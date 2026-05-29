Europea comienza a estudiar medidas frente al aumento y la amenaza de las importaciones chinas

Europa comienza a preocuparse por la invasión de productos chinos que además de afectar su producción empieza a golpear en la base electoral y política (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europea debate un giro en su relación con China ante una presión que ya no describe solo como comercial: el ingreso masivo de bienes chinos, desde autos eléctricos hasta paneles solares, alimenta en Bruselas el temor de que el bloque pase de potencia industrial a mercado de descarga de excedentes, con impacto directo sobre fábricas, empleo y estabilidad política.

El dato que empuja ese cambio de tono es el desequilibrio comercial: Europa importó el año pasado casi 360 mil millones de euros más en bienes chinos de los que exportó al gigante asiático. A la vez, según se planteó en el debate, una de cada seis ventas de autos eléctricos e híbridos en el continente ya corresponde a una marca china.

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La discusión coincide con un examen interno de la Comisión Europea sobre nuevas herramientas de defensa comercial y con la previsión de que los líderes de la Unión trasladen ese debate a una cumbre en Bruselas a mediados de junio. El punto de partida ya no es la fórmula que definía a China como socio, competidor y rival sistémico: en la conversación actual, el último término ocupa el centro.

Grzegorz Stec, director de la oficina de Bruselas del Instituto Mercator de Estudios sobre China, resumió esa percepción con una imagen: “Estamos lidiando básicamente con una inundación que avanza ahora hacia Europa, y es muy unilateral”, dijo al medio Politico.

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Alemania aparece como el frente más expuesto

Sander Tordoir, economista jefe del Center for European Reform, sostuvo a Politico que los datos comerciales muestran con claridad que Alemania está entre los países más afectados por las distorsiones de China. Su metáfora fue más cruda: “El almuerzo de Alemania ya se lo comió en gran medida China, y está a punto de empezar con la cena”, dijo.

Para Tordoir, el deterioro no puede explicarse solo por regulación o por costos energéticos. Señaló que Alemania perdió más del 4% del PBI en exportaciones netas y que una variable central es el solapamiento creciente entre la oferta exportadora china y la alemana, primero en el mercado chino, luego en terceros mercados y ahora dentro del propio mercado europeo.

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El economista añadió que las exportaciones alemanas a China, que antes constituían un negocio relevante, hoy equivalen a un descenso del 1% del PBI alemán. Describió ese fenómeno como un “segundo choque chino”: una economía de escala global que ofrece mucha producción y muy poca demanda.

FOTO DE ARCHIVO: Vehículos de BYD en la línea de producción en la nueva fábrica de vehículos eléctricos de la compañía en el Complejo Industrial de Camaçari, Bahía, Brasil, el 3 de febrero de 2026 (Reuters)

Jordyn Dahl, periodista especializada en movilidad, llevó ese cambio a otro plano y definió la relación entre Alemania y China como la de “una pareja abusiva”, dijo a Politico. Según explicó, durante años la industria alemana obtuvo grandes ingresos en el mercado chino, pero ahora sigue dependiendo de él para ventas e innovación al mismo tiempo que Beijing concentra las palancas de acceso, materias primas y componentes críticos.

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Los autos eléctricos y los híbridos enchufables

Dahl explicó a ese medio en el podcast Brussels Playbook, conducido por Sarah Wheaton que los vehículos eléctricos chinos siguen entrando al mercado europeo incluso después de los gravámenes porque su precio de origen es tan bajo que los fabricantes pueden absorber el costo adicional y seguir vendiendo. A eso se suma la sobrecapacidad industrial en China y el cierre del mercado de Estados Unidos para ese tipo de productos.

La periodista agregó que las automotrices chinas además están desplazando parte de su oferta hacia los híbridos enchufables, que no están cubiertos por esos derechos y mantienen una alta aceptación entre los consumidores europeos. Esa combinación debilita la eficacia de una respuesta limitada a un solo segmento.

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La Comisión, según detalló Dahl encargó a la Dirección General de Comercio el diseño de una política de defensa más firme y efectiva. Entre las opciones en estudio mencionó salvaguardias para imponer aranceles de emergencia o cupos cuando se detecte una suba abrupta de importaciones en sectores como baterías, autos eléctricos o indumentaria, y un instrumento específico contra la sobrecapacidad para responder a la entrada masiva de productos impulsada por el exceso de producción china.

ARCHIVO: El buque de carga 'Cosco Shipping Gemini' de la naviera china 'Cosco' es cargado en la terminal de contenedores 'Tollerort' en el puerto de Hamburgo, Alemania, el 25 de octubre de 2022 (Reuters)

Stec vinculó ese cuadro con la pérdida de empleo industrial. “Estamos hablando de 360 mil millones de euros de déficit comercial, y vemos más dolor en términos de pérdida de puestos de trabajo en Europa porque China fue subiendo en la cadena de valor”, remarcó. Añadió que algunas estimaciones mencionan la pérdida de 500 empleos manufactureros por día en Europa.

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Bruselas cree que el problema ya es político, no solo económico

Las fuentes que participaron del debate coincidieron en que la discusión ya excede la competencia comercial. El temor en Bruselas es que el deterioro industrial termine erosionando la base social y electoral de los gobiernos europeos y fortalezca a fuerzas nacionalistas o de extrema derecha.

