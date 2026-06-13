México

Ley Seca por el Mundial 2026: ¿Qué colonias tendrán restricciones y en qué horarios aplicarán?

La venta y el consumo de bebidas alcohólicas quedarán prohibidos en espacios comerciales y puestos temporales dentro de los espacios señalados

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Un letrero de 'Ley Seca' en una ventana de tienda, con símbolos de bebidas alcohólicas tachadas, prohíbe su venta. Hombres con camisetas de fútbol pasan.
Un aviso de Ley Seca por el Mundial 2026 en la Ciudad de México prohíbe la venta de alcohol en una tienda, mientras transeúntes, algunos con camisetas de fútbol, caminan por la acera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del comienzo de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, autoridades han implementado diversas medidas en materia de seguridad, con el objetivo de incentivar una mejor convivencia social entre los asistentes a eventos relacionados con esta jornada futbolera.

Dentro de estas estrategias de prevención se anunció “Ley Seca” en algunas demarcaciones capitalinas durante algunos días específicos, coincidiendo con partidos que tendrán lugar en el Estadio de la Ciudad de México.

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Representantes locales precisaron que la restricción no se aplicará en toda la CDMX, sino únicamente en ciertos puntos y fechas. Así, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas quedarán prohibidos en espacios comerciales y puestos temporales dentro de las colonias señaladas, para evitar situaciones de riesgo asociadas a la ingesta excesiva en encuentros masivos.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se detallan las zonas, días y horarios en que se aplicará la suspensión de la venta de alcohol.

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¿Dónde habrá Ley Seca en la CDMX por el Mundial?

La aplicación de esta medida se concentrará en la alcaldía Tlalpan, en colonias específicas donde se prevé mayor concentración de aficionados por el Mundial 2026.

  • Villa Lázaro Cárdenas
  • San Lorenzo Huipulco
  • Isidro Fabela
  • Toriello Guerra
  • Vergel del Sur

La prohibición de la venta abarca una variedad de establecimientos, entre ellos:

  • Vinaterías
  • Tiendas de abarrotes
  • Supermercados y autoservicios
  • Bares y cantinas
  • Pulquerías
  • Centros nocturnos
Dos refrigeradores comerciales llenos de botellas de bebidas alcohólicas están cruzados con cinta amarilla de "Prohibido Ley Seca CDMX Mundial", y un letrero indica la disposición oficial.
Refrigeradores con bebidas alcohólicas son sellados con cinta amarilla que indica "Prohibido Ley Seca CDMX Mundial" por la disposición oficial del Gobierno de la Ciudad de México ante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las restricciones estarán vigentes de 00:00 a 24:00 horas en las siguientes fechas de 2026:

  • Miércoles 17 de junio
  • Miércoles 24 de junio
  • Martes 30 de junio
  • Domingo 5 de julio

Existe una excepción para locales de impacto zonal y vecinal que vendan alimentos preparados y cuenten con autorización para ofrecer alcohol al copeo. Estos podrán operar según el horario estipulado en su permiso, siempre que respeten las condiciones impuestas por la alcaldía.

Sanciones y consecuencias por incumplimiento

El incumplimiento de la Ley Seca puede acarrear sanciones significativas para comercios y pobladores. Para los establecimientos mercantiles, las multas van de 351 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que puede traducirse en montos elevados. Además, los negocios que infrinjan la norma pueden ser sujetos a la clausura del local y al decomiso de productos.

Para quienes consuman alcohol en la vía pública durante los días restringidos, la Ley de Cultura Cívica contempla sanciones de entre 21 y 30 UMAs (aproximadamente entre 2 mil 400 y 3 mil 500 pesos). Además de la multa económica, existe la posibilidad de arresto de hasta 36 horas o la obligación de realizar entre 12 y 18 horas de trabajo comunitario.

De este modo, la administración capitalina refuerza su intención de mantener el orden y evitar incidentes en el contexto de la Copa del Mundo, recordando a la población la importancia de respetar estas disposiciones para disfrutar de la fiesta deportiva sin contratiempos.

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