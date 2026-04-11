Mundo

EN VIVO | La delegación de Estados Unidos aterrizó en Islamabad para su negociación con enviados de Irán

El US Air Force Boeing C-32A 98-0001, con los representantes de Estados Unidos destinados a las conversaciones con delegados del régimen, aterrizó en la capital pakistaní. La delegación del régimen iraní ya se encontraba en la ciudad desde el viernes

Guardar
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, frente al Air Force Two (Kent Nishimura/REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, frente al Air Force Two (Kent Nishimura/REUTERS)

La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance llegó a Pakistán este sábado para dialogar con funcionarios iraníes, con el objetivo de consolidar un alto al fuego en Medio Oriente y avanzar hacia el fin definitivo de la guerra.

La negociación, donde Pakistán será mediador, enfrenta varios obstáculos, ya que Israel y los terroristas de Hezbollah intercambiaron disparos a lo largo de la frontera sur del Líbano. El régimen terrorista condicionó el inicio de las conversaciones a la implementación de un cese al fuego en ese país y a la liberación de activos bloqueados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el viernes que “un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear”: “Es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”.

En Islamabad, las calles están desiertas este sábado en las cercanías al Hotel Serena, sede de las conversaciones, luego de que las fuerzas de seguridad cerraran las carreteras.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:04 hsHoy

La delegación estadounidense aterrizó en Islamabad

Agentes de policía equipados con material antidisturbios caminan por la zona de D Chowk, cerca de la residencia presidencial, mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad (REUTERS/Akhtar Soomro)
Agentes de policía equipados con material antidisturbios caminan por la zona de D Chowk, cerca de la residencia presidencial, mientras Pakistán se prepara para recibir a Estados Unidos e Irán para conversaciones de paz, en Islamabad (REUTERS/Akhtar Soomro)

Un avión con los enviados estadounidenses destinados a las conversaciones con Irán aterrizó en Islamabad, Pakistán, según informaron fuentes a Reuters. La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance e integrada por el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y por Jared Kushner. La delegación iraní ya se encontraba en la ciudad.

Una fuente paquistaní citada por Reuters señaló que aproximadamente 100 miembros de un equipo de avanzada estadounidense ya estaban presentes en Islamabad. Esta reunión representa el primer encuentro entre ambas partes desde el inicio de la guerra hace más de un mes.

Antes del inicio de las negociaciones, ambas partes establecieron condiciones previas: Irán exige el cese de los ataques israelíes en Líbano, mientras que Estados Unidos manifiesta preocupación por las armas nucleares iraníes y el futuro del tránsito por el estrecho de Ormuz.

05:42 hsHoy

Pakistán instaló un centro de prensa de última generación

Attaullah Tarar anunció la zona especial para la cobertura mediática de las negociaciones en Pakistán (REUTERS/Charlotte Greenfield)
Attaullah Tarar anunció la zona especial para la cobertura mediática de las negociaciones en Pakistán (REUTERS/Charlotte Greenfield)

El gobierno pakistaní instaló un centro de prensa de última generación para facilitar la labor de periodistas locales y extranjeros que cubren las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, informó el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Tarar señaló que las instalaciones del Centro de Convenciones Jinnah cuentan con internet de alta velocidad y diversos servicios gratuitos para la cobertura mediática. Además, se dispuso un servicio de transporte para trasladar a los periodistas entre el centro de prensa y un hotel ubicado en el principal centro comercial de la ciudad.

05:17 hsHoy

Sólo 14 buques cruzaron el estrecho de Ormuz desde que se declaró el alto el fuego

Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Archivo)
Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Archivo)

La empresa Marine Traffic, con sede en Atenas, informó el viernes que solo 14 buques, de los cuales solo la mitad transportaban carga, cruzaron el estrecho de Ormuz desde la declaración del alto el fuego, según reportó Associated Press.

El grupo publicó en X que los buques que partían del Golfo representaban el 70% del total, y que los buques sancionados o vinculados a flotas paralelas constituían casi dos tercios de todos los cruces. Antes del conflicto, más de 100 barcos transitaban diariamente por el estrecho, la mayoría transportando petróleo con destino a Asia.

04:53 hsHoy

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán se retrasan

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad se retrasaron respecto al horario inicialmente previsto, según informó este sábado la agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El reporte señaló que las delegaciones de ambos países mantendrían primero reuniones por separado con el primer ministro de Pakistán antes de iniciar las negociaciones formales.

04:23 hsHoy

Corea del Sur distribuirá 6,1 billones de wones entre sus ciudadanos ante el aumento del petróleo

Corea del Sur anunció este sábado la distribución de 6,1 billones de wones (3.503 millones de euros) en ayudas en efectivo para unos 32,5 millones de ciudadanos, con el objetivo de mitigar el impacto del aumento de precios del petróleo debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Estos fondos están “destinados a paliar los altos precios del petróleo” frente al “enorme impacto económico provocado por la guerra en Oriente Medio”, afirmó el ministro del Interior, Yoon Ho-joong, durante la presentación del subsidio, según la agencia surcoreana Yonhap.

La iniciativa contempla pagos de entre 100.000 y 600.000 wones (de 57 a 345 euros) según el nivel económico de los beneficiarios. Los fondos comenzarán a distribuirse a partir del 27 de abril.

