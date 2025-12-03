Mundo

El presidente de Portugal aplazó su visita a España tras ser operado de urgencia por una hernia

Las autoridades informaron que la evolución posquirúrgica es favorable y que la decisión responde a recomendaciones médicas

El presidente de Portugal, Marcelo
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fue sometido a una cirugía de urgencia por una hernia incarcerada (Reuters)

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aplazó su visita oficial a España, prevista para los días 11, 12 y 13 de diciembre, después de ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia por una hernia incarcerada en el Hospital São João de Oporto.

El encuentro con los Reyes de España y las demás actividades protocolares en Madrid quedarán pendientes hasta que el estado de salud del mandatario sea considerado óptimo.

La oficina presidencial precisó que la operación se realizó después de que Rebelo de Sousa acudiera a urgencias tras asistir a un funeral en la ciudad de Amarante, donde sintió molestias digestivas que finalmente resultaron ser una hernia incarcerada.

Rebelo de Sousa debió aplazar su visita oficial a España debido a una complicación médica inesperada (Reuters)

La responsable del Consejo de Administración del Hospital São João, Maria João Baptista, explicó que la intervención se centró en la reducción de la hernia para evitar complicaciones.

Además, indicó que la recuperación habitual por este tipo de intervenciones oscila entre dos y cuatro semanas, de acuerdo a las condiciones particulares del paciente.

“Es importante que haya sido operado ya, en este momento, fue una cirugía perfectamente a tiempo”, remarcó Baptista.

A su vez, en un comunicado oficial, la embajada de Portugal en Madrid confirmó: “La visita de Estado de Su Excelencia el presidente de la República a España fue aplazada por motivos de salud”. Añadió que también se posterga la recepción en honor a los reyes españoles y que el cronograma será redefinido según la evolución médica del mandatario.

El jefe de la Casa Civil y coordinador de agenda presidencial, Fernando Frutuoso de Melo, había informado, en declaraciones recopiladas por TSF, que toda la programación del presidente sería evaluada y reorganizada tras este incidente.

Fernando Frutuoso de Melo, jefe de la Casa Civil, anunció la reorganización de la agenda presidencial (Facebook)

Además del viaje a España, la agenda mantenía un compromiso internacional: una visita al Vaticano para una audiencia con el papa León XIV.

Los eventos internacionales previstos para diciembre permanecen inciertos tras la cirugía, a la espera de la completa recuperación de Rebelo de Sousa. El entorno del presidente comunicó que está en buen estado y la intervención resultó exitosa, por lo que la reincorporación plena a la actividad pública dependerá de los informes médicos futuros.

Rebelo de Sousa mantiene suspendidos todos los compromisos internacionales durante su convalecencia (Reuters)

La suspensión de este viaje diplomático redefine la agenda exterior y establece que las autoridades de ambos países mantendrán el contacto para fijar una nueva fecha cuando el estado del presidente lo permita.

A sus 76 años, Rebelo de Sousa cuenta con antecedentes cardiacos y se encuentra en la última etapa de su segundo mandato, el cual terminará tras las elecciones presidenciales, ya programadas para el 18 de enero.

Rebelo de Sousa acudió a urgencias tras experimentar molestias digestivas luego de un funeral en Amarante (Reuters)

La atención médica y la reorganización de los compromisos oficiales se han convertido en la prioridad para el equipo presidencial, mientras que la agenda institucional será reprogramada conforme a las indicaciones del equipo sanitario responsable de la recuperación del mandatario.

(Con información de Europa Press y EFE)

Brasil alcanzó un récord histórico

La ONU expresó su solidaridad

Haití aprobó el decreto que

Guatemala incautó 867 paquetes de

Protestas en Tanzania: la presidenta
