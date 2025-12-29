Mundo

León XIV advirtió sobre el aumento de las apuestas en los juegos de azar

Las declaraciones fueron realizadas ante la Asociación Nacional de Municipios Italianos, donde se enfatizó el impacto negativo de este tipo de juego en la vida cotidiana y el tejido social de numerosas comunidades en el país

El Papa León XIV se
El Papa León XIV se encuentra después de pronunciar el tradicional discurso Urbi et Orbi del día de Navidad a la ciudad y al mundo desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi

El papa León XIV ha alertado este lunes del “fuerte aumento” de los juegos de azar y de las apuestas y ha señalado que causa la ruina de “muchas familias”, en una audiencia con la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI).

“Lamentablemente nuestras ciudades conocen formas de marginalidad, violencia y soledad que exigen ser afrontadas. Quisiera indicar en particular la plaga de los juegos de azar que arruina a tantas familias”, advirtió ante los alcaldes y alcaldesas del país.

León XIV señaló que las estadísticas registran “un fuerte aumento” de este fenómeno en los últimos años y, citando el informe anual que lleva a cabo Cáritas, “se trata de un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social”.

Por otro lado, también lamentó otros males padecidos dentro de las ciudades italianas como “los problemas psicológicos, las depresiones, la pobreza cultural o espiritual o el abandono social”.

Página de apuestas online. (Cortesía)
Página de apuestas online. (Cortesía)

Todas estas son, a su parecer, “señales que indican cuánto se necesita la esperanza” en el mundo contemporáneo.

“Para testimoniarla eficazmente, la política está llamada a tejer relaciones auténticamente humanas entre ciudadanos promoviendo la paz social”, instó.

León XIV recordó a los dirigentes de la ANCI que “la cohesión social y la armonía cívica exigen en primer lugar la escucha de los más débiles y pobres” porque “sin ese compromiso la democracia se atrofia”, avisó, parafraseando un discurso del papa Francisco de 2016.

“Tened el valor de ofrecer esperanza a la gente, proyectando juntos el mejor futuro para vuestros territorios”, terminó ante los regidores, a quienes también recordó otros retos como la crisis demográfica, la contaminación, la soledad de los ancianos, los conflictos sociales o los “apuros” de familias y jóvenes.

Los “Herodes” actuales

El Papa León XIV dirige
El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, el 26 de diciembre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El papa advirtió de los “Herodes” en el mundo actual: los “mitos del éxito a cualquier precio, el poder sin escrúpulos, el bienestar vacío y superficial”, durante su mensaje del rezo del ángelus dominical.

Asomado a la ventana del palacio apostólico ante las miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense dedicó su mensaje a la huida de la ‘Sagrada Familia’ tras la orden de Herodes de matar a los recién nacidos.

“Mientras contemplamos con asombro y gratitud este misterio, pensemos en nuestras familias y en la luz que ellas también pueden aportar a la sociedad en la que vivimos. Lamentablemente, el mundo siempre tiene sus ‘Herodes’“, dijo.

Se trata de “sus mitos del éxito a cualquier precio, del poder sin escrúpulos, del bienestar vacío y superficial, y a menudo, sufre las consecuencias con la soledad, la desesperación, con las divisiones y conflictos”, alertó.

El Papa León XIV hace
El Papa León XIV hace un gesto el día de pronunciar el tradicional discurso Urbi et Orbi del día de Navidad a la ciudad y al mundo desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025. Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS

Por ello pidió que las familias cristianas no dejen que “estos espejismos sofoquen la llama del amor en las familias cristianas”.

“Al contrario, protejamos en ellas los valores del Evangelio: la oración, la frecuencia a los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, los afectos sanos, el diálogo sincero, la fidelidad, el realismo sencillo y hermoso de las palabras y los gestos buenos de cada día”.

Y pidió la bendición “a nuestras familias y a todas las familias del mundo, para que, siguiendo el modelo de la familia de su Hijo hecho hombre, sean para todos un signo eficaz de su presencia y de su amor sin fin”.

(con información de EFE)