03:55 hsHoy

Trump se mostró confiado en la antesala<i> </i>a las negociaciones: “Tenemos un buen equipo”

Trump se mostró confiado en la antesala a las negociaciones (Europa Press)
Trump se mostró confiado en la antesala a las negociaciones (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este viernes suerte a su vicepresidente, JD Vance, quien encabeza la delegación estadounidense enviada a Pakistán, país que será sede desde este sábado de las primeras negociaciones para el cese de hostilidades con Irán tras una tregua temporal de dos semanas.

Veremos cómo resulta. Así que son JD y Steve (Witkoff) y Jared (Kushner). Tenemos un buen equipo, y se reúnen mañana. Veremos cómo sale todo”, declaró Trump ante la prensa antes de abordar el Air Force One.

Consultado sobre el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, Trump afirmó que “no lo permitirá”, argumentando que se trata de aguas internacionales. “Nadie sabe si lo están haciendo, pero si lo están haciendo, no vamos a permitir que suceda”, reiteró.

El mandatario garantizó que la circulación por el estrecho se reanudará de inmediato y sostuvo que el canal “se abrirá automáticamente”. “No será fácil. No será, diría yo esto, lo tendremos abierto bastante pronto”, añadió Trump, asegurando que “no será necesario un plan alternativo”.

03:16 hsHoy

Israel detectó un ataque con drones procedente del Líbano

El ejército israelí reportó la detección de un dron procedente de Líbano y la activación de sirenas en Arab al-Aramshe y en varias localidades de la Galilea Occidental.

Israel y el grupo terrorista Hezbollah han intercambiado fuego de manera reiterada en los últimos días, pese a los llamados a un alto el fuego.

Temas Relacionados

IsraelIránMedio OrienteGuerra en Medio OrienteEstados UnidosÚltimas noticias AméricaAli Khamenei

Últimas noticias

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Los representantes de ambos países llegaron a Islamabad con posturas alejadas y cierta desconfianza mutua, entre estrictas medidas de seguridad y demandas previas que aún no fueron resueltas por parte del régimen de Teherán

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Israel no discutirá un alto el fuego con Hezbollah en las conversaciones directas con Líbano en Washington

Los diálogos estarán enfocados en el desarme del grupo terrorista y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre Tel Aviv y Beirut

Israel no discutirá un alto el fuego con Hezbollah en las conversaciones directas con Líbano en Washington

Lucas Chancerelle, emprendedor francés: “Hay una vuelta a la tradición católica en muchos jóvenes por motivos identitarios”

De visita en la Argentina para explorar las oportunidades que abre el acuerdo Mercosur-UE, asegura creer “en una gran alianza latina para trazar otro camino frente a la hegemonía anglosajona”. La herencia de De Gaulle, el “gran reemplazo” y las chances electorales del RN son algunos de los temas abordados en esta entrevista

Lucas Chancerelle, emprendedor francés: “Hay una vuelta a la tradición católica en muchos jóvenes por motivos identitarios”

El control del régimen iraní limita la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz

La gestión de Teherán sobre la ruta marítima mantiene paralizado el paso habitual de embarcaciones de carga, mientras cerca de 900 buques esperan una reapertura completa y clara de los términos para operar con normalidad

El control del régimen iraní limita la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

El tráfico legal e ilegal de animales vivos es señalado como uno de los principales factores de transmisión zoonótica, impulsando la necesidad de nuevas políticas sanitarias y ambientales

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

ÚLTIMAS NOTICIAS

El vecino ejemplar que ocultaba un infierno: rituales satánicos, asesinatos invisibles y el héroe que frenó doce años de horror

El vecino ejemplar que ocultaba un infierno: rituales satánicos, asesinatos invisibles y el héroe que frenó doce años de horror

La muerte de Primo Levi, el sobreviviente de Auschwitz que dejó un enorme testimonio sobre la profundidad de las tinieblas

A 45 años de los crímenes de la cabaña Keddie: tres muertos, una chica desaparecida y el intento del sheriff de enterrar el caso

Alfredo Alcón: la historia del chico de barrio que descubrió a Shakespeare y llegó a ser el actor más respetado de la Argentina

Memoria histórica, obsequios, homenajes, celebraciones y arte: una muestra de la cartografía escultórica de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Israel no discutirá un alto el fuego con Hezbollah en las conversaciones directas con Líbano en Washington

Lucas Chancerelle, emprendedor francés: “Hay una vuelta a la tradición católica en muchos jóvenes por motivos identitarios”

Santiago Segura convierte a su repulsiva criatura Torrente en presidente de España: “Es una comedia de terror”

En ‘Los testamentos’, dos adolescentes ven el mundo distópico de Gilead de otra manera

DEPORTES

Nació en Miami, corre con bandera argentina, ama el mate y ya demostró ser ganador: “Mi sueño es ser campeón de la IndyCar”

Nació en Miami, corre con bandera argentina, ama el mate y ya demostró ser ganador: “Mi sueño es ser campeón de la IndyCar”

Esteban Ribovics y Francisco Prado se presentan en una jornada clave para los argentinos en UFC: hora, TV y todo lo que hay que saber

A los 51 años, Maravilla Martínez protagoniza su “último combate”: cómo ver la pelea y su peculiar adversario

La selección argentina venció 1-0 a Chile por la Liga de Naciones femenina y se afianza en zona de clasificación al Mundial

Belgrano le ganó 1-0 a Aldosivi con 10 jugadores en el inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura