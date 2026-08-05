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Aston Villa vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

Los ingleses buscan prepararse de la mejor manera, de cara al encuentro de la Supercopa de Europa que tendrán frente al PSG

Los ingleses buscan prepararse de la mejor manera, de cara al encuentro de la Supercopa de Europa que tendrán frente al PSG. (Infobae México: Jesús Aviles)
Los ingleses buscan prepararse de la mejor manera, de cara al encuentro de la Supercopa de Europa que tendrán frente al PSG. (Infobae México: Jesús Aviles)
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El FC Bayern Múnich y el Aston Villa se enfrentarán este 7 de agosto a las 6:00 horas, tiempo del centro de México, en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.

Ambos equipos disputarán este encuentro como parte de la recta final de su pretemporada, afinando detalles y ajustando sus plantillas para encarar la próxima campaña.

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El gran momento que vive el Aston Villa

Aston Villa se prepara para enfrentar al PSG. (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Aston Villa se prepara para enfrentar al PSG. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Aston Villa atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El equipo inglés ha registrado dos temporadas sobresalientes, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos de la Premier League.

Bajo la dirección técnica de Unai Emery, los Villanos han mostrado una evolución constante y han logrado resultados que los colocan de nuevo entre los protagonistas del futbol europeo.

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El crecimiento de Aston Villa se reflejó primero en su clasificación a la UEFA Champions League para la temporada 2024-25, un hecho que marcó el regreso del club a la máxima competencia de clubes a nivel mundial tras una larga ausencia.

La consagración internacional llegó poco después, cuando Aston Villa se proclamó campeón de la UEFA Europa League en la edición pasada, lo cual les permitió asegurar su plaza en la siguiente edición del máximo torneo de clubes.

Con estos antecedentes, Aston Villa afronta la nueva temporada con altas expectativas y la ambición de seguir compitiendo al máximo nivel tanto en Inglaterra como en el escenario internacional.

Hay que mencionar que la pretemporada de los Villanos es más corta, ya que el próximo miércoles disputarán su primer título de la campaña frente al PSG por la Supercopa de Europa.

Bayern va por el sueño europeo

(REUTERS/Angelika Warmuth)
(REUTERS/Angelika Warmuth)

Después de dominar la Bundesliga en las últimas dos temporadas tras el campeonato del Bayer Leverkusen en 2024, el objetivo del FC Bayern sigue siendo conseguir el título de la UEFA Championns League, el cual se las ha negado.

En la temporada pasada estuvieran cerca de conseguir, pero en una eliminatoria intensa y de mucha ofensiva, el conjunto alemán quedó eliminado en semifinales a manos del PSG, quien posteriormente quedó campeón tras vencer en la final al Arsenal por penales.

Bajo la dirección de Vincent Kompany, el Bayern Múnich ha logrado recuperar su identidad futbolística y encara la nueva temporada con renovadas expectativas. El club alemán realizó varios movimientos en el mercado de verano para fortalecer su plantel y apuntalar el objetivo de volver a los primeros planos en Europa.

Entre las incorporaciones destaca Nathaniel Brown, quien llegó procedente del Eintracht por una transferencia de 57 millones de dólares, así como Ismael Saibari, adquirido por 56.9 millones del PSV.

Además, el Bayern integró a varios jugadores que regresaron tras cumplir sus préstamos en otros equipos: João Palhinha (Tottenham), Bryan Zaragoza (AS Roma), Tarek Buchmann (Nurnberg), Sacha Boey (Galatasaray), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim) y Lovro Zvonarek (Grasshopper Club).

Todos estos movimientos buscan darle profundidad y calidad al plantel, con la mira puesta en conquistar nuevamente títulos tanto en el ámbito local como internacional.

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro podrá seguirse a las 6:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Claro Sports.

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