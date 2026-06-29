Mundo

El misterio del avión que se estrelló en la torre más alta de Beijing: silencio oficial y reducción del tráfico aéreo en China

El impacto de una aeronave ligera contra el rascacielos Citic Tower desató una ola de censura, la suspensión de vuelos privados en todo el país y dudas sobre la seguridad en el corazón político del gigante asiático

Guardar
Google icon
Vista de los daños en la estructura de la Torre Citic de Beijing el 26 de junio de 2026. El impacto a seis kilómetros de la sede del poder político dejó un muerto y 13 heridos. (AP Foto/Han Guan Ng)
Vista de los daños en la estructura de la Torre Citic de Beijing el 26 de junio de 2026. El impacto a seis kilómetros de la sede del poder político dejó un muerto y 13 heridos. (AP Foto/Han Guan Ng)

Tres días después de que una aeronave ligera se estrellara contra el rascacielos más alto de Beijing, el incidente permanece bajo un estricto bloqueo informativo por parte de las autoridades chinas, mientras operadores de todo el país confirman una orden gubernamental para paralizar de forma indefinida el tráfico aéreo privado.

El siniestro, que dejó un muerto y 13 heridos, ocurrió el viernes por la noche en el distrito financiero de Guomao, cuando un avión deportivo monomotor impactó contra la Citic Tower, un edificio de 528 metros de altura. El hecho sembró dudas sobre la seguridad en el corazón de la capital, debido a que el rascacielos se localiza a solo seis kilómetros de Zhongnanhai, el complejo residencial fuertemente resguardado donde habita el presidente Xi Jinping y la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh).

PUBLICIDAD

La respuesta oficial ha alimentado el misterio. Las autoridades tardaron casi 24 horas en emitir un escueto comunicado que no identificó al piloto fallecido, no mencionó el nombre del rascacielos ni detalló la ruta de la aeronave. Al mismo tiempo, los censores del régimen borraron de inmediato las imágenes y comentarios del accidente en las redes sociales locales.

Chocó un avión contra un edificio en Beijing 3

Chocó un avión contra un edificio en Beijing

Las incógnitas sobre el piloto y el vuelo

A pesar del silencio estatal, detalles del caso han comenzado a filtrarse. Una investigación del diario británico Financial Times vinculó la avioneta, con matrícula B-12PP, a la escuela de vuelo Eastern Pioneer, ubicada en el aeródromo pequinés de Shifosi. La escuela suspendió todas sus operaciones tras el impacto.

PUBLICIDAD

El mayor interrogante gira en torno a la identidad del piloto y los motivos del choque. Según el reporte periodístico, la policía registró esa misma noche en las instalaciones de la escuela un automóvil a nombre de una supuesta alta ejecutiva de CITIC, el conglomerado financiero estatal dueño del rascacielos afectado. Esta vinculación directa entre el entorno del piloto y el edificio del siniestro ya circulaba en plataformas digitales fuera del control del gobierno chino, pero ha sido omitida por los investigadores locales.

Fachada dañada de la Torre CITIC en Beijing el 26 de junio de 2026 tras el choque de una avioneta. El gobierno chino impuso restricciones de vuelo y censura sobre el incidente. (REUTERS/M. Shemetov)
Fachada dañada de la Torre CITIC en Beijing el 26 de junio de 2026 tras el choque de una avioneta. El gobierno chino impuso restricciones de vuelo y censura sobre el incidente. (REUTERS/M. Shemetov)
Los restos del avión que se estrelló en la Citic Tower de Beijing
Los restos del avión que se estrelló en la Citic Tower de Beijing

Expertos internacionales cuestionan cómo una aeronave civil pudo eludir la vigilancia de la capital. Victor Shih, profesor de la Universidad de California en San Diego, señaló que el hecho tiene una “potencial importancia política” y cuestionó la respuesta de las fuerzas encargadas de proteger el espacio aéreo de los líderes chinos. Por su parte, Ben Lewis, analista especializado en el Ejército Popular de Liberación (EPL), explicó a Newsweek que las defensas de Beijing son robustas pero están diseñadas para amenazas militares y no para naves civiles lentas, añadiendo que derribar el aparato sobre una zona densamente poblada habría sido más peligroso por la caída de escombros.

Parálisis aérea a nivel nacional

Seguridad custodia un cordón policial cerca de la Torre CITIC en Beijing el 26 de junio de 2026. Las autoridades congelaron los vuelos privados en todo el país tras el siniestro. (REUTERS/M. Shemetov)
Seguridad custodia un cordón policial cerca de la Torre CITIC en Beijing el 26 de junio de 2026. Las autoridades congelaron los vuelos privados en todo el país tras el siniestro. (REUTERS/M. Shemetov)

Como respuesta directa al siniestro, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) emitió una orden no publicada de “control de espacio aéreo a escala nacional”. Operadores de aviones ligeros, escuelas de aviación, clubes de paracaidismo y empresas de planeadores en provincias como Hainan y Sichuan confirmaron que sus flotas fueron obligadas a permanecer en tierra sin una fecha de reactivación.

