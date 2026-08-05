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¿Jordan Pickford a Tigres? Esta es la realidad sobre los rumores que ponen al arquero inglés en la Liga MX

Pese a que fue uno de los verdugos de la Selección Mexicana en los octavos de final, el guardameta del Everton desató el interés del público azteca

Su más reciente actuación en el Estadio Azteca lo puso en el radar de los equipos locales. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Su más reciente actuación en el Estadio Azteca lo puso en el radar de los equipos locales. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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En las últimas horas, las redes sociales futboleras en México se vieron sacudidas por un rumor de alto impacto: el presunto interés de los Tigres de la UANL por contratar al portero titular de la Selección de Inglaterra, Jordan Pickford, como el recambio generacional de la leyenda rojiamarilla Nahuel Guzmán.

Diversas páginas de aficionados y cuentas de creadores de contenido deportivo comenzaron a difundir que la directiva regiomontana habría sondeado al Everton F.C. e incluso estaría dispuesta a desembolsar una cifra cercana a los 16 millones de dólares para cerrar el traspaso del guardameta de 32 años. No obstante, ninguna fuente oficial ni reporte verificado respalda esta versión.

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Pickford firmó una de sus mejores actuaciones con la selección inglesa. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Pickford firmó una de sus mejores actuaciones con la selección inglesa. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

¿Qué hay detrás de los rumores de compra?

Las publicaciones que detonaron la versión surgieron en cuentas de entretenimiento y páginas de rumores en plataformas como Facebook y TikTok (entre ellas Somos Analistas), careciendo de cualquier sustento o confirmación por parte de los involucrados.

El arquero inglés renovó su vínculo contractual con el Everton F.C., consolidándose como la pieza angular del proyecto en la Premier League, por lo que una salida hacia el fútbol mexicano resulta inviable deportivamente y financieramente.

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La dirección deportiva de Tigres, encabezada por Gerardo Torrado, tiene sus esfuerzos concentrados en la búsqueda de un delantero centro en el mercado de pases y no contempla la incorporación de un guardameta extranjero de ese costo, confiando en el proceso de su actual plantilla defensiva.

El arquero obtuvo el tercer lugar en el pasado Mundial 2026. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
El arquero obtuvo el tercer lugar en el pasado Mundial 2026. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

¿Quién es Jordan Pickford?

Nacido el 7 de marzo de 1994 en Washington, Inglaterra, Jordan Lee Pickford se ha establecido como uno de los arqueros más sólidos de la Premier League y el dueño indiscutible de la portería de los Three Lions durante casi una década.

Trayectoria en clubes

Inició su formación en las categorías inferiores del Sunderland AFC, club de sus amores donde debutó profesionalmente tras completar diversos préstamos para ganar experiencia en divisiones inferiores con equipos como Darlington, Alfreton Town, Burton Albion, Carlisle United, Bradford City y Preston North End.

En 2017 dio el salto definitivo a la élite al ser traspasado al Everton F.C. por una cifra récord para un portero británico en su momento (30 millones de libras). Con los Toffees suma más de 250 partidos en la Premier League, siendo nombrado Jugador de la Temporada del club en múltiples ocasiones por sus intervenciones salvadoras.

Logros internacionales

  • Titular indiscutible con Inglaterra: Ha sido el guardameta estelar de la selección mayor desde la Copa del Mundo de Rusia 2018.
  • Finalista de la Eurocopa: Subcampeón de Europa en las ediciones de Euro 2020 y Euro 2024.
  • Héroe en tandas de penales: Clave en la histórica victoria en penales ante Colombia en 2018 y ante Suiza en la Liga de Naciones 2019.
  • Récord de partidos mundialistas: Con más de 18 apariciones en la Copa del Mundo, se convirtió en uno de los futbolistas con más presencias mundialistas en la historia de Inglaterra, superando a leyendas como Gordon Banks y Joe Hart.
El guardameta fue una pieza importante del esquema de Thomas Tuchel. (Reuters/Brett Davis)
El guardameta fue una pieza importante del esquema de Thomas Tuchel. (Reuters/Brett Davis)

Su enfrentamiento contra México en el Mundial 2026

El nombre de Jordan Pickford volvió a estar muy presente en la afición mexicana tras el vibrante choque de Octavos de Final de la Copa Mundial FIFA 2026, disputado el pasado 5 de julio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

En aquel encuentro inolvidable, Inglaterra se impuso por marcador de 3-2 a la Selección Mexicana en un ambiente eléctrico. Pickford fue una de las figuras determinantes sobre el terreno de juego:

  • Presión y templanza en el Azteca: Soportó el volcado ofensivo del Tri empujado por más de 80,000 aficionados, respondiendo con intervenciones clave por arriba y descolgando balones aéreos decisivos.
  • Resistencia tras la expulsión: Cuando Inglaterra se quedó con diez hombres por la tarjeta roja al defensor Jarell Quansah al minuto 54, Pickford lideró el bloque defensivo para aguantar los embates finales de México.
  • Goles encajados: Aunque vencido por el tanto de Julián Quiñones y el penal ejecutado por Raúl Jiménez, el guardameta de 32 años realizó varias atajadas de mérito ante los disparos del conjunto azteca para sostener la ventaja y sellar el pase de su selección a los Cuartos de Final.

El paso de Pickford por el Mundial 2026 confirmó su vigencia en la cúspide del fútbol internacional, reafirmando por qué los rumores que lo vinculan fuera de Europa pertenecen únicamente a la ficción de las redes sociales.

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