EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 15 de agosto

Pronóstico del tiempo para este sábado

Se esperan lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas. En el noroeste, el monzón mexicano provocará precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y Nayarit, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h. También habrá lluvias y chubascos en el centro, occidente, noreste y sureste, incluido el Valle de México. La onda tropical 28 se acercará a la península de Yucatán. Persistirá el calor extremo en el norte y la onda de calor en cinco estados.