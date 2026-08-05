Brecha de género en la violencia: la tasa de homicidios en hombres es ocho veces superior a la de mujeres en México

En 2025 la tasa de homicidios en hombres bajó a 38.4 por cada 100 mil habitantes, tras picos superiores a 50 casos en años previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas por presunto homicidio correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2025. El informe oficial muestra una reducción generalizada en el volumen de agresiones mortales registradas en el país, al contabilizar de forma preliminar un total de 27 mil 989 defunciones. Esta cifra se traduce en una tasa nacional de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa una baja considerable frente a la tasa definitiva de 25.8 reportada en 2024. Sin embargo, detrás de la mejoría en los indicadores generales de seguridad, la estadística oficial refleja que persiste una profunda brecha de género en la exposición al riesgo y en el impacto de la violencia homicida.

Al analizar la información desagregada por sexo, los datos del INEGI exponen que la violencia homicida afecta de manera abrumadora y desproporcionada a la población masculina. Durante 2025, la tasa de presuntos homicidios registrada en varones se ubicó en 38.4 por cada 100 mil hombres. En contraste, el indicador correspondiente a las mujeres registró una tasa preliminar de 4.7 por cada 100 mil habitantes de sexo femenino. En términos comparativos, esta marcada disparidad indica que la probabilidad de que un hombre muera a causa de un homicidio en México resulta más de ocho veces superior a la que enfrenta una mujer, confirmando la persistencia de una marcada asimetría en los patrones de victimización.

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Caída en la tasa masculina y la permanencia del riesgo

En el caso específico de los varones, el indicador de 2025 representa un descenso de 8.0 puntos respecto a la tasa definitiva reportada en 2024, la cual se había situado en 46.4 homicidios por cada 100 mil hombres. La serie histórica expuesta por el organismo estadístico desde 1990 demuestra que la población masculina ha sido el grupo más afectado por el repunte delictivo de las últimas dos décadas. Luego de un incremento acelerado iniciado hacia 2008, la violencia contra hombres alcanzó su punto más crítico en 2018, cuando la tasa masculina superó los 53 casos por cada 100 mil habitantes. A pesar de que la tendencia descendente observada a partir de 2021 se consolidó durante el año pasado, los varones continúan concentrando la inmensa mayoría de las muertes violentas derivadas de agresiones directas y enfrentamientos.

Por su parte, la tasa de homicidios en mujeres mostró también un retroceso en 2025 al pasar de 5.6 en 2024 a 4.7 casos por cada 100 mil mujeres. El comportamiento histórico refleja que la violencia fatal contra la población femenina alcanzó sus niveles más altos en la serie reciente entre los años 2018 y 2021, periodo en el que la tasa se mantuvo por encima de los 6.0 homicidios por cada 100 mil. Aunque la tasa femenina es considerablemente menor en volumen respecto a la masculina, las agresiones mortales contra las mujeres suelen ocurrir en contextos diferenciados, vinculados con frecuencia a esquemas de violencia intrafamiliar y agresiones sistemáticas.

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Armas de fuego: el medio predominantemente empleado

El reporte preliminar del INEGI desglosa asimismo los mecanismos utilizados para perpetrar estos crímenes. El principal medio especificado en los registros fue el disparo con arma de fuego, el cual estuvo presente en el 70.8 % de los homicidios totales. En un distante segundo lugar se ubicaron las armas u objetos punzocortantes, involucrados en el 9.4 % de los casos.

La alta frecuencia en el uso de armas de fuego influye de manera determinante en la letalidad de los delitos y en la acumulación de homicidios en la vía pública, entornos donde cuantitativamente los hombres registran una mayor exposición. Los datos provienen del programa de Estadísticas de Defunciones Registradas, recabados en oficialías del Registro Civil, agencias del Ministerio Público y servicios médicos forenses del país.

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