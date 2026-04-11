EN VIVO | La delegación de Estados Unidos aterrizó en Islamabad para su negociación con enviados de Irán

La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance llegó a Pakistán este sábado para dialogar con funcionarios iraníes, con el objetivo de consolidar un alto al fuego en Medio Oriente y avanzar hacia el fin definitivo de la guerra.
La negociación, donde Pakistán será mediador, enfrenta varios obstáculos, ya que Israel y los terroristas de Hezbollah intercambiaron disparos a lo largo de la frontera sur del Líbano. El régimen terrorista condicionó el inicio de las conversaciones a la implementación de un cese al fuego en ese país y a la liberación de activos bloqueados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el viernes que “un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear”: “Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”.
En Islamabad, las calles están desiertas este sábado en las cercanías al Hotel Serena, sede de las conversaciones, luego de que las fuerzas de seguridad cerraran las carreteras.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Un avión con los enviados estadounidenses destinados a las conversaciones con Irán aterrizó en Islamabad, Pakistán, según informaron fuentes a Reuters. La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance e integrada por el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y por Jared Kushner. La delegación iraní ya se encontraba en la ciudad.
Una fuente paquistaní citada por Reuters señaló que aproximadamente 100 miembros de un equipo de avanzada estadounidense ya estaban presentes en Islamabad. Esta reunión representa el primer encuentro entre ambas partes desde el inicio de la guerra hace más de un mes.
Antes del inicio de las negociaciones, ambas partes establecieron condiciones previas: Irán exige el cese de los ataques israelíes en Líbano, mientras que Estados Unidos manifiesta preocupación por las armas nucleares iraníes y el futuro del tránsito por el estrecho de Ormuz.
El gobierno pakistaní instaló un centro de prensa de última generación para facilitar la labor de periodistas locales y extranjeros que cubren las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, informó el ministro de Información, Attaullah Tarar.
Tarar señaló que las instalaciones del Centro de Convenciones Jinnah cuentan con internet de alta velocidad y diversos servicios gratuitos para la cobertura mediática. Además, se dispuso un servicio de transporte para trasladar a los periodistas entre el centro de prensa y un hotel ubicado en el principal centro comercial de la ciudad.
La empresa Marine Traffic, con sede en Atenas, informó el viernes que solo 14 buques, de los cuales solo la mitad transportaban carga, cruzaron el estrecho de Ormuz desde la declaración del alto el fuego, según reportó Associated Press.
El grupo publicó en X que los buques que partían del Golfo representaban el 70% del total, y que los buques sancionados o vinculados a flotas paralelas constituían casi dos tercios de todos los cruces. Antes del conflicto, más de 100 barcos transitaban diariamente por el estrecho, la mayoría transportando petróleo con destino a Asia.
Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad se retrasaron respecto al horario inicialmente previsto, según informó este sábado la agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
El reporte señaló que las delegaciones de ambos países mantendrían primero reuniones por separado con el primer ministro de Pakistán antes de iniciar las negociaciones formales.
Corea del Sur anunció este sábado la distribución de 6,1 billones de wones (3.503 millones de euros) en ayudas en efectivo para unos 32,5 millones de ciudadanos, con el objetivo de mitigar el impacto del aumento de precios del petróleo debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Estos fondos están “destinados a paliar los altos precios del petróleo” frente al “enorme impacto económico provocado por la guerra en Oriente Medio”, afirmó el ministro del Interior, Yoon Ho-joong, durante la presentación del subsidio, según la agencia surcoreana Yonhap.
La iniciativa contempla pagos de entre 100.000 y 600.000 wones (de 57 a 345 euros) según el nivel económico de los beneficiarios. Los fondos comenzarán a distribuirse a partir del 27 de abril.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este viernes suerte a su vicepresidente, JD Vance, quien encabeza la delegación estadounidense enviada a Pakistán, país que será sede desde este sábado de las primeras negociaciones para el cese de hostilidades con Irán tras una tregua temporal de dos semanas.
“Veremos cómo resulta. Así que son JD y Steve (Witkoff) y Jared (Kushner). Tenemos un buen equipo, y se reúnen mañana. Veremos cómo sale todo”, declaró Trump ante la prensa antes de abordar el Air Force One.
Consultado sobre el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, Trump afirmó que “no lo permitirá”, argumentando que se trata de aguas internacionales. “Nadie sabe si lo están haciendo, pero si lo están haciendo, no vamos a permitir que suceda”, reiteró.
El mandatario garantizó que la circulación por el estrecho se reanudará de inmediato y sostuvo que el canal “se abrirá automáticamente”. “No será fácil. No será, diría yo esto, lo tendremos abierto bastante pronto”, añadió Trump, asegurando que “no será necesario un plan alternativo”.
El ejército israelí reportó la detección de un dron procedente de Líbano y la activación de sirenas en Arab al-Aramshe y en varias localidades de la Galilea Occidental.
Israel y el grupo terrorista Hezbollah han intercambiado fuego de manera reiterada en los últimos días, pese a los llamados a un alto el fuego.