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Alina Lozano apareció calva y sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: “No es fácil despedirse”

La actriz colombiana Alina Lozano publicó un video en Instagram donde apareció rapada, dando una emotiva despedida y aprovechó para aclarar rumores sobre una posible enfermedad

En un video publicado en su cuenta oficial, la artista explicó que el mensaje no implica alejarse de las plataformas, sino decir adiós a quienes dejaron de apoyarla tras su cambio personal y estético - crédito lozanoalina / Instagram

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La reconocida actriz Alina Lozano impactó a su audiencia al compartir en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se mostró sin cabello, mientras abordaba el tema de las despedidas en su vida.

En el clip, la artista aseguró que ha enfrentado numerosas despedidas, tanto de personas queridas que fallecieron como de otras que simplemente dejaron de formar parte de su entorno. Según relató Lozano, cada adiós ha implicado para ella un proceso de respeto y gratitud, actitud que también trasladó a su relación con el público.

En sus palabras, la actriz agradeció a quienes la acompañaron durante años, soportando sus ocurrencias y manteniéndose fieles incluso cuando su contenido no resultó del agrado de todos. “Gracias por todo este tiempo que me han aguantado, que han tolerado, que a pesar de que muchas cosas no les gustaron, igual se quedaron conmigo. Eso yo lo valoro enorme, pero enormemente”, expresó Lozano en el video, reproducido por centenares de usuarios.

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El verdadero motivo de su despedida

Alina Lozano compartió en Instagram un video sin cabello y habló sobre las despedidas en su vida - crédito lozanoalina / Instagram
Alina Lozano compartió en Instagram un video sin cabello y habló sobre las despedidas en su vida - crédito lozanoalina / Instagram

La publicación generó incertidumbre entre sus seguidores, quienes esperaban una explicación sobre un posible retiro de las redes sociales. No obstante, Alina Lozano sorprendió al aclarar que no se trata de una despedida de las plataformas digitales, sino de quienes la han dejado de seguir tras su cambio de imagen y su situación personal.

“Me despido de todas las personas que me están enviando mensajes que antes me seguían, pero que ya no me van a seguir porque ahora estoy pelona, porque ya no estoy con Jim […] otros porque consideran que estoy loca y no les gustan las locas porque ellos son muy serios, ellos sí son de verdad muy puestos en su sitio y esperaron todo el tiempo a que mi sano juicio volviera. Para todas esas personas que antes me amaban, pero que ahora me odian; […] me despido de todos ustedes con amor, con alegría, con respeto”, manifestó la actriz, según recogió el propio video publicado en Instagram.

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Alina insistió en que su decisión de raparse no responde a una enfermedad o un episodio adverso de salud, sino a una decisión personal. También explicó que seguirá presente en redes sociales y continuará generando contenido, sin importar las críticas sobre su aspecto físico, sus proyectos profesionales o su estado civil.

Reacciones y respaldo de sus seguidores

Alina Lozano
La actriz Alina Lozano dijo que cada despedida de personas queridas o de su entorno la asumió con respeto y gratitud - crédito @lozanoalina/Instagram

El mensaje de Alina Lozano provocó una ola de comentarios tanto de apoyo como de sorpresa. Diversos usuarios destacaron su autenticidad y su capacidad para enfrentar los cuestionamientos públicos.

“Alina... Solo sigue siendo tú, original y ya”, escribió uno de sus seguidores. Otro mensaje expresó: “No, a mí me gusta verla en sus videos. Pelona o no, yo la sigo”. Otros comentarios subrayaron la importancia de que la actriz mantenga su esencia: “Siga adelante, no importa lo que digan los demás, usted es una gran mujer”.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate sobre la presión a las figuras públicas y la libertad de mostrarse auténticas, tema que la propia Lozano abordó al despedirse con gratitud de quienes optaron por dejar de seguirla.

Alina Lozano, actriz colombiana
Alina Lozano aclaró que su despedida no es de Instagram ni de las redes sociales, sino de quienes dejaron de seguirla- crédito @lozanoalina/Instagram

En sus palabras: “Y a todos los que siguen conmigo, pues yo voy a seguir dando mucha lora. Así que gracias por seguir. Gracias por acompañarme, sola, acompañada, con pelo, sin pelo. Ustedes, los leales, los incondicionales, los amo. Y a los otros que ya no me quieren, bueno, chao, con amor también”.

La actriz concluyó su intervención subrayando que su presencia en redes no está condicionada ni por su imagen ni por opiniones ajenas, sino por el vínculo genuino que mantiene con su público más fiel.

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