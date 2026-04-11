Emiratos Árabes Unidos afirmó que hacer frente a Irán para desbloquear Ormuz es una “necesidad colectiva”

Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Stringer)

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) declaró que desbloquear el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial y actualmente bloqueado por Irán debido al conflicto bélico, constituye “una necesidad colectiva” y no una simple opción.

Según el Ministerio de Exteriores emiratí, citado después de la intervención de Shakhboot bin Nayhan, ministro de Estado, en la Conferencia del Océano Índico en Mauricio, “la interrupción y las amenazas al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz por parte de Irán confirman que hacer frente a esta conducta ya no es una opción, sino una necesidad colectiva”.

El funcionario emiratí advirtió que recurrir a las rutas marítimas como mecanismo de presión o como “herramienta de chantaje político” representa “un comportamiento inaceptable que trasciende las fronteras regionales y amenaza la estabilidad de la economía global y las cadenas de suministro”.

Bin Nayhan agregó que Emiratos Árabes Unidos observa de cerca el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, considerado un paso previo a la negociación de un acuerdo de paz, aunque subrayó que “se necesita una mayor aclaración sobre los términos” para garantizar el compromiso iraní.

En particular, Abu Dabi solicitó el “pleno compromiso” de Irán para cesar de forma definitiva los ataques de represalia contra instalaciones militares, civiles y de infraestructura energética de los países árabes del golfo Pérsico, además de exigir “la reapertura completa e incondicional del estrecho de Ormuz”.

El ministro de Estado de Exteriores de EAU recordó que por Ormuz transita el 25% del gas natural y el 20% del petróleo mundial, mientras que el 70% de la demanda internacional de productos petroquímicos procede del golfo Pérsico, así como el 33% de los fertilizantes.

“Esto hace que cualquier amenaza al estrecho afecte directamente a la seguridad alimentaria mundial. En base a esto, responsabilizar plenamente a Irán de cualquier interrupción en vías marítimas vitales no es solo una postura política, sino un compromiso con el estado de derecho internacional y la protección del comercio mundial”.

Por último, hizo un llamado a la comunidad internacional para “proteger la libertad de navegación” y sostuvo que “debe unirse para reabrir completamente el estrecho de Ormuz”.

El presidente de EEUU, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Trump dijo que buques vacíos se dirigen a EEUU para ser cargados de petróleo y gas

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este sábado que petroleros vacíos se dirigen a su país para ser cargados de petróleo y gas.

“Un gran número de buques petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más preciado petróleo (¡y gas!) del planeta“, afirmó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

Y completó: “Tenemos más petróleo que las dos mayores economías petroleras juntas, y de mayor calidad. ¡Los esperamos! ¡Rápido!“.

El mensaje de Trump llega en momentos en que delegaciones de su país e Irán se reúnen este sábado en Pakistán para iniciar un proceso de diálogo orientado a poner fin a la actual guerra en Medio Oriente, desatada el pasado 28 de enero luego de un bombardeo israelí-estadounidense que dio muerte al ex líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, participan en las conversaciones en Islamabad, bajo la mediación del primer ministro paquistaní, Shebbaz Sharif.

La delegación estadounidense está integrada también por Steve Witkoff, enviado especial a Medio Oriente, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Por parte de Irán, Ghalibaf cuenta con el acompañamiento del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi.

El mensaje de Donald Trump

Antes del inicio de las negociaciones, ambas partes establecieron condiciones previas: Irán exigió el cese de las hostilidades israelíes en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados, mientras que Estados Unidos manifestó su preocupación por las armas nucleares del régimen y el futuro del tránsito por el estrecho de Ormuz.

Las posturas Donald Trump y el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei parecieran innegociables en la antesala al encuentro. Las demandas del mandatario norteamericano incluyen la eliminación del programa nuclear iraní, el desmantelamiento de la fabricación de misiles balísticos y la liberación del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

En cuanto a su vínculo con Israel, Estados Unidos también solicitará la cancelación del apoyo del régimen de Teherán a organizaciones como Hezbollah, Hutíes y Hamas, además del cese de la represión ilegal contra la oposición social, la cual dejó mas de 7.000 muertos en la manifestaciones de enero pasado.

Por su parte, las exigencias de Khamenei comprenden el reconocimiento del derecho a enriquecer uranio, garantías de no agresión, control del estrecho de Ormuz, fin de la guerra regional e intervención en Líbano y el retiro de las fuerzas de combate estadounidenses.

Irán también buscará negociar reparaciones económicas para la reconstrucción del país, el levantamiento de sanciones, así como la derogación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Agencia Internacional de Energía Atómica.