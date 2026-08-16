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Fico Gutiérrez confirmó que incendio forestal en Medellín fue causado por “mano criminal”: ya hubo una captura

El alcalde de Medellín informó que ya hay una captura, tras un seguimiento cuidadoso de las autoridades

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades - crédito @FicoGutierrez/X

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la captura de un hombre señalado de provocar el incendio registrado en la zona de Las Palmas, en el suroriente del Valle de Aburrá.

Según el mandatario distrital, las cámaras de vigilancia de la Alcaldía de Medellín permitieron ubicar al presunto responsable minutos después del inicio de la emergencia, quien ahora se encuentra a la espera de judicialización.

En este incendio en Palmas hubo mano criminal. Fue provocado por este hombre que ya fue capturado y a espera de judicialización. No tiene justificación alguna y debe responder ante la justicia”, señaló Gutiérrez a través de sus redes sociales.

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Los incendios se prolongaron por varios días, en el suroriente de Medellín - crédito @FicoGutierrez
Los incendios se prolongaron por varios días, en el suroriente de Medellín - crédito @FicoGutierrez

El funcionario destacó que el incendio, que duró cerca de cinco días, puso en riesgo la vida de los residentes y de los bomberos que acudieron a controlar las llamas.

El jefe del gobierno local resaltó la labor de los Bomberos Medellín y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), quienes lograron controlar el incendio.

No podemos tolerar la irresponsabilidad de nadie que pone en riesgo al resto de la gente y al medio ambiente, menos cuando en plena época de tragedia y de fenómeno del niño tenemos las capacidades de nuestros bomberos a tope”, agregó Gutiérrez.

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Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en el control de un incendio forestal en la zona de Boquerón, entre San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas.

El alcalde explicó que, tras la instalación del Comando de Área, se han desplegado 25 bomberos, 3 profesionales de atención hospitalaria, 2 máquinas, 5 vehículos, una ambulancia y 3 pilotos de drones para atender seis puntos diferentes del incendio.

La administración municipal mantiene como prioridad la protección de la vida, la integridad de la comunidad y el cuidado del territorio, especialmente ante la presión que enfrentan los cuerpos de socorro en plena temporada del fenómeno de El Niño.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que estos incendios fueron iniciados por "manos criminales" - crédito @FicoGutiérrez/X

Antioquia reporta 18 incendios en 14 días y persisten las emergencias en Medellín y Abejorral

En las últimas jornadas, el departamento de Antioquia enfrentó dos semanas críticas por el aumento de incendios forestales en varias subregiones durante la primera quincena de agosto.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), en lo que va del mes se han registrado 12 incendios de cobertura vegetal, a los que se suman ocho emergencias atendidas en Medellín en menos de una semana.

Las afectaciones se extienden por municipios como Ciudad Bolívar, Anorí, San Luis, Montebello, Barbosa, Alejandría, Santa Fe de Antioquia, Abejorral y Bello. La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, advirtió que las emergencias han sido constantes y que aún no se alcanza el pico de la temporada de incendios.

Entre los sucesos recientes, destacó la emergencia en Santa Fe de Antioquia, donde el incendio fue controlado en más del 95%. En la zona rural de Montebello, la respuesta de los organismos de socorro permitió sofocar el fuego casi por completo.

El alcalde Fico Gutiérrez reportó los avances en la contención de incendios - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde Fico Gutiérrez reportó los avances en la contención de incendios - crédito @FicoGutierrez/X

Las mayores dificultades se presentan en Abejorral, donde la difícil geografía ha impedido el control definitivo del incendio, pese a los esfuerzos de las autoridades locales y departamentales.

En Medellín, el corregimiento de San Cristóbal concentra la atención de los cuerpos de socorro, especialmente en el Alto de Boquerón, donde un incendio forestal lleva aproximadamente 65 horas activo.

Uno de los focos de fuego en el Valle de Aburrá - crédito @FicoGutierrez/X
Uno de los focos de fuego en el Valle de Aburrá - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde Federico Gutiérrez reportó el despliegue de entre 10 y 15 bomberos por jornada, guardabosques, personal del Siata y EPM, así como soporte aéreo. Las operaciones con helicópteros han estado condicionadas por las ráfagas de viento, lo que obligó a instalar cuatro puestos de comando y adaptar las maniobras de extinción para proteger el patrimonio natural.

Otros puntos de Medellín, como Manrique, Pan de Azúcar, Altavista, El Poblado y Loreto, también han sido escenario de conatos e incendios, lo que evidencia la vulnerabilidad de los cerros tutelares y zonas de ladera ante las condiciones secas.

La Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) alertó sobre la recurrencia de incendios en su jurisdicción, con 24 reportes de 15 municipios y afectaciones en ecosistemas clave como el Bosque Seco Tropical en Santa Fe de Antioquia.

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