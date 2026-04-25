Koh Chang, la isla tailandesa que desafía la masificación turística

Koh Chang se ubica en el golfo de Tailandia, cerca de Camboya, y se mantiene como una de las islas menos exploradas del sudeste asiático (Crédito: dpa)

En el golfo de Tailandia, cerca de la frontera con Camboya, Koh Chang destaca como una de las islas menos exploradas del sudeste asiático. Su naturaleza protegida, playas extensas y acceso restringido la diferencian del resto de destinos turísticos, ofreciendo una experiencia auténtica y tranquila lejos de la masificación, según señala Travel + Leisure.

Koh Chang es considerada una de las islas más recomendables de Tailandia por su escasa saturación, biodiversidad, playas vírgenes y arraigo de tradiciones isleñas. Sus selvas espesas, bahías y ambiente relajado proporcionan un equilibrio único entre naturaleza, tranquilidad y autenticidad, elementos cada vez más valorados por quienes buscan destinos diferentes y menos turísticos en el país.

Como la segunda isla más grande de Tailandia, Koh Chang forma parte del parque nacional marino Mu Ko Chang, que abarca 52 islas protegidas. Más del 70% de la superficie está cubierta por bosque tropical denso, hábitat de especies como águilas marinas y macacos. El desarrollo turístico es limitado y controlado, lo que contribuye a conservar tanto su biodiversidad como el estilo de vida tradicional de la isla.

La naturaleza protegida y el acceso restringido de Koh Chang ofrecen una experiencia auténtica y tranquila, alejada de la masificación turística (crédito: dpa)

El acceso a Koh Chang solo es posible en ferry desde Trat —la isla no tiene aeropuerto— atravesando aguas turquesa salpicadas de pequeños islotes. Esta restricción garantiza que la afluencia siga siendo baja durante todo el año y que la infraestructura esté adaptada a un turismo menos numeroso y más respetuoso con el entorno, algo especialmente valorado por los especialistas consultados por Travel + Leisure.

Las playas imprescindibles de Koh Chang

La isla presume de cinco grandes playas en su costa oeste: White Sand, Klong Prao, Kai Bae, Lonely y Klong Kloi. Todas ofrecen aguas cálidas y arenas blancas, pero cada una presenta ambientes y públicos distintos. White Sand Beach, la más desarrollada y concurrida, destaca por sus bares, restaurantes y animada vida nocturna, donde al anochecer se iluminan los manglares con luces de colores.

En White Sand Beach abundan los restaurantes centrados en parrilladas y mariscos frescos. El visitante puede elegir productos del día para ser preparados al momento.

Para quienes buscan ambientes relajados, Klong Prao se distingue por su serenidad natural; Lonely Beach es el punto de encuentro para mochileros, mientras que Klong Kloi sobresale por la tranquilidad y la escasa presencia de turistas.

White Sand Beach es la playa más desarrollada y popular gracias a su activa vida nocturna, bares y restaurantes (Crédito: dpa)

Esta diversidad facilita la elección entre playas con ambiente festivo y otras apartadas del bullicio, convirtiendo a Koh Chang en una opción adaptable tanto para quienes desean socializar como para quienes prefieren el sosiego.

Sabores y mercado nocturno en Koh Chang

La oferta gastronómica tiene su epicentro en el mercado nocturno de White Sand Beach. Bajo guirnaldas de luces, pequeños puestos presentan una variada selección: rollitos de primavera, cangrejo herradura y mariscos, así como brochetas de carnes exóticas como cocodrilo.

Quienes acuden a este mercado encuentran opciones para llevar o disfrutar en mesas al aire libre, compartiendo espacio con locales y turistas. Es el lugar ideal para probar especialidades regionales, frutas frescas o postres tailandeses, todo en un entorno animado y a precios asequibles, una característica destacada por Travel + Leisure.

Bang Bao y la cultura local

Al sur de la isla, Bang Bao se presenta como un característico pueblo pesquero sobre pilotes. Su entramado de casas y comercios flotantes se extiende a lo largo de un muelle entre colinas y bahías. Aunque el turismo ha adquirido protagonismo sobre la pesca, la vida cotidiana y la arquitectura siguen reflejando la cultura isleña tradicional.

El turismo en Bang Bao ha superado a la pesca como principal motor económico del pueblo, sin perder su identidad (Crédito: dpa)

Grant Ekelund, consultor citado por Travel + Leisure, afirma que este aislamiento geográfico permitió a Koh Chang desarrollar una identidad cultural propia a lo largo de los siglos. Bang Bao cuenta con pequeños restaurantes panorámicos, tiendas de recuerdos y alojamientos sencillos, lo que permite al visitante sumergirse en la rutina local alejada de los grandes resorts.

La integración del turismo ha ocurrido sin renunciar a la autenticidad, favoreciendo la conservación de costumbres y relaciones comunitarias que enriquecen la experiencia más allá del paisaje.

Naturaleza y actividades al aire libre en Koh Chang

El entorno marino de Koh Chang es ideal para la aventura y el contacto directo con la naturaleza. Entre sus arrecifes de coral abundan peces payaso y loros, fácilmente visibles practicando esnórquel o en excursiones de buceo. Destaca la inmersión en pecios como el HTMS Chang, el mayor naufragio del país, con 100 metros de eslora y hogar de meros, barracudas y tiburones ballena.

Además del mar, la selva alberga cascadas y senderos entre vegetación tupida. Klong Plu, la más popular, se ubica cerca de Klong Prao y ofrece un espacio óptimo para nadar tras una breve caminata, aunque el terreno puede ser escarpado. Se aconseja calzado adecuado y cierta preparación física, ya que algunas partes de la ruta presentan desniveles y zonas de difícil acceso.

El entorno marino de Koh Chang ofrece arrecifes de coral poblados de peces payaso y loros, ideales para esnórquel y buceo (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Las actividades como el buceo y las caminatas permiten descubrir la riqueza ecológica de Koh Chang, que se mantiene más silvestre y menos alterada que en otras islas del país.

Consejos para planificar tu viaje a Koh Chang

El mejor periodo para visitar Koh Chang es la temporada seca, de noviembre a abril, momento en que predominan los días soleados, el mar en calma y temperaturas en torno a los 28°C. Entre diciembre y febrero la afluencia aumenta y se intensifica la vida en bares y restaurantes, generando un ambiente más animado.

Los meses de noviembre y abril ofrecen menos visitantes y mejores precios. De mayo a octubre, las lluvias monzónicas pueden dificultar las actividades al aire libre, aunque los viajeros dispuestos a mojarse pueden encontrar ofertas destacadas en alojamiento.

Koh Chang mantiene una identidad diferenciada y alejada de la saturación, brindando una experiencia conectada con la naturaleza y la cultura local, pero sin renunciar a instalaciones turísticas adecuadas para todos los presupuestos.

La combinación de áreas protegidas, playas vírgenes, vida local genuina y precios competitivos consolida a Koh Chang como una opción singular en el panorama del turismo en Asia. Su equilibrio entre servicios turísticos y autenticidad insular la distingue de las islas más concurridas de Tailandia, como remarcan los especialistas y viajeros recogidos por Travel + Leisure.