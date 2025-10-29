Mundo

La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada de Trump a Corea del Sur

Pyongyang confirma testeos de más de dos horas mientras el presidente estadounidense se prepara para reunirse con Xi Jinping en la cumbre APEC

Guardar
Un objeto, que parece ser
Un objeto, que parece ser un misil, vuela por el aire, mientras la Oficina General de Misiles de Corea del Norte afirma haber realizado con éxito una prueba de un importante sistema de armas (KCNA via REUTERS)

Corea del Norte reactivó la tensión en la península con un nuevo ensayo de misiles de crucero mar-tierra desde su costa occidental, justo en la víspera de la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Corea del Sur. La agencia estatal norcoreana KCNA confirmó que los proyectiles fueron lanzados el martes, en una maniobra que duró más de dos horas y que se produce en el umbral de una intensa gira asiática del mandatario estadounidense.

El régimen de Pyongyang aseguró que las pruebas demuestran la “fiabilidad y capacidad” de su arsenal frente a “enemigos potenciales”. La operación estuvo dirigida por Pak Jong-chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central del partido gobernante, sin la presencia del líder Kim Jong-un, una decisión que analistas interpretan como un gesto de normalización de los ensayos dentro de la rutina militar norcoreana.

Trump aterriza este miércoles en Seúl para mantener una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae-myung y participar el jueves en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Gyeongju, donde también se encontrará con el mandatario chino Xi Jinping. La coincidencia temporal entre la visita y el lanzamiento no parece casual: el régimen norcoreano acostumbra a acompañar los grandes eventos diplomáticos con demostraciones de fuerza.

Los misiles, según KCNA, fueron disparados verticalmente y se mantuvieron en vuelo durante más de dos horas. Aunque el tipo exacto de proyectil no ha sido especificado, la duración del vuelo sugiere un ensayo de largo alcance. Las fuerzas surcoreanas y estadounidenses aún no han publicado una evaluación oficial sobre las trayectorias o la zona de impacto.

El líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un inspecciona una nueva línea de producción de misiles en una empresa militar en un lugar no revelado en esta imagen sin fecha difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, 1 de septiembre de 2025 (KCNA via REUTERS)

Este tipo de lanzamientos forma parte del repertorio político-militar de Pyongyang. En enero, Corea del Norte ya había probado misiles de crucero estratégicos en lo que varios expertos interpretaron como un mensaje directo al nuevo gobierno estadounidense. Cada ensayo sirve tanto de ejercicio técnico como de recordatorio de que el régimen mantiene capacidad de alteración en la agenda internacional.

La decisión de que Kim Jong-un no supervise la prueba refuerza la idea de una institucionalización del aparato militar. El mensaje es claro: la preparación bélica norcoreana no depende del líder, sino de una estructura estable y operativa capaz de sostener el pulso con Washington y Seúl.

Para Estados Unidos, la prueba añade complejidad a una gira ya cargada de objetivos. Trump busca reafirmar su influencia en Asia y tender puentes tanto con Seúl como con Beijing, pero el gesto norcoreano reintroduce la variable militar en una agenda centrada, en teoría, en comercio, seguridad y cooperación económica.

El lanzamiento es también un aviso a China. En plena víspera de la reunión Trump-Xi, el movimiento de Pyongyang subraya los límites del control chino sobre el régimen norcoreano. Al mismo tiempo, le ofrece a Beijing un recordatorio útil de su valor estratégico: Corea del Norte sigue siendo un factor que puede agitar el tablero si sus intereses no son atendidos.

En una estación de ferrocarril
En una estación de ferrocarril de Seúl (Corea del Sur), varias personas observan un televisor que emite una noticia sobre el lanzamiento por Corea del Norte de un misil balístico de corto alcance hacia el mar frente a su costa oriental. 22 de octubre de 2025 (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Corea del Norte ha incrementado notablemente el uso de misiles de crucero desde 2021, con modelos diseñados para volar a baja altura y evadir los sistemas antiaéreos aliados. Estos misiles, aunque menos llamativos que los balísticos, representan una amenaza creciente por su capacidad de precisión y su difícil detección.

