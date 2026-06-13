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El adiós a Marlore Anwandter: la creadora inmortal de los canticuentos murió a los 92 años

Su historia conecta inspiración natural, música familiar y una herencia artística que hoy florece en nuevos formatos y voces

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El deceso de la creadora chilena de los Canticuentos fue reportado desde Liberty por Radio Nacional de Colombia, luego de una comunicación difundida por Codiscos en Instagram este 10 de junio de 2026 - crédito captura de pantalla @gustavogordillo / Instagram
El deceso de la creadora chilena de los Canticuentos fue reportado desde Liberty por Radio Nacional de Colombia, luego de una comunicación difundida por Codiscos en Instagram este 10 de junio de 2026 - crédito captura de pantalla @gustavogordillo / Instagram

El fallecimiento de Marlore Anwandter, pionera de la música infantil y creadora de los Canticuentos, se conoció este 10 de junio de 2026, tras un anuncio de Codiscos en Instagram.

La compositora y pedagoga chilena murió a los 92 años en Liberty, Misuri, Estados Unidos.

Marlore Anwandter nació en Santiago de Chile en 1934. Su obra, desarrollada en buena parte en Colombia desde la década de 1970, vinculó música y aprendizaje infantil con un repertorio que atravesó generaciones.

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Anwandter llegó a Bogotá en 1973, por un traslado laboral de su esposo, Bryan Johnson. Instalada en el barrio Santa Ana Oriental, comenzó a componer a partir de escenas cotidianas del entorno, como la imagen de un hombre que bajaba con carga a lomo de burro, que inspiró la canción “Burritos de Bogotá”.

La creación de los Canticuentos y su primera edición discográfica

Según Radio Nacional de Colombia, las primeras grabaciones de los Canticuentos las hizo en la cocina de su casa, con sus hijos Miguel, Cristina y Carol y con niños vecinos de la familia Rico.

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- crédito CoDiscos
- crédito CoDiscos

Ese material llegó a Codiscos y, a mediados de 1975, viajaron a Medellín para registrarlo de manera profesional; el disco salió en septiembre de 1975.

El mismo medio relató que varias canciones nacieron de experiencias de viaje. Tras ver a un niño que intentaba vender una iguana al borde de una carretera, Anwandter pensó “ese animalito debe tener frío” y de allí surgió la historia de la iguana “con una ruana de lana / peinándose la melena junto al río Magdalena”.

En una entrevista concedida en noviembre de 2020 al espacio La Onda Sonora, de Radio Nacional, la autora recordó su vínculo con el país: dijo que “la naturaleza colombiana me llenó el corazón” y sostuvo que fue Colombia la que le “regaló” los Canticuentos, al encontrar historias en lo que observaba.

Un repertorio que pasó de las aulas al cancionero familiar

Su propuesta se apoyó en una convicción pedagógica: los niños podían aprender a través de la música, la imaginación y el juego. De esa idea surgieron canciones que se mantuvieron en el repertorio familiar y escolar, como “La ronda de las vocales”, “La Bruja Loca”, “El Pirata Feroz” y “Sammy el Heladero”, entre otras.

Así fue como se escribió el canticuento "la iguana tomaba Café a la hora del té", escrita por una chilena y grabada en CoDiscos en Medellín

El mismo medio indicó que la noticia de su muerte provocó reacciones de músicos, educadores y seguidores que recordaron el impacto de un cancionero incorporado a la memoria colectiva de varias generaciones.

Nuevas lecturas y reconocimiento internacional

En los últimos años, el repertorio tuvo una nueva circulación con el proyecto Los nuevos Canticuentos, impulsado por el músico Gustavo Gordillo, que obtuvo un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Infantil.

Desde 2020, Gordillo trabajó en grabaciones de esos temas con artistas como Juanes, Andrés Cepeda y Carlos Vives, en un proceso que volvió a poner en primer plano canciones publicadas originalmente en 1975.

- crédito captura de pantalla @guistavogordillo / Instagram
La iniciativa liderada por Gustavo Gordillo reunió desde 2020 grabaciones con Juanes, Andrés Cepeda y Carlos Vives, y volvió a poner en circulación temas publicados originalmente en 1975 con nuevas versiones - crédito captura de pantalla @guistavogordillo / Instagram

De hecho, Gordillo en su cuenta oficial de Instagram compartió un sentido mensaje sobre Anwandter:

Nos mostraste cómo leer. Nos mostraste cómo bailar. Nos mostraste cómo soñar. Nos mostraste cómo cantar.

Lograste que las canciones se convirtieran en motivo de alegría.

Incluso mostraste que la despedida puede ser un acto lleno de magia y gratitud.

Agradezco estos años de amistad en los que pasaste a ser una de las figuras más relevantes en mi vida.

Agradezco el acercamiento entre nuestros países.

Agradezco la unión de tres generaciones y el fortalecimiento de la familia como núcleo esencial.

Agradezco que fuiste una madre para quienes crecimos escuchando tu voz en Colombia.

Agradezco que nos diste razones para creer que todo resulta posible.

Agradezco la oportunidad de seguir adelante con tu legado“.

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