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Estas son las identidades de los 8 policías heridos con el carro bomba en Cúcuta: son 11 afectados en total

Los uniformados permanecen bajo atención médica luego de la explosión frente al comando de Norte de Santander. Tres civiles también resultaron lesionados

El video muestra escenas nocturnas en una calle de Cúcuta. Se observa un gran incendio con humo afectando edificios en el fondo. Una motocicleta policial con luces azules circula, y en otros momentos, se aprecia un cerco con cinta amarilla y varias personas cerca de motocicletas. Las imágenes documentan el despliegue de seguridad tras la explosión de un carro bomba que impactó el comando de Policía de Norte de Santander y la central de abastos de la ciudad.

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Las autoridades confirmaron la identidad de los 11 heridos que dejó la explosión de un carro bomba contra las instalaciones del comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta.

El atentado, ocurrido hacia las 3:20 a. m. de este sábado en el barrio Tasajero, dejó ocho uniformados lesionados y tres civiles afectados, además de la muerte de un canino de la institución.

Los policías heridos fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte, donde permanecen bajo atención médica y seguimiento de los especialistas.

Entre los afectados se encuentra el auxiliar de Policía Richard Javier Rúa Balaguera, quien sufrió heridas de consideración y fue sometido a un procedimiento quirúrgico debido a la gravedad de su estado.

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Según EFE, la lista de uniformados lesionados está conformada por:

  • Auxiliar de Policía Richard Javier Rúa Balaguera.
  • Auxiliar de Policía Diver José Vergara Guerra.
  • Patrullero Billy Walner Molina Peláez.
  • Patrullero Diego Alexander Claro Clavijo.
  • Patrullero Francisco Javier Velásquez Barrera.
  • Patrullera Carol Dayana Abril Linares.
  • Patrullero Duván Hernando Covilla Blanco.
  • Patrullera Marta Jimena Sepúlveda Sepúlveda.
Autoridades inspeccionan la zona donde un carro bomba explotó frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en el barrio Tasajero de Cúcuta - crédito El Periodiquito/X
Autoridades inspeccionan la zona donde un carro bomba explotó frente al comando de la Policía de Norte de Santander, en el barrio Tasajero de Cúcuta - crédito El Periodiquito/X

De acuerdo con las autoridades, los otros tres heridos corresponden a civiles que se encontraban en las inmediaciones del comando policial al momento de la detonación. Una de las personas afectadas sería una mujer que trabajaba en un puesto de café cercano al lugar del ataque.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó que el balance preliminar corresponde a “ocho policías y tres particulares” afectados por la explosión. El atentado generó daños en viviendas, establecimientos comerciales, vehículos y parte de la infraestructura cercana al complejo policial.

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La detonación ocurrió frente al comando de la Policía de Norte de Santander, ubicado a pocos metros de la Central de Abastos Cenabastos, una zona con alta circulación de vehículos de carga durante la madrugada.

Según las primeras informaciones, esa dinámica habría permitido que el vehículo utilizado para transportar los explosivos permaneciera en el sector sin levantar sospechas antes del ataque.

Después de la explosión inicial, las autoridades reportaron nuevas detonaciones y disparos contra el complejo policial.

De acuerdo con información conocida hasta ahora, fueron lanzados artefactos explosivos hacia las instalaciones y se registraron ráfagas de fusil contra unidades que permanecían en el lugar.

Técnicos profesionales en explosivos de la Policía realizaron labores de inspección en la zona del atentado para verificar posibles riesgos y recolectar elementos clave para la investigación - crédito AFP
Técnicos profesionales en explosivos de la Policía realizaron labores de inspección en la zona del atentado para verificar posibles riesgos y recolectar elementos clave para la investigación - crédito AFP

La zona fue acordonada mientras unidades antiexplosivos, la Sijín y la Sipol adelantaban labores de inspección y recolección de pruebas para establecer cómo fue planeado y ejecutado el ataque. Además, se activó un plan candado para ubicar a los responsables.

La ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, rechazó el atentado y anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. La funcionaria aseguró que los datos entregados a las autoridades serán manejados bajo reserva.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, se desplazó hasta Cúcuta para verificar la situación de orden público, acompañar a los uniformados lesionados y coordinar las acciones de seguridad. El oficial aseguró que todas las capacidades institucionales fueron desplegadas para encontrar a quienes participaron en el ataque.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, también rechazó los hechos y aseguró que el Estado responderá frente a quienes atenten contra la población y la Fuerza Pública.

En su pronunciamiento, señaló al ELN como responsable del atentado y anunció el fortalecimiento de las operaciones para dar con los autores.

Al menos seis explosiones se registraron en la madrugada de este sábado 1 de agosto en inmediaciones del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander | Captura de video
Al menos seis explosiones se registraron en la madrugada de este sábado 1 de agosto en inmediaciones del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander | Captura de video

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, suspendió una actividad programada en el municipio de Chitagá para liderar un consejo de seguridad en Cúcuta. La Alcaldía de la ciudad también expresó solidaridad con los afectados y pidió resultados en las investigaciones.

El atentado ocurre en medio de una nueva escalada de violencia en Norte de Santander, una región donde tienen presencia grupos armados ilegales como el ELN y estructuras de las disidencias de las Farc. Las autoridades mantienen los operativos para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales.

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