Los datos de la plataforma Flightradar24 ratificaron que el tráfico aéreo no comercial cesó por completo en el norte de China el sábado. Las restricciones alcanzaron incluso al distrito pequinés de Yanqing, donde las academias de entrenamiento de drones comerciales debieron cancelar los vuelos en exteriores y limitar sus actividades a clases teóricas en espacios cerrados.

Esta parálisis choca con la estrategia económica del presidente Xi Jinping, quien incluyó a la llamada “economía de baja altitud” —que abarca drones, aerotaxis y logística urbana— como un sector estratégico en el XV Plan Quinquenal, con una proyección de mercado de 511.000 millones de dólares para 2035.

El analista Bill Bishop anticipó en X que el incidente forzará regulaciones mucho más severas, evidenciando el conflicto entre las ambiciones de innovación del país y la obsesión del régimen por el control absoluto.

Temas Relacionados

ChinaBeijingCitic TowerAccidente aéreoXi JinpingCensura chinaÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ataques de Putin en Ucrania dejaron siete muertos en medio de severa escasez de combustible en Rusia

Un bombardeo en la ciudad de Dnipro causó estragos mientras Kiev intensifica sus ataques contra refinerías, obligando al Kremlin a admitir un déficit de combustible por primera vez. IMÁGENES SENSIBLES

Ataques de Putin en Ucrania dejaron siete muertos en medio de severa escasez de combustible en Rusia

La ola de calor extremo asfixia a Europa: más de 130 millones de personas enfrentan temperaturas superiores a los 35°C

El centro y este del continente concentran los peores registros de un fenómeno global impulsado por el cambio climático, mientras Francia reporta un millar de muertes adicionales y Alemania sufre incendios forestales

La ola de calor extremo asfixia a Europa: más de 130 millones de personas enfrentan temperaturas superiores a los 35°C

Los glaciares suizos, al borde del colapso por el calor extremo en Europa

Las altas temperaturas y la falta de nevadas adelantan el “glacier loss day” en los Alpes suizos, exponen el hielo y auguran un verano crítico para los ecosistemas de montaña del continente

Los glaciares suizos, al borde del colapso por el calor extremo en Europa

Japón se perfila como un centro de producción de armas para la disuasión aliada en el Indo-Pacífico

Los proyectos con firmas de Europa, Ucrania y Estados Unidos apuntan a producir, reponer y adaptar sistemas no tripulados cerca de un eventual frente con China, como parte de una revisión industrial en Tokio

Japón se perfila como un centro de producción de armas para la disuasión aliada en el Indo-Pacífico

Taiwán busca completar este año su sistema integrado de defensa aérea inteligente

La arquitectura por capas ubica a ese componente en el anillo externo, con evaluaciones operativas ya completadas según una fuente militar, mientras capas internas cubrirán amenazas regionales y de baja altitud con otras variantes

Taiwán busca completar este año su sistema integrado de defensa aérea inteligente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Autoridades investigan homicidio de un futbolista de 17 años en Palmira, Valle del Cauca: esto se sabe

Autoridades investigan homicidio de un futbolista de 17 años en Palmira, Valle del Cauca: esto se sabe

Tragedia en un torneo de fútbol en Santa Fe: un policía tiene muerte cerebral tras una brutal agresión

Profeco lanza Feria de Regreso a Clases 2026 en CDMX: cómo aprovechar rebajas en mochilas, calzado y más

Duro agarrón entre Cecilia López y la ministra de Agricultura por cifras de entrega de tierras en el Gobierno Petro: “Muy injusto con los campesinos”

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio: responde a la propuesta de seguridad del PAN: “No son innovadores, quieren regresar al pasado”

INFOBAE AMÉRICA

Fovial ha colocado más de 112 mil toneladas de asfalto para renovar rutas clave en El Salvador

Fovial ha colocado más de 112 mil toneladas de asfalto para renovar rutas clave en El Salvador

La Policía Nacional Civil abate a un presunto sicario del Barrio 18 tras un enfrentamiento en Ciudad Quetzal

La resiliencia de Centroamérica depende del margen fiscal y la credibilidad macroeconómica, según estudio

Bolivia abre mesas de diálogo con sindicatos tras más de 50 días de tensión social

La defensa de Juan Orlando Hernández confirma a Infobae que expresidente se presentará voluntariamente ante la justicia hondureña

ENTRETENIMIENTO

Penélope Cruz confiesa el hábito que mantiene desde hace 12 años: “La gente se queda muy sorprendida”

Penélope Cruz confiesa el hábito que mantiene desde hace 12 años: “La gente se queda muy sorprendida”

Katy Perry, Jessica Alba y más celebridades presenciaron el histórico pase de Canadá a octavos de final en el Mundial 2026

Katy Perry canceló su actuación en un festival de Bélgica por alerta de tormentas

La hija de Charlie Sheen fue hospitalizada por una infección renal: “Me siento horrible”

Pamela López minimiza a Pati Lorena tras polémica por ‘La Granja VIP’ y la tilda de ‘patética’: “Simplemente no existe”