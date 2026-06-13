Colombia

Policía e ICBF intervienen la Zona T de Bogotá contra el trabajo infantil y la mendicidad: rescatan a 8 menores víctimas

La intervención se realizó en la Zona T de Chapinero durante la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, tras detectar a niños de entre 4 meses y 10 años en posible riesgo

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La Policía Metropolitana de Bogotá lideró una intervención en la Zona T para frenar la mendicidad infantil - crédito MEBOG

En medio de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, las autoridades adelantaron un operativo integral en el norte de Bogotá que permitió identificar a ocho menores de edad que presuntamente estaban siendo expuestos a actividades de mendicidad y trabajo infantil.

Los niños y niñas, cuyas edades oscilan entre los cuatro meses y los 10 años, quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

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La intervención fue liderada por la Policía Nacional, a través del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el acompañamiento del ICBF, la Personería de Bogotá, Migración Colombia y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).

Las acciones de vigilancia y control se desarrollaron en la Zona T, específicamente en la calle 82 entre carreras 11 y 13, en el barrio El Retiro, localidad de Chapinero, uno de los sectores con mayor afluencia de personas en la capital colombiana.

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Las autoridades trasladaron a 8 menores a la protección del ICBF tras un operativo en el norte de Bogotá - crédito MEBOG
Las autoridades trasladaron a 8 menores a la protección del ICBF tras un operativo en el norte de Bogotá - crédito MEBOG

Durante los procedimientos, las autoridades identificaron a los menores acompañados por sus acudientes mientras realizaban actividades asociadas a la mendicidad en espacios públicos. Ante esta situación, fueron activados los protocolos establecidos para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los menores fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el propósito de iniciar la ruta de restablecimiento de derechos contemplada en el Código de Infancia y Adolescencia, establecido en la Ley 1098 de 2006.

Estas medidas buscan asegurar que los menores puedan acceder a servicios fundamentales como educación, atención en salud, espacios de recreación y entornos seguros que favorezcan su desarrollo integral.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que el operativo hace parte de las estrategias institucionales para combatir la explotación infantil y proteger a esta población vulnerable.

El teniente coronel Norberto Caro pidió denunciar el trabajo infantil a través de las líneas 123 y 141 - crédito MEBOG

“La Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, pero especialmente el Grupo de Infancia y Adolescencia, logra el traslado por protección de aproximadamente ocho menores de edad. Esto para que sean restablecidos sus derechos a través de la autoridad administrativa competente. Actividad operacional desarrollada entre la administración distrital, Instituto Colombiano de Bienestar y, por supuesto, Policía Nacional”, indicó el oficial.

El teniente señaló que este tipo de intervenciones no solo buscan actuar frente a situaciones de riesgo inmediatas, sino también generar conciencia sobre las consecuencias que tiene el trabajo infantil en el desarrollo físico, emocional y educativo de los menores.

Asimismo, reiteró la importancia del compromiso de las familias y cuidadores para garantizar el acceso de los niños y adolescentes al sistema educativo y alejarlos de escenarios que puedan vulnerar sus derechos fundamentales.

Invitamos a todos los padres de familia cuidadores a decir no al trabajo infantil, sí a la escolaridad y que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida, la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea informado a través de las diferentes líneas de atención, el 123, 141 o acudiendo al CAI más cercano”, agregó el teniente coronel Caro.

Las autoridades rescataron a ocho menores en Chapinero y activaron la ruta de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito MEBOG
Las autoridades rescataron a ocho menores en Chapinero y activaron la ruta de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito MEBOG

Las autoridades recordaron que la mendicidad infantil constituye una forma de vulneración de derechos y puede derivar en situaciones de explotación, afectando significativamente el bienestar y las oportunidades futuras de los menores involucrados.

En ese sentido, insistieron en que la participación ciudadana resulta clave para identificar oportunamente este tipo de casos y activar las rutas de atención correspondientes, razón por la que insistieron en el llamado a reportar cualquier situación relacionada con trabajo infantil o riesgo para los menores de edad.

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