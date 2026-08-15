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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 15 de agosto

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06:13 hsHoy

Pronóstico de lluvias general

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte), Puebla (norte), Guerrero (sur y este), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, sur y este).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sur, oeste y noroeste), Nuevo León (centro), Zacatecas (suroeste y sureste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte), Estado de México (norte y noroeste), Hidalgo (norte), Guanajuato (sur) y Tabasco (oeste y este).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
06:00 hsHoy

Pronóstico del tiempo para este sábado

Se esperan lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas. En el noroeste, el monzón mexicano provocará precipitaciones muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y Nayarit, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h. También habrá lluvias y chubascos en el centro, occidente, noreste y sureste, incluido el Valle de México. La onda tropical 28 se acercará a la península de Yucatán. Persistirá el calor extremo en el norte y la onda de calor en cinco estados.

Vista satelital de la Tierra que muestra México y Centroamérica, áreas de Estados Unidos, el golfo de México y el Caribe con extensas nubes blancas
Se esperan lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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