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El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano

El mando militar central señaló que se trata de una “primera medida” y amenazó con tomar más represalias si las hostilidades persisten

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Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 19 de junio de 2026 (REUTERS/Stringer)
Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 19 de junio de 2026 (REUTERS/Stringer)

El mando militar central de Irán anunció este sábado el cierre del vital estrecho de Ormuz tras los ataques israelíes contra Hezbollah en el sur del Líbano, calificándolos de “violación del acuerdo” entre Teherán y Estados Unidos.

Se anuncia el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Cabe señalar que esta primera medida responde al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo y, si la agresión persiste, se planificarán y tomarán medidas adicionales para obligarlo a cumplir con sus obligaciones”, declaró el Cuartel General Central Khatam-al Anbiya en un comunicado difundido por la televisión estatal.

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Más temprano, el ejército israelí denunció que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a sus fuerzas en el sur de Líbano, pese al alto al fuego anunciado en la víspera. En respuesta, las Fuerzas de Defensa (FDI) bombardearon objetivos del grupo terrorista.

“Durante la noche, la organización terrorista Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a las fuerzas israelíes en el sur de Líbano. Tras los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel han estado atacando objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano”, dijo un cargo militar citado por la agencia de noticias AFP.

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Una mujer pasa junto a un mural político en Teherán, Irán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Una mujer pasa junto a un mural político en Teherán, Irán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Como consecuencia de la respuesta israelí, al menos un soldado libanés murió por un ataque lanzado contra una carretera en el sur del Líbano, en una escalada que ha provocado la muerte de al menos cinco personas en las primeras horas del día, pese a la nueva tregua anunciada el viernes.

Así lo indicó el Ejército libanés en un comunicado, en el que indicó que el militar murió “como consecuencia de un ataque aéreo israelí” mientras viajaba por la carretera Kfar Rumman-Nabatieh, en el sur del país mediterráneo.

Las Fuerzas Armadas identificaron al soldado fallecido como Jamil Nahal, nacido el 24 de noviembre de 2001 (24 años), oriundo de la población de Jebchit, en el sur del Líbano, y que había recibido dos condecoraciones del la Comandancia del Ejército.

La muerte de este militar se suma a las al menos cinco personas fallecidas este sábado en ataques israelíes contra el sur del Líbano. Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado sobre el fallecimiento del militar.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (REUTERS/Nathan Howard)
El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (REUTERS/Nathan Howard)

El embajador israelí en EEUU dijo que habrá paz en Líbano cuando Hezbollah sea desmantelado

Antes de este nuevo intercambio, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, expresó la primera reacción oficial del Gobierno israelí al alto el fuego tras afirmar que “Israel mantiene un firme compromiso con un cese de fuego inmediato” con Hezbollah, mientras los medios locales libaneses informaban los últimos ataques del viernes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad sureña de Nabatieh al-Fawqa.

“Israel detuvo todas las operaciones ofensivas; las afirmaciones de Hezbollah e Irán en sentido contrario son mentiras descaradas. Si Hezbollah respeta el acuerdo y cesa sus hostilidades, será correspondido con tranquilidad”, afirmó Leiter en su mensaje vía X.

El diplomático agregó que “Israel desea que nuestro vecino del norte, Líbano, con quien tenemos relaciones desde los tiempos del rey Salomón y el rey Hiram, prospere y goce de libertades democráticas, y como cualquier país normal, nunca comprometerá nuestra seguridad. Y subrayó: ”Esto solo ocurrirá cuando Hezbollah, un grupo armado iraní asesino, sea destruido”.

Leiter subrayó que las FDI se encuentran en la zona de seguridad en el sur de Líbano para expulsar a los terroristas proiraníes y desmantelar su infraestructura, la cual utiliza para lanzar ataques contra el ejército israelí. “Permaneceremos allí hasta que esa misión se cumpla”, concluyó.

El mensaje del diplomático enviado al país norteamericano surgió luego de que Israel y Hezbollah alcanzaran un alto el fuego tras los recientes enfrentamientos en el sur de Líbano. La tregua, de vigencia inmediata a partir del mediodía de ayer, fue resultado de una negociación impulsada por Estados Unidos y Qatar, con participación del régimen de Irán, tras contactos directos con las partes involucradas.

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