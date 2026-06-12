Ucrania interrumpió el suministro de combustible a Crimea y generó una crisis de abastecimiento que presiona a Rusia

Los coches hacen cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible debido a la escasez de suministro provocada por la invasión rusa en la ciudad turística de Yevpatoriya, en Crimea, a orillas del mar Negro, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Alexey Pavlishak)

La crisis de combustible en Crimea alcanzó niveles que no se veían desde la anexión rusa en 2014, tras una serie de bombardeos ucranianos que conmocionaron a la península del Mar Negro. Los bombardeos con drones y las acciones directas contra refinerías, depósitos, oleoductos y camiones cisterna en la ruta terrestre que conecta Rusia con Crimea desataron un escenario de escasez y largas filas en las estaciones de servicio, justo cuando la región esperaba el inicio de la temporada turística de verano.

El impacto de estas acciones se refleja en el ambiente de tensión entre la población local, que enfrenta restricciones severas para acceder a gasolina, y en la creciente presión sobre el Kremlin para encontrar soluciones rápidas. Mientras tanto, Moscú admitió públicamente la magnitud del problema, una señal inusual de reconocimiento ante una situación que amenaza tanto a la economía regional como a la logística militar en el área.

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Las fuerzas ucranianas intensificaron sus ofensivas contra la infraestructura que abastece de energía a Crimea y a otras regiones ocupadas, lo que dejó a Moscú en una posición incómoda y con dificultades para reaccionar. La campaña militar ucraniana logró paralizar rutas consideradas seguras por Rusia y obligó a las autoridades a improvisar soluciones, como el uso de puentes flotantes y la limitación del suministro de combustible a través de cupones y racionamiento.

El colapso de la logística de combustible en Crimea se convirtió en una de las consecuencias más visibles de la guerra en Ucrania. Los residentes y turistas sufren la escasez y la incertidumbre respecto al acceso a servicios básicos, mientras que los especuladores aprovechan la situación para vender gasolina a precios exorbitantes. La crisis provocó la cancelación de miles de reservas hoteleras, lo que afectó gravemente a la principal fuente de ingresos de la península.

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El buque patrullero ruso Svetlyak en Yurkyne, Crimea, fue impactado por un proyectil ucraniano, el 4 de junio de 2026 (REUTERS)

Las autoridades rusas registraron la venta de gasolina a 20 litros por vehículo a la semana, medida que se implementó mediante cupones prepago que se agotaron apenas fueron ofrecidos en canales oficiales. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo información sobre dónde encontrar combustible, y se habilitó una línea de ayuda para turistas varados.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, analizó la táctica ucraniana: “La campaña de huelgas de largo alcance está reduciendo la capacidad de producción de Rusia, mientras que la campaña de huelgas de alcance medio está perjudicando la capacidad de Rusia para transportar la gasolina que aún es capaz de producir”, señaló la organización.

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El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió la gravedad de la situación y aseguró que se estaban tomando medidas para resolverla. En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso optó por el silencio respecto a los ataques sufridos en el corredor terrestre, aunque algunos blogueros militares afines al gobierno criticaron la falta de previsión y la lentitud en la reacción.

Voces desde el entorno militar ruso sugirieron que “escoltas militares para los camiones cisterna de combustible” podrían ser una solución necesaria. Otros, en cambio, pidieron que se intensificaran los ataques rusos contra infraestructuras clave en territorio ucraniano.

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La península de Crimea, considerada desde el siglo XVIII como una joya para el imperio ruso y foco de tensiones geopolíticas, volvió al centro del conflicto armado tras la estrategia de Kiev. El control ruso sobre la zona se consolidó tras la anexión en 2014, pero los recientes ataques pusieron en cuestión la seguridad de los corredores de abastecimiento.

El presidente ruso, Vladímir Putin, visita un puente que une el territorio continental ruso con la península de Crimea a través del estrecho de Kerch, el 5 de diciembre de 2022 (REUTERS/Archivo)

La ofensiva ucraniana no limitó a objetivos logísticos. Esta semana, drones alcanzaron el puente de Chonhar, infraestructura clave que une Ucrania continental con Crimea. El ejército ucraniano explicó que el objetivo era interrumpir el traslado de tropas, municiones y combustible.

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La población de Crimea y de otros territorios ocupados percibe el efecto de la crisis cada día. El transporte de combustible a través del puente de Kerch sigue suspendido por razones de seguridad, lo que ha obligado a recurrir a transbordadores y a limitar la cantidad de gasolina que los conductores pueden transportar desde el continente.

El turismo, que atrajo a cerca de 7 millones de visitantes el año pasado, se vio duramente golpeado. Según el diario económico Kommersant, casi el 80% de las reservas hoteleras se cancelaron entre finales de mayo y principios de junio. Algunos hoteles intentaron atraer clientes regalando gasolina, pero las ofertas se agotaron rápidamente.

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Como golpe simbólico, Ucrania bombardeó un edificio histórico de Sebastopol, museo conmemorativo a la Defensa de Sebastopol, que albergaba una pintura panorámica sobre la defensa de la ciudad en la Guerra de Crimea del siglo XIX.

El jefe de la ciudad, Mikhail Razvozhayev, designado por el Kremlin, relató que la obra quedó prácticamente destruida: “Es difícil encontrar otra obra de arte, otra parte del patrimonio nacional, cuya destrucción sería tan dolorosa para Putin”, afirmó el bloguero militar Valery Shiryayev.

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Una visitante toma una fotografía de una sección de un cuadro panorámico que representa la defensa de Sebastopol durante la guerra de Crimea del siglo XIX, la parte que se conservó aparte del panorama completo destruido por un ataque ucraniano, el jueves 11 de junio de 2026, en Sebastopol, Crimea. (Foto AP)

La escalada de los ataques y la crisis de combustible en Crimea subrayan la capacidad de Ucrania para alterar la logística y el ánimo ruso, mientras la guerra entra en una nueva fase de desgaste prolongado y efectos sociales palpables.

(Con información de The Associated Press)