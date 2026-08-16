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Valentina Vanegas, la madre del bebé de 2 meses rescatado con su padre de los escombros, falleció: la encontraron junto a su hermano

La mujer era la pareja de Juan David Gómez, funcionario del Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño, que fue sacado de entre los escombros junto con su hijo Salomón

Valentina Vanegas y Juan Esteban Vanegas se encontraban en el edificio Torres del Limonar, en Cali, cuando se registró el terremoto - crédito @24LMSB/X
Valentina Vanegas y Juan Esteban Vanegas se encontraban en el edificio Torres del Limonar, en Cali, cuando se registró el terremoto - crédito @24LMSB/X
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Los organismos de búsqueda y rescate no han parado de remover escombros para buscar y sacar con vida a la mayor cantidad de personas posible que quedaron atrapadas tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Colombia el 10 de agosto de 2026. El reporte más actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), correspondiente al 15 de agosto, indica que hay 320 desaparecidas y que los rescatistas han logrado sacar con vida a 353 personas.

Pese a los esfuerzos de las autoridades y voluntarios, varios de los ciudadanos que han estado buscando por días han fallecido. Ese es el caso de Valentina Vanegas Galeano y de Juan Esteban Vanegas Galeano, dos hermanos que se encontraban en el edificio Torres del Limonar, en Cali (Valle del Cauca), cuando se produjo el terremoto.

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Valentina era esposa de Juan David Gómez, funcionario del Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño. Tanto él como su hijo, un bebé llamado Salomón, lograron ser rescatados el 12 de agosto, pero su pareja y su cuñado seguían atrapados bajo los escombros de la edificación que colapsó.

Según la Ungrd, hay 320 desaparecidas y que los rescatistas han logrado sacar con vida a 353 personas - crédito Raquel Cunha/Reuters
Según la Ungrd, hay 320 desaparecidas y que los rescatistas han logrado sacar con vida a 353 personas - crédito Raquel Cunha/Reuters

Tras cinco días de búsqueda, los organismos de socorro encontraron los cuerpos de Valentina y Juan Esteban. El ministro de Ambiente y Desarrollo, Fabio Arjona, dio a conocer la noticia en una publicación en su cuenta de X. El jefe de la cartera expresó sus condolencias con el guardaparques y los demás allegados que ahora enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

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De igual manera, resaltó la labor que llevaron a cabo los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia para poder encontrar a los hermanos con vida.

Con enorme tristeza recibo la noticia de que Valentina y Juan Esteban, esposa y cuñado del guardaparques Juan David Gómez, fueron rescatados sin vida. Mis pensamientos están con su familia en este momento tan doloroso. Quiero transmitirles también mi profundo agradecimiento a todo el equipo del @ParquesColombia Las Hermosas. Sé que han hecho todo lo humanamente posible desde el primer momento, acompañando la búsqueda y estando al lado de las familias. De parte del @MinAmbienteCo y de mi parte, toda nuestra solidaridad”, dice en X.

El ministro Fabio Arjona confirmó el hallazgo de los cuerpos de Valentina y Juan Esteban Vanegas - crédito @fabio_arjona/X
El ministro Fabio Arjona confirmó el hallazgo de los cuerpos de Valentina y Juan Esteban Vanegas - crédito @fabio_arjona/X

Parques Nacionales Naturales de Colombia también se pronunció al respecto. Por medio de un corto comunicado confirmó el fallecimiento de la esposa y el cuñado de Juan David Gómez y expresó sus condolencias por los hechos. La entidad indicó que espera que los recuerdos y el acompañamiento de sus allegados puedan ser un soporte en medio del luto.

Nos unimos a esta pena que embarga a su familia y le extendemos un fuerte abrazo de solidaridad. Confiamos en que el recuerdo de los momentos compartidos mitigue su pérdida. No existen palabras suficientes para aliviar el dolor que deja la partida de quienes amamos. Deseamos que el amor, los recuerdos compartidos y el acompañamiento de familiares, amigos y compañeros sean una fuente de fortaleza y consuelo durante este difícil momento”, precisó.

Parques Nacionales Naturales de Colombia confirmó el fallecimiento de Valentina y Juan Esteban Vanegas - crédito @ParquesColombia/X
Parques Nacionales Naturales de Colombia confirmó el fallecimiento de Valentina y Juan Esteban Vanegas - crédito @ParquesColombia/X

En su momento, el ministro de Ambiente se comunicó con el jefe del Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño para conocer el estado de salud del funcionario y su bebé tras haber sido rescatados por los organismos de socorro. Se le informó que ambos se encontraban estables y que estaban recibiendo atención médica.

De igual manera, se comunicó con funcionarios de otros Parques Nacionales Naturales de la zona afectada. Según la información que recibió, todos los trabajadores y sus familiares estaban a salvo.

El ministro Fabio Arjona entregó un reporte sobre el estado de salud del guardaparques Juan David Gómez y su bebé Salomón - crédito @fabio_arjona/X
El ministro Fabio Arjona entregó un reporte sobre el estado de salud del guardaparques Juan David Gómez y su bebé Salomón - crédito @fabio_arjona/X

A todas las familias que hoy enfrentan momentos de angustia y dolor, nuestra solidaridad y nuestro abrazo. Desde @MinAmbienteCo seguiremos atentos y dispuestos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance. Hoy, más que nunca, lo primero son las personas, su seguridad y sus vidas”, expresó.

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