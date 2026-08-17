Cinthia Aparicio rompe en llanto al atravesar difícil momento tras divorcio con Alexis Ayala

La actriz se sinceró y confesó entre lágrimas el duro momento que atraviesa tras el divorcio con Alexis Ayala (Redes Sociales)

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Cinthia Aparicio expuso en Instagram que atravesó un periodo de “cerrar ciclos” y “reconstruirme” a unos meses de hacer oficial su divorcio con Alexis Ayala, luego de reconocer que, pese a mantenerse ocupada con trabajo, amistades y viajes, no evitó sentirse triste.

La actriz publicó el mensaje este domingo 16 de agosto, cuando, según escribió, llegó a un punto en el que “simplemente no podía más” y decidió mostrarse vulnerable ante sus seguidores.

Aparicio y Ayala hicieron oficial su separación en abril de este 2026, a casi tres años de haber llegado al altar en noviembre de 2023. La pareja no dio declaraciones sobre los motivos.

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El divorcio con Alexis Ayala y lo que dijo Cinthia Aparicio

(Instagram: @cinthiaparicio)

Tras el anuncio de abril, Alexis Ayala dejó ver en más de una ocasión que la ruptura se relacionó con planes de vida distintos. El actor indicó que Aparicio deseaba formar una familia y convertirse en madre.

En el texto que compartió en redes, Cinthia Aparicio no habló de los motivos específicos del divorcio. Su publicación se enfocó en el proceso emocional que, de acuerdo con sus palabras, vivió en los últimos meses.

El mensaje de Cinthia Aparicio: “Cerrar ciclos” y aceptar la vulnerabilidad

“Es de uno de esos días en los que simplemente no podía más. Este último tiempo me ha tocado cerrar ciclos, reconstruirme, volver a empezar y aprender a conocerme desde otro lugar”, escribió Aparicio en su cuenta.

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(Captura de pantalla)

En el mismo mensaje, la actriz explicó cómo cambió su idea de fortaleza: “Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte era no quebrarme y no mostrarme vulnerable. Hoy creo que ser fuerte también es poder decir ‘esto me dolió, esto me está costando, hoy no estoy bien, hoy no tengo todas las respuestas’… y está bien”.

Aparicio cerró su texto con una reflexión sobre el proceso de sanar: “Estoy aprendiendo que sanar no significa dejar de sentir. Significa dejar de abandonarme mientras siento”.

¿Cuántos años le llevaba Alexis Ayala a Cinthia Aparicio?

La diferencia de edad de los actores dio mucho de qué hablar durante su relación, ya que el actor nació el 9 de agosto de 1965, por lo que acaba de cumplir los 61 años de edad. Mientras que Aparicio nació el 20 de febrero de 1993, es decir que tiene 33 años. La diferencia de edad entre ambos es de 28 años.

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(Captura de pantalla TikTok)

¿Qué pasó con Cinthia Aparicio y Alexis Ayala?

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala hicieron oficial su separación en abril de 2026, a casi tres años de haberse casado en noviembre de 2023. El propio Ayala confirmó la ruptura en una entrevista con la revista Caras, donde señaló que la diferencia de 28 años entre ambos nunca fue el problema, sino la divergencia en proyectos de vida.

Ayala reconoce que Cinthia quería ser madre y él ya no

El actor explicó en distintas entrevistas que Cinthia Aparicio deseaba formar una familia y tener hijos. Ayala, que ya tiene dos hijas de matrimonios anteriores, no estaba en el mismo punto. Esa diferencia, dijo, fue la que detonó el fin del vínculo.

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A pesar del divorcio, ambos mantuvieron su compromiso profesional. Los dos siguen en la obra de teatro Las mujeres son de Venus y, los hombres, ni madres, que Aparicio produce y en la que Ayala actúa como coprotaganista.

(Instagram: Alexis Ayala)

Foto manipulada con IA generó rumores sobre Alexis Ayala

El 31 de julio, Alexis Ayala publicó en Instagram una imagen en la que aparecía besando al actor Alberto Agnesi. La postal desató especulaciones, pero Ayala aclaró que la foto fue generada con inteligencia artificial por el actor José Ron. En la imagen original, dijo, ambos actores aparecen sentados lejos el uno del otro.

En esos mismos días, Aparicio fue captada junto a un hombre no identificado, lo que alimentó rumores de un nuevo romance. La actriz no ha confirmado nada al respecto.

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