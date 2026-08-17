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Morena aprueba un cambio de última hora a la reforma electoral en Zacatecas, cambia la representación proporcional

La mayoría guinda y del Partido Verde avala una reserva que reemplaza la “proporcionalidad pura” por listas

Congreso de Zacatecas
La reserva impulsada por el morenista Santos González y respaldada por Morena y el Partido Verde se aprobó con 17 votos a favor y 12 en contra. (Foro: Twitter/@FueraCloset_AC)
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La Legislatura de Zacatecas aprobó este 16 de agosto un cambio de última hora a la reforma electoral y sustituyó la proporcionalidad pura” por un sistema de listas A y B para repartir 12 curules plurinominales, una decisión impulsada por Santos González y respaldada por Morena y el Partido Verde que desató acusaciones de la oposición por un viraje en las reglas después de que el dictamen original ya había sido avalado.

Dicha reserva que modificó el reparto de diputaciones de representación proporcional pasó con 17 votos a favor y 12 en contra, según informó El Sol de Zacatecas. Minutos antes, el Pleno de Zacatecas había aprobado el dictamen original con 16 votos a favor y 11 en contra.

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El cambio redefine cómo se integrará la lista final de candidaturas plurinominales. La lista A estará formada por seis fórmulas registradas directamente por cada partido, mientras que la lista B incluirá otras seis fórmulas de candidatas y candidatos que compitieron por mayoría relativa, no ganaron y obtuvieron los mejores porcentajes de votación dentro de su fuerza política.

Ambas listas deberán intercalarse para construir la relación definitiva de aspirantes que podrá acceder a las diputaciones de representación proporcional. Ese nuevo mecanismo reemplazó la fórmula de “proporcionalidad pura” que se había discutido y aprobado en una primera votación durante la misma sesión.

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Dictamen original usaba cociente natural y resto mayor

Congreso de Zacatecas aprueba reforma de supremacía constitucional. (Captura de pantalla)
Las listas A y B deberán intercalarse para formar la relación definitiva de aspirantes que podrá acceder a las curules plurinominales en el Congreso de Zacatecas. (Captura de pantalla)

El proyecto inicial planteaba distribuir las 12 diputaciones con un sistema de cociente natural y resto mayor. Ese modelo buscaba que la votación obtenida por cada partido se reflejara de forma más directa en la integración del Congreso local.

La fórmula contemplaba dividir la votación estatal emitida entre el número de curules de representación proporcional por asignar. Después, las diputaciones se repartirían conforme al número de veces que cada partido alcanzara ese cociente y, si quedaban espacios pendientes, se completarían con el resto mayor.

Al defender la reserva, el morenista Santos Antonio González Huerta sostuvo que el nuevo esquema pretende dar más peso al voto ciudadano y evitar que las plurinominales dependan sólo de listas definidas por las dirigencias partidistas.

En la sesión afirmó: “Buscamos darle mayor poder a la ciudadanía para decidir quiénes llegan a este Congreso, porque las candidatas y los candidatos que integren la lista B tendrán que salir a buscar el respaldo de la gente, recorrer municipios, tocar puertas, escuchar necesidades, presentar propuestas y ganarse la confianza ciudadana”.

PRI, PT y Movimiento Ciudadano acusaron un cambio de reglas

El líder del PRI sostiene que el partido guinda estaría coludido con el crimen organizado
PRI, PT y Movimiento Ciudadano acusaron un cambio de reglas. Alito Moreno anunció que el tricolor lo combatirá política y legalmente. Crédito: X/@alitomorenoc

La oposición sostuvo que la reserva alteró de fondo el contenido del dictamen ya votado. El diputado priista Carlos Peña Badillo dijo, citado por El Sol de Zacatecas, que la propuesta “representaba un cambio sustancial frente al texto previamente discutido y aprobado.

Durante el debate, Peña Badillo acusó: “Ahora nos quieren volver a sorprender con esta reserva, el dictamen original sólo sirvió para simular y engañar a la sociedad zacatecana y hasta a los partidos políticos”. El legislador añadió que la bancada del PRI no acompañaría la modificación porque, a su juicio, atenta contra la representación de los institutos políticos”.

La diputada del PT Renata Ávila calificó la reforma como “un agandalle político”. Según su argumento, el ajuste busca facilitar la construcción de mayorías para que Morena no dependa “absolutamente de nadie, con una menor necesidad de acuerdos, consensos y contrapesos.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Ana María Romo Fonseca también rechazó la modificación. En tribuna dijo: “El día de hoy se mata la democracia, se mueren los equilibrios (…) primero hablaron de la representación pura y ahora en esta reserva hablan de algo completamente distinto con la lista A y la lista B… no sé si nos ven cara de tarados o qué”.

La diputada Dayanne Cruz Hernández cuestionó además la constitucionalidad de la fórmula aprobada. Su objeción fue que la Constitución establece que las 12 diputaciones de representación proporcional deben elegirse con base en “una lista, por lo que consideró que el esquema de listas A y B carecería de sustento constitucional.

Fuera del Congreso local, el dirigente nacional del PRI, “Alito” Moreno afirmó en X que Morena aprobó “de manera exprés” una reforma “hecha a la medida de sus interesespara manipular el reparto de diputaciones plurinominales y quedarse con más espacios. También sostuvo que el PRI combatirá la maniobra “política y legalmente”.

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