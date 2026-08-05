Desmantelan campamento de presunto grupo criminal en Zacatecas: aseguran droga, cartuchos y una camioneta

Las autoridades informaron que estas instalaciones habrían sido utilizadas por integrantes de la delincuencia organizada para desarrollar actividades ilícitas. (Crédito: Gobierno de Zacatecas)

Guardar

Un campamento presuntamente utilizado por integrantes de un grupo delictivo fue desmantelado en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, donde autoridades federales y estatales aseguraron una camioneta, cartuchos útiles y dosis de una sustancia con características similares a la cocaína.

El hallazgo ocurrió en la comunidad El Durazno durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), como parte de los operativos de seguridad desplegados en la región.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio localizaron un campamento que, por los indicios encontrados, habría sido utilizado por integrantes de la delincuencia organizada para desarrollar actividades ilícitas.

Durante la inspección, los agentes encontraron una camioneta RAM 2500 Heavy Duty de doble cabina, cartuchos útiles de distintos calibres y dos bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína.

PUBLICIDAD

Además, en el campamento fueron halladas prendas de vestir, cobijas y víveres, objetos que fueron destruidos en el lugar para impedir que volvieran a ser utilizados.

En el lugar también fueron halladas prendas de vestir, cobijas y víveres, que fueron destruidos en el lugar para impedir su reutilización. (Crédito: Gobierno de Zacatecas)

Los cartuchos, la presunta droga y el vehículo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que llevará a cabo las investigaciones para determinar su origen y posible relación con actividades delictivas.

PUBLICIDAD

Operación Tornado mantiene despliegue en el estado

El aseguramiento se realizó en el marco de la Operación Tornado, estrategia mediante la cual fuerzas federales y estatales mantienen patrullajes y operativos en distintos municipios de Zacatecas con el objetivo de localizar campamentos, armamento, vehículos y otros recursos utilizados por grupos criminales.

Chalchihuites, ubicado al noroeste del estado, forma parte de una de las zonas donde las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad debido a la actividad de organizaciones delictivas que disputan el control de la región.

PUBLICIDAD

Zacatecas reforzó su seguridad tras la jornada violenta de julio

La Operación Tornado forma parte del despliegue extraordinario de seguridad implementado en Zacatecas tras la ola de violencia registrada el 19 de julio, cuando fueron localizados 10 cuerpos en los municipios de Morelos, Pánuco y Fresnillo.

A raíz de esos hechos, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron enviados a la entidad para reforzar las labores de patrullaje, inteligencia y búsqueda de células criminales en coordinación con corporaciones estatales.

PUBLICIDAD

El despliegue incorporó tres aeronaves para labores de vigilancia aérea, reconocimiento y respuesta rápida, dos pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y una de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que amplía la capacidad de reacción y de cobertura en las rutas de mayor incidencia.

Desde entonces, las fuerzas federales y estatales han concentrado sus operaciones en municipios considerados estratégicos por la presencia de grupos delictivos, como Chalchihuites, Fresnillo, Villanueva y Valparaíso.

PUBLICIDAD