Armando Benedetti, ministro del Interior, volvió a contemplar la Alcaldía de Barranquilla: “Esa sí me gusta”

El barranquillero habló con los comediantes sobre su pasado - crédito @SancochoTrifásico/YouTube

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El ministro del Interior Armando Benedetti volvió a abrir este viernes, 31 de julio de 2026, en Barranquilla la puerta a una candidatura a la Alcaldía y, ante la pregunta directa sobre esa posibilidad, respondió entre risas: “La que me quedaba quieta. ¿La alcaldía de Barranquilla? Esa sí me gusta”, dijo en una entrevista con los medios de comunicación durante un evento de la cartera en la Casa Cultural La Perla.

La declaración se dio en la capital del Atlántico, donde el funcionario también se refirió al escenario político nacional y, según el reporte de Blu Radio, aseguró que no criticará al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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No es la primera vez que Benedetti se pronuncia sobre una eventual aspiración local. El propio ministro ya había hablado en marzo de su intención de ser alcalde de Barranquilla y, de acuerdo con lo informado por la emisora, sostuvo entonces que “tenía ganas” y que era “una decisión tomada”.

En el mismo encuentro de este viernes, el ministro aludió a alertas climáticas hacia fin de año. “Se viene un superniño para finales de año y hay que tomar todas las medidas correspondientes”, afirmó.

Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, y susu intenciones de llegar a la Alcaldía de Barranquilla - crédito Colprensa

Benedetti ya se había referido a una posible postulación

En el pasado mes de marzo, el ministro del Interior, sorprendió al confirmar su interés en competir por la alcaldía de Barranquilla una vez concluya su gestión actual. Durante un diálogo con periodistas, el funcionario planteó: “Yo tengo ganas. Si ustedes me apoyan. Porque aquí todo está muy monopolizado”, abriendo así el debate sobre el futuro político de la capital del Atlántico.

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En la conversación, Benedetti reconoció el papel del actual alcalde, Alejandro Char, al que atribuyó el desarrollo reciente de la ciudad. “Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno. Eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char”, sostuvo el ministro, antes de delinear una propuesta orientada a posicionar la urbe en el escenario global.

La posibilidad de que Benedetti formalice su candidatura a la Alcaldia de Barranquilla dependería, en buena medida, de los acuerdos internos en el Pacto Histórico, la coalición oficialista. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En los últimos años, el panorama político de Barranquilla ha estado marcado por la hegemonía de Char, lo que ha motivado a Benedetti a plantear la necesidad de mayor pluralidad en la conducción local. Según el ministro, la ciudad debe aspirar a convertirse en un referente más allá de las fronteras nacionales: “Ya es hora de poner a Barranquilla que sea cosmopolita, de que tiene que ser la primera ciudad de Colombia, del Caribe. No digo del Caribe colombiano, hablo del Caribe del mar internacional. De eso hablo yo”, puntualizó.

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La posibilidad de que Benedetti formalice su candidatura depende, en buena medida, de los acuerdos internos en el Pacto Histórico, la coalición oficialista. El ministro fue enfático: “Todo depende del Pacto Histórico que vaya a ser, porque ellos son los dueños de los votos”. Con esta afirmación, subrayó que el respaldo electoral está en manos de esa fuerza política, cuya definición será crucial para su futuro.

En la conversación, Benedetti reconoció el papel del actual alcalde, Alejandro Char, al que atribuyó el desarrollo reciente de la ciudad - crédito Luisa González/Reuters

Quienes se preguntan si el contexto nacional podría condicionar los planes de Benedetti para Barranquilla encuentran una respuesta clara en sus palabras. El ministro alejó cualquier dependencia de la coyuntura presidencial: “No dependo de eso. Me tiene sin cuidado lo que vaya a pasar”, explicó, enfatizando que su visión para la ciudad se apoya en políticas públicas tanto nacionales como locales, pero no en el devenir de la presidencia.

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Con respecto a todo lo anterior, Armando Benedetti confirmó públicamente su interés en presentarse como candidato a la alcaldía de Barranquilla. Su decisión final se encuentra subordinada a las negociaciones y apoyos dentro del Pacto Histórico, pero el ministro dejó claro que su proyecto tiene como eje la transformación de la ciudad en un referente internacional, con independencia de la situación política nacional.