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El expresidente ruso Dmitri Medvedev amenazó a la Unión Europea tras el estallido de un dron en Rumania: “El sueño pacífico ha terminado”

El actual vicepresidente del Consejo de Seguridad lanzó una severa advertencia a los países miembros tras el incidente que dejó dos heridos y provocó la expulsión del cónsul de Moscú en Galati, donde cayó el proyectil

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Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, pronuncia un discurso durant. Sputnik/Valentin Yegorshin/Pool vía REUTERS
Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, pronuncia un discurso durant. Sputnik/Valentin Yegorshin/Pool vía REUTERS

La caída de un dron ruso sobre un edificio de viviendas en Galati, en el este de Rumania, llevó la guerra de Ucrania a territorio de la OTAN con dos heridos y abrió una doble respuesta: condenas aliadas por la “imprudencia” de Moscú y un mensaje de amenaza política desde Rusia que dio por terminado “el sueño pacífico” de los países de la Unión Europea.

La reacción política inicial llegó desde Bucarest. El presidente rumano Nicusor Dan anunció que el cónsul general ruso en Constanza fue declarado persona non grata y que el consulado de ese país en esa ciudad del mar Negro será cerrado, una medida adoptada después de que el impacto dejara dos heridos en un edificio residencial.

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Desde Moscú, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa Dmitry Medvedev trasladó el episodio a un plano político más amplio con una advertencia dirigida a la Unión Europea.

“Ciudadanos de los países de la UE, deberían darse cuenta de que sus autoridades han iniciado unilateralmente una guerra con Rusia. Así que estén atentos y no se sorprendan por nada. El sueño pacífico ha terminado. ¡Pero saben a quién preguntar por qué!”, dijo Medvedev.

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Estados Unidos expresó respaldo a Rumania, aunque evitó señalar de forma directa a Rusia pese a que Bucarest y la OTAN atribuyeron el ataque a Moscú. “Nos solidarizamos con nuestro aliado de la OTAN, Rumania, y condenamos esta imprudente incursión en su territorio”, aseguró el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.

El presidente rumano Nicusor Dan . Inquam Photos/Malina Norocea vía REUTERS
El presidente rumano Nicusor Dan . Inquam Photos/Malina Norocea vía REUTERS

Rumania atribuyó a Rusia la “entera responsabilidad” y cerró su consulado en Constanza

El ataque ocurrió durante la madrugada, en medio de una nueva ola de bombardeos rusos contra infraestructuras ucranianas próximas a la frontera rumana. El dron impactó contra un edificio de departamentos en Galati, una ciudad situada cerca de Ucrania y Moldavia.

Ante ese hecho, Dan endureció la respuesta diplomática de su gobierno. “Como Rusia tiene la entera responsabilidad de este incidente” cerca de la frontera con Ucrania, “el cónsul general ruso en Constanza fue declarado persona non grata y el consulado general ruso será cerrado”, declaró el mandatario rumano en una alocución.

Rumania habló, atribuyó el ataque a Moscú y adoptó una represalia diplomática inmediata. La consecuencia fue el cierre de la representación consular rusa en Constanza, mientras la OTAN enmarcó el hecho como una amenaza que ya no queda contenida dentro de Ucrania.

La OTAN vinculó el impacto en Galati con los ataques rusos contra Ucrania

La portavoz de la alianza, Allison Hart, situó el episodio dentro de la ofensiva rusa sobre zonas próximas a la frontera. “Un edificio de departamentos fue alcanzado por un dron mientras Rusia atacaba infraestructura ucraniana cerca de la frontera”, afirmó Hart, y añadió: “Condenamos la imprudencia de Rusia. La OTAN continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones”.

El secretario general Mark Rutte amplió esa lectura y la presentó como un riesgo compartido para todos los aliados. “El comportamiento imprudente de Rusia es un peligro para todos nosotros. Continúan atacando a civiles e infraestructuras civiles en toda Ucrania. Y la noche pasada demostró una vez más que las implicaciones de su guerra ilegal de agresión no se detienen en la frontera”, sostuvo.

Rutte informó además que mantuvo contacto con las autoridades rumanas, que citaron al embajador ruso para exigir explicaciones. “La guerra de Rusia necesita terminar, al igual que el desprecio de Rusia por la seguridad de los civiles. Por nuestra parte, continuaremos fortaleciendo nuestra disuasión y defensa en casa y seguiremos apoyando a Ucrania mientras se defienden contra la agresión de Rusia”, señaló.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla con la prensa. EFE/EPA/Johan Nilsson/TT SWEDEN OUT
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla con la prensa. EFE/EPA/Johan Nilsson/TT SWEDEN OUT

Washington respaldó a Rumania y evitó acusar de forma directa a Moscú

La posición de Estados Unidos se alineó con la defensa del territorio aliado, aunque sin acompañar con una condena explícita al Kremlin. Whitaker remarcó el compromiso con “cada centímetro del territorio de la OTAN” y expresó cercanía con los heridos del ataque en Galati.

Esa cautela contrastó con la posición de varios países europeos, que condenaron el “acto irresponsable” de Rusia y consideraron que el impacto en Rumania supone un paso más en la escalada militar de Moscú en la guerra contra Ucrania.

Medvedev trasladó el incidente a una advertencia directa a la Unión Europea

La declaración del ex presidente ruso conectó el episodio en suelo rumano con una narrativa más amplia sobre el vínculo entre Rusia y Europa. Medvedev sostuvo que las autoridades europeas “han iniciado unilateralmente una guerra con Rusia” y advirtió a los ciudadanos del bloque que no se sorprendan por lo que pueda ocurrir.

Esa formulación apareció el mismo día en que un ataque atribuido a Moscú dejó dos heridos en territorio de un país miembro de la OTAN y desató una respuesta diplomática de Bucarest. En ese marco, el mensaje del dirigente ruso agregó una amenaza política a un incidente que ya había derivado en condenas aliadas y en el cierre del consulado ruso en Constanza.

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