Desmantelaron centros de minería ilegal del Clan del Golfo en Antioquia

El Ejército desmantela dos complejos de minería ilegal ligados al Clan del Golfo en Antioquia - crédito Ejército Nacional de Colombia

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El Ejército Nacional propinó un nuevo golpe a las finanzas del Clan del Golfo tras desmantelar dos complejos de minería ilegal que, presuntamente, eran utilizados por esa estructura armada para la extracción ilícita de oro en el departamento de Antioquia.

Las operaciones fueron ejecutadas por tropas de la Cuarta Brigada en los municipios de La Pintada y San Francisco, donde, de acuerdo con información oficial, funcionaban dos unidades de producción minera ilegal vinculadas a la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del grupo armado organizado.

Durante los operativos, los uniformados destruyeron e inutilizaron la infraestructura empleada para desarrollar la actividad ilícita, con el propósito de afectar una de las principales fuentes de financiación de esa organización criminal.

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Entre los elementos intervenidos se encontraban una draga tipo buzo, una retroexcavadora, una plataforma destinada al lavado de oro, cinco motores, tres clasificadoras metálicas, un motor extractor de aire y un marco de soporte metálico. Asimismo, las autoridades incautaron 2.200 galones de ACPM y 500 galones de gasolina que, presuntamente, eran utilizados para mantener en funcionamiento la maquinaria empleada en la explotación ilegal.

La intervención militar evita la extracción de 8.400 gramos de oro al mes en Antioquia - crédito Ejército Nacional de Colombia

Según el balance entregado por el Ejército, la destrucción de estos equipos representa una afectación económica superior a los 800 millones de pesos, correspondiente al valor de la maquinaria, la infraestructura y los demás elementos utilizados en la extracción ilícita del mineral.

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Además del impacto sobre la capacidad logística de la organización, las autoridades destacaron el efecto que tendrá el operativo sobre sus ingresos ilegales.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la intervención impidió la extracción de aproximadamente 8.400 gramos de oro cada mes, producción que tendría un valor cercano a 3.915 millones de pesos en el mercado.

Para la Fuerza Pública, este resultado representa un golpe directo contra las finanzas de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, al reducir significativamente los recursos que obtenía mediante la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona del departamento.

La destrucción de maquinaria minera ilegal deja pérdidas superiores a 800 millones de pesos, según el Ejército - crédito Ejército Nacional de Colombia

Las autoridades reiteraron que las operaciones contra la minería ilegal continuarán en diferentes regiones del país, al considerar que esta actividad constituye una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados organizados y genera además, graves afectaciones ambientales por el uso indiscriminado de maquinaria pesada y combustibles en ecosistemas estratégicos.

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Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum al Clan del Golfo y a las disidencias

El reciente operativo del Ejército contra las finanzas del Clan del Golfo ocurrió en medio de un nuevo pronunciamiento del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el que anunció que endurecerá la ofensiva contra los grupos armados ilegales una vez asuma oficialmente la Presidencia de la República.

“A los delincuentes, bandidos, narcoterroristas y miserables que tienen azotados a este gran departamento del Tolima, tienen diez días para entregarse. Si no se someten, van a ser dados de baja como en derecho corresponde y se van a acordar de mí”, afirmó De la Espriella ante autoridades departamentales y municipales durante el cierre del empalme territorial realizado en Ibagué,

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En su intervención, el presidente electo también mencionó a varios presuntos cabecillas de estructuras ilegales, entre ellos integrantes de la facción de alias Iván Mordisco y un supuesto jefe del Clan del Golfo.

Abelardo de la Espriella dio diez días a cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias para entregarse - crédito Sergio Acero/REUTERS y Ernesto Guzmán/EFE

“A los bandidos de la facción de alias Iván Mordisco: Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias Chapolo; a Bleiner García, alias Bleiner o el Viejo; a alias El Enfermero y alias Piolín de esa facción, tienen diez días para que se entreguen. De lo contrario, sabrán lo duro que muerde el ‘Tigre’. Al bandido alias Ronald o Ratón del Clan del Golfo tiene las horas contadas para entregarse porque voy a ir por usted y voy a hacer caer todo el peso de la ley”, sostuvo.

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El pronunciamiento se produjo luego de escuchar los reportes de seguridad presentados por las autoridades del Tolima durante la jornada de empalme. Allí, De la Espriella aseguró que su gobierno trabajará de manera coordinada con la Gobernación y las alcaldías de los 47 municipios del departamento para fortalecer la seguridad y recuperar el control del territorio.