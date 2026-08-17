Sorteo Zodiaco 1757: Resultados de la Lotería Nacional del domingo 9 de agosto

Lotería Nacional.

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Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1757 de este domingo 9 de agosto de 2026, conmemora el “Primer aniversario de El Tribunal de Disciplina Judicial”, celebrado oficialmente el 1 de septiembre de 2025.

El Tribunal de Disciplina Judicial fue creado para vigilar la actuación de juezas, jueces, magistradas y magistrados, prevenir actos de corrupción y garantizar que quienes imparten justicia lo hagan con apego a la ley, ética y responsabilidad.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 16 de agosto del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Aries 4554

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Sagitario 1091

Premio de 1 millón 100 mil pesos:

Premio de 176 mil pesos: Tauro 4835

Premio de 176 mil pesos: Capricornio 0812

Premio de 88 mil pesos: Sagitario 3723

Premio de 88 mil pesos:

Premio de 61 mil 600 pesos: Libra 4140

Premio de 61 mil 600 pesos: Capricornio 9815

Premio de 52 mil 800 pesos: Piscis 1370

Premio de 52 mil 800 pesos: Acuario 2113

Premio de 44 mil pesos: Libra 7879

Premio de 44 mil pesos: Libra 2338

Premio de 44 mil pesos: Acuario

Premio de 35 mil 200 pesos: Aries 4081

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 5269

Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 7997

Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 2159

Premio de 26 mil 400 pesos:

Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

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El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.