Dahl lo planteó en términos directos: las pérdidas de empleo industrial en Europa tienen una escala mayor que la que precedió al ascenso de Donald Trump en Estados Unidos y, además, afectan puestos mejor remunerados y más valorados socialmente. Por eso advirtió que el impacto político en países como Alemania, Polonia, Eslovaquia o Chequia puede ser todavía más profundo.

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La periodista dio un dato concreto sobre el mercado alemán: el año pasado se recortó casi el 6% de los empleos del sector automotor. A su juicio, esa cifra anticipa una crisis política de gran dimensión en el principal motor industrial europeo.

Stec sostuvo que Europa enfrenta una decisión costosa: actuar ahora y asumir represalias, o esperar mientras Beijing dosifica presiones por debajo del umbral de respuesta y el bloque pierde capacidad de reacción a medida que caen más empleos y avanza la fragmentación política interna. “Para nosotros en Europa no hay una alternativa real a tomar medidas”, dijo.

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La inversión china divide a los gobiernos europeos

El debate en Bruselas convive con intereses nacionales cruzados. Dahl señaló que varios países siguen recibiendo inversiones chinas y no están dispuestos a acompañar una línea dura sin reservas. En ese mapa, España aparece como uno de los casos más visibles.

ARCHIVO: El jefe del régimen chino, Xi Jinping, recibe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de mantener un encuentro en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín en abril pasado (Reuters)

Según explicó, Madrid atrajo fábricas vinculadas a baterías y automóviles, en un momento en que el sector destruye empleo en gran parte del continente. Recordó que el presidente del gobierno Pedro Sánchez viajó cuatro veces a Beijing en los últimos cuatro años para consolidar ese vínculo y obtener nuevos proyectos.

La contracara, añadió, es política. “China espera que España tenga presentes sus intereses durante estos debates en el Consejo”, dijo Dahl, al describir una estrategia de “dividir y conquistar” mediante la construcción de aliados dentro de la Unión.

Stec introdujo un matiz al medio Politico. Reconoció la ofensiva española para captar capital chino, pero recordó que, puertas adentro, Francia, Italia, España, Países Bajos y Lituania presentaron un documento conjunto a la Comisión en el que reclamaron medidas más duras. Para describir esa doble dinámica citó una frase de un diplomático chino: “Si quieres encontrar problemas, ve a Bruselas. Si quieres causarlos, ve a las capitales”, subrayó.

Una de las tensiones centrales del debate es el efecto sobre los precios. Los productos chinos ayudan a contener el gasto de los hogares en medio de la crisis del costo de vida, y además aportan insumos que Europa considera necesarios para sus metas climáticas, como paneles solares, baterías y vehículos eléctricos.

Tordoir intentó acotar ese dilema con cifras. Dijo que la Unión no parece encaminada a una guerra comercial generalizada sobre electrónicos baratos, muebles o bienes de consumo masivo, sino a una defensa del núcleo industrial europeo: autos, maquinaria y químicos. Calculó que esos tres sectores representan cerca de 300 mil millones en importaciones desde China.

Sobre esa base, propuso un escenario extremo para medir el impacto: un arancel del 40% sobre ese conjunto implicaría un costo de 120 mil millones. Para una economía europea de más de 20 billones, eso equivale a alrededor del 0,6% del PBI: una carga dolorosa, pero no de magnitud suficiente para desestabilizar por sí sola a toda la economía del bloque.

Aun así, advirtió que el riesgo mayor no está en el precio final al consumidor sino en una represalia china sobre cadenas de suministro estratégicas, en especial en tierras raras. Por eso insistió en la necesidad de una estrategia de disuasión creíble que preserve el comercio en muchas áreas, pero proteja la base industrial europea.

La UE tiene instrumentos, pero la discusión pasa por usarlos

Stec afirmó que el principal problema europeo no es solo la falta de herramientas, sino la decisión política de ponerlas en marcha. Puso como ejemplo el instrumento anticoerción, conocido informalmente en Bruselas como “bazuca comercial”, que no se utilizó el año pasado cuando China avanzó con licencias sobre materias primas críticas.

También defendió una respuesta “a la europea”, apoyada en reglas y procedimientos propios, y no una copia del enfoque de Estados Unidos. Dahl recordó que Washington pudo bloquear importaciones chinas de vehículos eléctricos por razones de seguridad nacional, una base jurídica de la que la Comisión no dispone porque esa competencia sigue en manos de los Estados miembros.

El diagnóstico de Stec incluye además un factor global. Dijo que China representa cerca del 30% de la producción mundial, pero solo el 13% del consumo global, una brecha que convierte el exceso de oferta en un problema internacional y no exclusivamente europeo. Añadió que investigaciones de su instituto muestran que 52 de las 70 mayores economías adoptaron en 2025 nuevas medidas de defensa comercial frente a China.

Tordoir cerró ese punto con una crítica a la inercia europea. A su juicio, Bruselas ya dispone de numerosos mecanismos de defensa, pero la cuestión central es si la Comisión y, sobre todo, los Estados miembros aceptarán activarlos en vez de acumular instrumentos que “se quedan en el armario sin usar”.