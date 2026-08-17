Emergencia por incendios forestales en Tolima: así avanza el control del fuego por parte de los organismos de socorro

Las autoridades trabajan por extinguir las llamas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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En medio de la preocupación nacional por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 que dejó miles de damnificados, hay otra región que clama por ayuda. Se trata del departamento de Tolima, en el que las llamas no dan tregua.

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades locales, más de 11.200 hectáreas de vegetación y bosque virgen se han consumido en la región en una emergencia que completa siete días y mantiene operaciones simultáneas en varios frentes.

Ante la gravedad de la situación, durante la noche del domingo 16 de agosto, el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, aseguró que en el departamento se está trabajando para apagar las llamas y evitar que más zonas se sigan consumiendo.

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“San Luis y Ortega se encuentran controlados con personal en tierra y apoyo aéreo”, explicó el jefe de cartera. Sin embargo, estos no son los únicos sectores afectados, por lo que se continúa trabajando para llegar con personal que pueda contribuir a la extinción del fuego.

Las autoridades continúan trabajando en los lugares de atención - crédito @Rodrigo_Lara_ / X

De acuerdo con el reporte oficial del Gobierno, la respuesta se concentra en San Luis, Guamo, Valle de San Juan y Ortega, donde siguen las labores para contener los focos activos. Del mismo modo, se reveló que en las zonas más afectadas permanecen desplegados más de 200 soldados, según el reporte de operación en el territorio.

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Aunque esos no son todos los esfuerzos realizados por parte de los diferentes organismos de socorro, desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán informó el envío de apoyo operativo a la zona: “Durante 4 días, un equipo de 15 uniformados de Bomberos Bogotá ha trabajado sin descanso para combatir los incendios forestales en Ortega, Tolima”.

En su mensaje agregó lo siguiente: “Con herramientas manuales y descargas aéreas, seguiremos aportando para proteger a la comunidad hasta superar la emergencia. Bogotá está presente donde más se necesita”.

El balance del alcalde de la capital fue realizado teniendo en cuenta que la ciudad ha enviado toneladas de ayuda para las zonas afectadas por el terremoto, con el fin de que los damnificados sean atendidos.

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Los organismos de socorro trabajaron durante días - crédito @Rodrigo_Lara_ / X

Cabe mencionar que en su balance nacional, el ministro Lara detalló que “Carmen de Apicalá permanece activo y se desplazan unidades de refuerzo desde San Luis”.

También afirmó que “los demás focos cuentan con personal trabajando y no se han salido de control”.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, expresó preocupación por la magnitud de la afectación y por el impacto en áreas naturales. En un recorrido aéreo, informó que se inspeccionó el sector Palomas para atender el incendio que se encuentra activo en este punto.

Sobre el avance de las tareas de extinción, Matiz indicó que en San Luis el fuego fue controlado en un 90% y que resta apagar un foco. En ese trabajo, señaló, el Ejército Nacional apoya con personal en tierra y grupos especiales.

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El reporte oficial sobre daños materiales dio cuenta de pérdida habitacional en la zona de emergencia, pues se informó que 50 viviendas fueron consumidas totalmente, aunque aún se continúan realizando las respectivas labores de verificación en los territorios afectados para confirmar la totalidad de los daños.

La situación tiene en alerta a la comunidad - crédito Europa Press

En el balance de coordinación, Lara agregó: “Desde la Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior, seguimos monitoreando y coordinando la respuesta de manera permanente”.

Ante los balances entregados el domingo 16 de agosto, la comunidad pidió que también se preste la respectiva atención a estas zonas del país. Afortunadamente, en medio de la jornada del fin de semana llovió y el hecho emocionó a todos los habitantes del departamento que están atentos a la evolución de los incendios.

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