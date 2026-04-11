EN VIVO | La delegación de Estados Unidos aterrizó en Islamabad para su negociación con enviados de Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, frente al Air Force Two (Kent Nishimura/REUTERS)

La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance llegó a Pakistán este sábado para dialogar con funcionarios iraníes, con el objetivo de consolidar un alto al fuego en Medio Oriente y avanzar hacia el fin definitivo de la guerra.

La negociación, donde Pakistán será mediador, enfrenta varios obstáculos, ya que Israel y los terroristas de Hezbollah intercambiaron disparos a lo largo de la frontera sur del Líbano. El régimen terrorista condicionó el inicio de las conversaciones a la implementación de un cese al fuego en ese país y a la liberación de activos bloqueados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el viernes que “un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear”: “Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”.

En Islamabad, las calles están desiertas este sábado en las cercanías al Hotel Serena, sede de las conversaciones, luego de que las fuerzas de seguridad cerraran las carreteras.