semiconductores. El descenso del crudo se produjo en un contexto de señales diplomáticas mixtas sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que mantiene en vilo a los mercados energéticos globales.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre perdió un 1,89% hasta los USD 89,03, mientras que su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes, cedió un 1,03% hasta los USD 83,59, según los datos de los mercados de futuros.

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Pakistán, que actúa como mediador entre Washington y Teherán, afirmó este jueves que existen negociaciones “en curso” con el objetivo de “lograr una desescalada”, con especial atención al estrecho de Ormuz. Por ese corredor marítimo transita en condiciones normales alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo.

El gobierno pakistaní indicó que hace “todo lo posible para llevar a todas las partes de vuelta al protocolo de acuerdo de Islamabad”, firmado a mediados de junio para abrir la vía a conversaciones de paz. La reanudación de los ataques entre ambas potencias había disparado las cotizaciones del crudo cerca de un 7% el miércoles.

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Crédito Andina

El conflicto se ha extendido a Irak y Egipto, y amenaza varios corredores marítimos esenciales para las exportaciones de hidrocarburos, entre ellos el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab al Mandeb.

Arabia Saudí anunció la creación de una alianza multinacional destinada a reforzar la seguridad del tráfico marítimo en esas mismas rutas. La medida redujo la preocupación sobre posibles interrupciones en el transporte de crudo y contribuyó a la presión bajista sobre el Brent, que cerró en USD 89,03 frente a los USD 90,74 de la sesión previa en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense.

Fotografía de archivo de trabajadores de la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

En paralelo, Wall Street cerró al alza con fuerza, liderado por Microsoft, que registró un avance de dos dígitos tras publicar previsiones para el trimestre en curso por encima de las expectativas. La compañía proyectó ventas y crecimiento en la nube superiores a los pronósticos, gastos de capital inferiores a las estimaciones y generación sostenida de efectivo a lo largo de su ejercicio fiscal 2027.

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Los resultados de Microsoft disiparon parte de la inquietud acumulada en torno al gasto en infraestructura de inteligencia artificial (IA). La semana pasada, informes de flujo de caja negativo de Alphabet y Tesla habían desencadenado una liquidación de acciones vinculadas al sector, arrastrando también a los fabricantes de chips.

Meta Platforms profundizó esas dudas al registrar una caída del 91% en su flujo de caja libre del segundo trimestre, reflejo del peso financiero de su expansión en IA.

El índice de semiconductores PHLX anotó un fuerte ascenso, con ganancias para Micron Technology, SanDisk y Advanced Micro Devices. Las acciones de Amazon subieron, mientras que las de Apple bajaron levemente; ambas compañías presentaban sus resultados tras el cierre del mercado.

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Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 124,60 puntos, un 1,70%, hasta las 7.440,75 unidades. El Nasdaq Composite sumó 679,24 puntos, un 2,76%, para cerrar en 25.118,17 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 607,28 puntos, un 1,18%, hasta las 52.201,42 unidades.

El rebote se produjo un día después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios las tasas de interés. Los mensajes contradictorios del nuevo presidente del organismo, Kevin Warsh, habían dejado a los operadores sin claridad sobre la trayectoria futura de los costos de endeudamiento, lo que derivó en fuertes caídas bursátiles el miércoles.