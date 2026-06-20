El Ejército de EEUU dijo que se mantiene en “alerta” tras el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz

El portaaviones USS George H.W. Bush se sumó a la flota estadounidense desplegada en Medio Oriente en plena tensión con Irán (CENTCOM)

El Ejército de Estados Unidos advirtió este sábado que se mantenía “presente y en alerta” en el estrecho de Ormuz, poco después de que el régimen de Irán anunciara el cierre -una vez más- de esta importante ruta marítima.

“Las fuerzas estadounidenses se mantienen presentes y en alerta para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se respeten, se cumplan y estén plenamente en vigor”, declaró el Mando Central de EEUU (CENTCOM, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

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El estrecho de Ormuz volvió a quedar cerrado al tránsito marítimo este sábado después de que Teherán anunciara la medida en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y acusara a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que había permitido reabrir esa vía.

El nuevo cierre implica que Irán volvió a bloquear una de las principales rutas de transporte de petróleo y gas mientras seguían los contactos con Washington en Suiza sobre la aplicación del acuerdo y el programa nuclear iraní, en medio de una nueva escalada militar y diplomática.

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Irán anunció el cierre de Ormuz tras los ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní, justificó la decisión con una acusación directa contra Washington. “En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra (...) se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, señaló en un comunicado.

El mando iraní presentó la medida como la primera respuesta ante lo que definió como un incumplimiento de compromisos por parte de Estados Unidos por no frenar los ataques de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah en Líbano. También advirtió: “En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.

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Además, las autoridades iraníes denunciaron una “despiadada matanza” en Líbano y el desplazamiento de cientos de miles de personas. También criticaron que las fuerzas israelíes no se hayan retirado de zonas del sur libanés.

El nuevo bloqueo llegó casi una semana después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, y reabrir Ormuz. Teherán había mantenido cerrado el paso desde el 28 de febrero. Después, Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes a mediados de abril.

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Israel sostuvo que bombardeó la zona en represalia por proyectiles lanzados por Hezbollah. A la vez, aseguró que seguía comprometido con la tregua.

Irán había suspendido las negociaciones previstas para el viernes con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo sobre su programa nuclear.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, anunció que viajará a Suiza en los próximos días para sumarse a las negociaciones con Irán (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance dijo el sábado que esperaba viajar a Suiza en los próximos días para participar en las conversaciones con Irán en Suiza. “Espero salir en algún momento en los próximos días, pero siempre es una coordinación delicada”, afirmó a Fox News.

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El vicepresidente había aplazado de forma inesperada un viaje previsto dos días antes para tratar los siguientes pasos del acuerdo. Vance añadió que Jared Kushner y Steve Witkoff ya estaban en Suiza a cargo de algunos elementos técnicos de las conversaciones y que le habían trasladado que marchaban bien.

Pakistán informó por separado de que este domingo se celebrarían conversaciones técnicas en Burgenstock, con mediadores paquistaníes y cataríes junto a representantes iraníes y estadounidenses.

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Al mismo tiempo, medios estatales iraníes dijeron que una delegación negociadora de Irán salió rumbo a Suiza después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores Esmaeil Baqaei advirtiera que el acuerdo estaba “en problemas”.

La ronda prevista en Suiza busca abrir un periodo de negociación de dos meses sobre los puntos que siguen sin resolverse. Entre ellos figura el programa nuclear iraní, mientras persisten los choques que han vuelto a tensar el acuerdo.

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