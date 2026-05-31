Livang Argüello Molina enfrenta una nueva acusación por cirugía estética en Nicaragua

La PGR confirmó que Argüello Molina no cuenta con acreditación para ejercer cirugía plástica, estética y reconstructiva. (imagen retomada de Divergentes)

Una nueva denuncia contra Livang Argüello Molina agrava su situación judicial: una joven de 18 años lo acusa de haberle practicado en septiembre de 2024 una cirugía estética que derivó en una neumonía aspirativa, mientras el médico ya fue condenado a dos años de prisión por lesiones imprudentes graves, enfrenta investigaciones por la muerte de otra paciente y fue inhabilitado por el Ministerio de Salud para realizar procedimientos médicos.

La condena conocida ayer incluyó además una multa de USD 44,400, y la Procuraduría General de la República informó en un comunicado que Argüello Molina fue capturado junto con otros tres profesionales de la salud por el caso de Jennifer Elizabeth Reyes Castro, una joven de 24 años que murió tras una cirugía estética.

Dina Mejía Obregón dijo en entrevista con Canal 10 que Argüello Molina la citó en la clínica Amate, en el distrito tres de Managua, para realizarle una lipoescultura en abdomen y cintura el 12 de septiembre. Según su testimonio al medio, viajó desde Juigalpa hasta el kilómetro 10,4 de la carretera vieja a León para someterse a un procedimiento cuyo costo era de USD 2,935.

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Mejía Obregón relató a Canal 10 que entró a quirófano en un espacio que describió como un cuarto con una camilla y que al inicio no había anestesióloga. También afirmó que antes de la intervención le advirtió al médico que padecía asma y que no había sido sometida a una valoración anestésica, pero que él le respondió que no existía riesgo.

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La paciente afirma que salió de la clínica con una neumonía aspirativa

De acuerdo con la acusación presentada ante la Policía Nacional, la anestesióloga fue identificada como la doctora Sánchez. Según el relato, ella administró después la anestesia y realizó la primera incisión tras el marcaje abdominal hecho por Argüello Molina.

Durante el procedimiento, según la denuncia, la paciente empezó a toser de forma persistente. En respuesta, se le administró hidrocortisona, sin que ella conozca la dosis, y se le practicaron dos nebulizaciones con solución salina y bromuro de ipratropio indicadas por la doctora Sánchez.

La joven contó que el propio médico le explicó luego lo ocurrido: “Él me dijo que no se había realizado el procedimiento porque tuve una complicación y que debieron suspenderlo, ya que no contaban con los medios para intubarme. Supuestamente, tenía una neumonía porque había broncoaspirado y se me había ido agua a los pulmones”.

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Según su testimonio al medio, también presentó sangrado y un fuerte dolor en el pecho, y no podía mover los brazos ni girar la espalda. “Yo llegué completamente sana a la clínica Amate y salí con una neumonía aspirativa”, dijo.

El médico ya fue condenado a dos años de prisión por lesiones imprudentes graves en otro caso de cirugía estética. (Imagen de cortesía)

Mejía Obregón afirmó a Canal 10 que abandonó el lugar por sus propios medios junto a su hermana, aunque le recomendaron quedarse en observación. “A raíz de todo este procedimiento, ahora tengo crisis cada tres meses. Estoy medicada psiquiátricamente por traumas. Esto ha afectado mi salud mental”, agregó.

Esta es la tercera denuncia por presunta mala praxis contra el médico. El caso se suma a la investigación por la muerte de Jennifer Elizabeth Reyes Castro, originaria de Matagalpa, quien se sometió a una cirugía estética en la que Argüello Molina participó como asistente.

La PGR dijo que el médico no tenía acreditación en cirugía plástica

La Procuraduría General de la República informó en un pronunciamiento conjunto con la Fiscalía y la Policía que Argüello Molina fue detenido junto con la cirujana plástica Karla Ramos, el cirujano general Fidel Ernesto Guzmán Sevilla y la anestesióloga Katherine Orozco. Según la PGR, todos están bajo investigación por ese caso.

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De acuerdo con la PGR, una revisión en el sistema del Ministerio de Salud constató que Argüello Molina no cuenta con acreditación para ejercer la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva. La institución añadió que el imputado figura únicamente como asistente en el Centro Médico Quirúrgico Privado Bethesda, en Ciudad Sandino, donde se realizó la intervención a Reyes Castro.

Según el texto fuente, el 22 de mayo la joven fue sometida a una lipoespalda y moldeado de cintura con transferencia a glúteos. Durante el procedimiento, presuntamente sufrió la perforación de un pulmón.

Tras la intervención en la clínica Amate, la joven sufrió crisis de salud mental y físicas que afectan su vida diaria. (Imagen de cortesía)

Tras la cirugía presentó dolores intensos de espalda, dificultad respiratoria y visión borrosa. Fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Escuela César Amador Molina, en Matagalpa, donde permaneció intubada hasta su fallecimiento el 27 de mayo.

Ayer también se conoció que Argüello Molina fue condenado a dos años de prisión por el delito de lesiones imprudentes graves en perjuicio de Yulianov Carolina Samayoa Morales. El caso correspondió a un procedimiento de lipopapada practicado en noviembre de 2024 que, según el Ministerio Público, provocó quemadura, inflamación e infección en el área del mentón por el mal manejo de equipos y por la falta de acreditación del médico para ese procedimiento estético.

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La víctima declaró en el juicio que el médico no le brindó atención adecuada durante la recuperación y que eso agravó su estado de salud. La PGJ confirmó que el MINSA inhabilitó a Livang Argüello para ejercer actividades vinculadas a procedimientos médicos de cualquier índole y canceló su código sanitario.