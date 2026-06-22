El mayor espectáculo de drones de Europa estableció un récord Guinness en Portugal

Una coreografía aérea con 3.097 dispositivos iluminó el cielo del Gran Oporto el 19 de junio y abrió el festival Air Invictus (Instagram: @flockdroneart)

Miles de personas asistieron el 19 de junio a un espectáculo en Matosinhos, ciudad costera del norte de Portugal, donde el cielo se iluminó con la mayor exhibición de drones realizada en Europa. La cita estableció un nuevo récord Guinness luego de que 3.097 drones, bajo la coordinación de la empresa catalana Flock Drone Art Studio, ejecutaran una coreografía aérea inédita. Este logro dio inicio al festival aeronáutico Air Invictus, cuya apertura en la Playa del Titán reunió a aficionados de la innovación tecnológica y el entretenimiento nocturno.

La exhibición, que congregó a una multitud en el litoral del Gran Oporto, recibió el reconocimiento oficial de una representante del Libro Guinness de los Récords, quien entregó la certificación en el propio escenario del evento. De acuerdo con la agencia de noticias Euronews, el despliegue lumínico no solo superó la marca previa de 3.050 drones, sino que fue declarado el mayor show de luces con drones del continente europeo.

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Sincronización tecnológica y homenaje visual a Portugal

Una representante del organismo internacional acudió a Matosinhos y validó la mayor exhibición de luces con drones del continente (Instagram: @flockdroneart)

La apertura de Air Invictus brindó una experiencia visual en la que los drones formaron en el cielo figuras alusivas a la ciudad, con proyecciones de monumentos históricos y emblemas locales. Esta propuesta artística reafirmó el carácter de celebración de la identidad portuguesa mediante el uso de tecnología avanzada.

La empresa española, que recientemente participó en la ceremonia de bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia en Barcelona junto al Papa León XIV, aplicó su experiencia en grandes eventos para lograr un despliegue en Portugal que destacó por su precisión y calidad, sorprendiendo tanto a las autoridades como al público presente.

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A lo largo de tres días, el festival sumó exhibiciones aéreas con aviones F-16, KC-390 y A-29 Super Tucano de la Fuerza Aérea Portuguesa, además de talleres y exposiciones enfocados en la aeronáutica y la tecnología. Según Euronews, la combinación de espectáculos de drones y demostraciones aéreas posicionó a Air Invictus entre los eventos más relevantes del panorama tecnológico europeo.

Récord confirmado y doble reconocimiento

La validación del récord Guinness significó un doble logro para la empresa Flock Drone Art Studio y para la organización del evento. La representante del Libro Guinness de los Récords entregó el reconocimiento en el propio escenario, certificando tanto la frase más extensa formada por drones como el mayor despliegue de luces sincronizadas en Europa.

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El despliegue lumínico realizado en la costa de Matosinhos rebasó el registro anterior de 3.050 aparatos y fue reconocido como la mayor exhibición con estas aeronaves en Europa (Instagram: @flockdroneart)

El Ayuntamiento de Matosinhos y los responsables del evento resaltaron la amplia convocatoria y la capacidad de innovación demostrada por los participantes. En el marco del festival, el público también presenció una exhibición nocturna de aeromodelismo bajo el nombre “Revenge of the 90’s”, donde efectos lumínicos, figuras de aviones, satélites y astronautas se integraron con una banda sonora inspirada en la década de 1990.

La realización del festival fue posible gracias al trabajo conjunto de entidades públicas y privadas, lo que consolidó a las ciudades anfitrionas como puntos de referencia para los espectáculos tecnológicos de gran escala. El evento no solo estableció un récord histórico, sino que también situó a la región como un polo destacado en innovación dentro de las artes visuales y la aeronáutica.

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Un despliegue que marca tendencia en Europa

La edición 2026 quedará registrada no solo por la cifra de drones sincronizados, sino también por la calidad de las imágenes proyectadas y la integración de tecnología de última generación en el entretenimiento público.

El éxito del evento en Matosinhos refuerza la tendencia creciente de los espectáculos de drones en Europa, que combinan creatividad artística, ingeniería avanzada y participación ciudadana en celebraciones de alto impacto.

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La contribución de la firma española y la coordinación con autoridades locales permitieron que el festival alcanzara una proyección internacional. La expectativa generada por el récord Guinness y la capacidad de convocatoria del evento anticipan futuras ediciones con propuestas aún más ambiciosas, manteniendo a Portugal en el centro de la escena tecnológica europea.