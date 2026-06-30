Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este martes que las fuerzas israelíes no abandonarán el sur de Líbano mientras el grupo terrorista Hezbollah mantenga su presencia armada en la zona, durante una visita a las tropas desplegadas en territorio libanés.

“No abandonaremos el sur de Líbano hasta que la amenaza haya sido eliminada. Y mientras Hezbollah permanezca aquí, armado y amenazándonos, nosotros también permaneceremos aquí”, afirmó Netanyahu ante los soldados. El primer ministro estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz y altos mandos militares, entre ellos el subdirector del Estado Mayor, Tamir Yadai, y el director del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra.

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La visita se produjo días después de que Israel y Líbano firmaran en Washington un acuerdo marco mediado por Estados Unidos, con vistas a negociar una paz de largo plazo. El texto, sin embargo, no establece una retirada israelí inmediata. Fija únicamente una salida “gradual” de dos “zonas piloto”, donde el ejército libanés tomaría el control de esas áreas. Los detalles sobre cómo operará ese mecanismo en la práctica no han sido divulgados públicamente.

Netanyahu vinculó ese acuerdo a las operaciones militares en el terreno. “Como resultado de sus acciones aquí, Líbano reconoce a Israel, Israel reconoce a Líbano”, dijo a los soldados.

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El primer ministro israelí visitó posiciones de las Fuerzas de Defensa en territorio libanés y condicionó cualquier salida al desarme del grupo terrorista (EP)

Describió a Hezbollah como “el eslabón más importante del eje iraní” y advirtió que la exigencia de que la milicia abandone el sur libanés “es una bofetada al eje iraní, y no necesariamente quedará impune”. También ordenó a sus tropas actuar sin demora ante cualquier amenaza: “Si identifican una amenaza para su seguridad, para sus vidas o para las vidas de sus soldados, actúen. No esperen. Actúen. Es una orden inquebrantable”.

El ejército israelí estableció una zona de amortiguamiento de aproximadamente 10 kilómetros a lo largo de toda la frontera norte de Israel, dentro de territorio libanés. Las autoridades israelíes sostienen que esa franja es necesaria para proteger a las comunidades del norte del país de los ataques de Hezbollah. En ese perímetro, las fuerzas israelíes desalojaron a la población civil, realizaron operaciones en aldeas y destruyeron edificaciones e infraestructura, incluidos túneles subterráneos que, según el ejército, eran utilizados por el grupo terrorista.

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Netanyahu comparó ese modelo con el aplicado en Gaza: “Lo principal que hicimos —y esto es lo que ustedes están haciendo aquí— es crear zonas de amortiguación, zonas de seguridad, no de nuestro lado de la frontera, sino del suyo”.

Netanyahu afirmó ante las tropas que Israel neutralizó a 9.000 combatientes de Hezbollah desde el inicio de las operaciones en marzo. Agregó que la milicia conserva alrededor de 12.000 cohetes y misiles, equivalente a cerca del 8% de un arsenal que originalmente rondaba los 150.000 proyectiles.

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El ejército israelí estableció una zona de amortiguamiento de aproximadamente 10 kilómetros a lo largo de toda la frontera norte de Israel, dentro de territorio libanés

Desde que Israel lanzó su campaña en Líbano en marzo, más de 4.000 libaneses murieron y más de un millón de personas fueron desplazadas de sus hogares. Del lado israelí, al menos 32 soldados y cuatro civiles murieron en ataques atribuidos a Hezbollah, la mayoría en el sur libanés.

El 19 de junio, Israel acordó un alto el fuego con Hezbollah bajo presión estadounidense, aunque los enfrentamientos no cesaron por completo. Irán ha reclamado reiteradamente un cese de hostilidades en Líbano como parte de sus negociaciones con Washington para poner fin al conflicto regional que estalló el 28 de febrero. Israel, que no participa de esas conversaciones, rechaza cualquier vinculación entre la guerra en Líbano y el conflicto con Irán.

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El acuerdo marco establece que el ejército libanés “restablecerá la soberanía efectiva” sobre su territorio, pero condiciona ese proceso al “desarme verificado” de Hezbollah. La milicia rechazó el texto y reiteró que no iniciará ningún proceso de desarme a partir de negociaciones en las que no tiene participación.