Los expertos interpretan la secuencia como un mensaje con múltiples destinatarios: a Washington, que mantiene sanciones y busca reactivar las conversaciones nucleares; a Seúl, para probar la solidez de su alianza con EEUU; y a Beijing, como recordatorio de que Pyongyang no se subordina por completo a su patrocinio histórico.

La visita de Trump coincide con una coyuntura especialmente delicada. Mientras el presidente estadounidense insiste en su disposición a un encuentro con Kim Jong-un, el líder norcoreano guarda silencio. La diplomacia, por ahora, se expresa con misiles.

Cada lanzamiento reafirma la lógica de Pyongyang: el poder se demuestra en la escena, no en la palabra. Y en esa lógica, Corea del Norte se asegura de que ningún visitante internacional pise el suelo surcoreano sin sentir el eco del estruendo al otro lado de la frontera.

Temas Relacionados

Corea del NorteCorea del Sur

Últimas Noticias

El régimen de Irán avanza en la construcción de nuevas instalaciones nucleares subterráneas tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Según un informe basado en imágenes satelitales, Teherán amplió las obras en una planta cerca de Natanz. Crecen las sospechas sobre posibles actividades clandestinas en un contexto de tensiones diplomáticas y menores controles del OIEA.

El régimen de Irán avanza

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará el sistema ruso de misiles hipersónicos Oreshnik en medio de la guerra en Ucrania

La decisión es respaldada por Moscú y eleva la preocupación internacional, ya que el Kremlin afirma que estos misiles tienen capacidades difíciles de interceptar y podrían alterar el equilibrio militar en Europa del Este

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará

El Gobierno de Jamaica declaró a la isla como “zona catastrófica” tras el paso del poderoso huracán Melissa

El ciclón dejó al menos tres muertos, miles de desplazados y daños severos en hospitales e infraestructuras críticas. Hay más de 6.000 personas en refugios, cortes masivos de energía y servicios de emergencia colapsados

El Gobierno de Jamaica declaró

La Cruz Roja repudió el “inaceptable” montaje de Hamas en la entrega de los restos de un rehén y exigió respeto al derecho humanitario

El organismo internacional afirmó que el acto, documentado en videos difundidos por el ejército israelí, vulnera la confianza en los acuerdos y solicitó que la recuperación de cuerpos se realice fuera de toda manipulación política

La Cruz Roja repudió el

Un ritual prohibido, un sacrificio humano y una corona dorada: así es la tumba de 1600 años que reescribe la historia de Corea del Sur

El hallazgo arqueológico en Gyeongju aporta pruebas sobre las jerarquías militares y las costumbres funerarias de la dinastía Silla. Los detalles de un hallazgo que revela prácticas extremas y transformaciones profundas en el poder

Un ritual prohibido, un sacrificio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es y en qué

Quién es y en qué partido político milita Abelina López, la alcaldesa de Acapulco que lució un collar de más de 200 mil pesos

San Judas Tadeo y el misterio detrás de la oración de las peticiones imposibles

Aeropuerto Felipe Ángeles pierde 13 rutas hacia Estados Unidos, asegura la agencia Reuters

Gustavo Matamoros, que quiere ser presidente, lanzó sablazos a Roy Barreras y Abelardo de la Espriella: “No sean miserables”

¿En qué mes está “prohibido” comer mariscos? Conoce la regla de la r

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Malí suspende las clases 2 semanas por falta de combustible ante el bloqueo de la filial de Al Qaeda en el Sahel

Adara Molinero se queda fuera de la gran final de 'Supervivientes All Stars'

La ONU exige un alto el fuego en El Fasher y Sudán ante la conquista de las RSF de la ciudad

Una persona del 0,1% más rico contamina más en un día que alguien del 50% más pobre en un año, según Oxfam Intermón

ENTRETENIMIENTO

Eva LaRue se sincera sobre

Eva LaRue se sincera sobre el infierno que vivió durante 12 años por un acosador anónimo

Así es “Cosa Nuestra”: la gira teatral de Rauw Alejandro que rompe récords y reinventa el show latino

Jessica Alba confirma su nueva relación con Danny Ramirez, actor 11 años menor que ella

Tim Allen reveló cómo la cárcel cambió su vida

El homenaje a Diane Keaton y su inolvidable “Annie Hall” en las pasarelas de Vogue World