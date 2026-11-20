Defendió a su persona ante las acusaciones que ha recibido en las últimas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vadhir Derbez reapareció en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram para responder a los señalamientos públicos relacionados con su caso y aseguró que su silencio no equivale a aceptar las versiones difundidas sobre su persona.

Al actor mexicano se le acusa de presunta violación y agresión sexual en dos casos distintos: el primero, denunciado por una modelo estadounidense de 19 años, por hechos que presuntamente ocurrieron durante la grabación de un videoclip en Coyoacán; el segundo, por una adolescente de 15 años, por una supuesta agresión a bordo de un crucero en aguas internacionales.

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El hijo de Eugenio Derbez ha negado los señalamientos en su contra y asegura que no ha recibido una notificación formal sobre la segunda denuncia. A través de una carta expuesta por Vadhir, el cantante pidió que el caso se resuelva ante los tribunales, reclamó respeto a la presunción de inocencia y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en estos “días difíciles”.

Famosos y celebridades como Gustavo Adolfo Infante, Gaby Elizalde, Wendy Guevara, Mauricio Garza, Elyfer Torres, Patricio Gallardo, Katia Nabil, Daniel Fraga y Vanessa Bauche, entre otros, compartieron mensajes de apoyo para Vadhir Derbez, quien asegura ser víctima de un intento de extorsión.

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En el mensaje dirigido al público y medios de comunicación, el artista decidió leer el texto para no omitir información que considera necesaria, pues, de acuerdo a sus palabras, “todo esto lo han utilizado para hacer un circo mediático irresponsable” que está afectando “tanto mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia”.

Vadhir Derbez rechaza que esté escondido mientras continúan las investigaciones del caso

(Captura de pantalla)

El intérprete sostuvo que había evitado hacer declaraciones por recomendación de sus abogados, debido a que hablar públicamente sobre el caso podría afectar el desarrollo del proceso legal. “Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí”, expresó.

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Uno de los puntos que abordó fue la versión de estar oculto como supuestamente se ha venido difundiendo en los medios digitales. Derbez negó esa acusación y afirmó que las búsquedas para localizarlo se han realizado en lugares donde no reside.

“Se ha dicho que me estoy escondiendo. No es así, por eso estoy dando la cara”, manifestó. Vadhir Derbez consideró que esos elementos fueron usados para reforzar la idea de que evitaba responder a los señalamientos en su contra.

Además, pidió que la información sobre el caso se maneje con prudencia y cuestionó que acusaciones, versiones o publicaciones en redes sociales se presenten como hechos ya comprobados por una autoridad.

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Vadhir Derbez afirma ser víctima de un intento de extorsión

El actor Vadhir Derbez mira hacia la cámara en una sala iluminada con tonos morados durante una presentación con público. (Instagram: Vadhir Derbez)

En su declaración, Vadhir Derbez retomó lo que había planteado previamente en el mes de abril: según su versión, él ha sido víctima de un intento de extorsión y aseguró contar con elementos que pretende aportar dentro de las instancias correspondientes.

“Tengo todo el derecho de aportar evidencias, los videos y las incongruencias que se han encontrado”, afirmó. El actor hizo acusaciones sobre personas relacionadas con una modelo, a quienes vinculó con presuntas actividades delictivas. Esos dichos fueron expuestos como parte de su defensa pública.

Derbez sostuvo que, desde su perspectiva, parte de la conversación que se ha dicho en las redes sociales se ha construido a partir de información incompleta, eso genera que muchas personas piensen en estar respaldando a una víctima, pero afirmó que no conocen la totalidad de los hechos que él asegura poder demostrar.

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“Los medios no hablan de una extorsión porque quizá no genera tanto morbo como lo otro. Anteriormente denuncié en una entrevista que al yo no ceder a esta extorsión, alguien dentro de la Fiscalía intentó vender la carpeta de investigación a algunos programas de televisión. Cuando los cacharon, claramente quisieron voltear la versión diciendo que mi abogado es el que estaba coludido y que compró esa carpeta cuando él tiene todo el derecho procesal de conseguirla sin pagar”, manifestó Vadhir Derbez.

Famosos y artistas se solidarizan con Vadhir Derbez tras su video de las redes sociales

El actor grabó un video para hablar sobre las acusaciones que hay en su contra (vadhird)

Tras publicar el video en canal oficial de Instagram, Vadhir Derbez recibió mensajes de apoyo en la bandeja de comentarios de sus redes sociales. Figuras públicas, colegas del medio artístico y seguidores se sumaron a las muestras de solidaridad, con palabras de aliento y respaldo ante los días “difíciles” que él describió.

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“Me queda claro que es una extorsión. Te abrazo”, envió Gustavo Adolfo Infante. “Muchas bendiciones!! Te creemos”, compartió Gaby Elizalde. Bendiciones", escribió Wendy Guevara. “Abrazo. Te quiero mucho y los que te conocemos sabemos el enorme humano que eres”, dedicó Elyfer Torres.

Los mensajes continúan para Vadhir Derbez. “Te quiero, eres un gran hombre. Lamento tanto está situación. Todo sale a la luz”, expresó Katia Nabile. “Los que te conocemos sabemos que tipo de persona eres, ser hombre en México se ha vuelto un delito y desgraciadamente el morbo va por delante siempre! Vas a salir de esto hermano, estoy contigo!”, compartió Daniel Fraga. “Los que te conocemos hermano sabemos que esto es extorsión. Estamos contigo”, señaló Reynaldo Pacheco.

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El actor agradeció a las personas que se han comunicado con él y a quienes, afirmó, lo conocen de cerca. “Gracias de corazón a quienes me han acompañado y me han dado el espacio de ser escuchado. Y gracias obviamente a toda la gente que me ha escrito, que se me ha acercado, que me conoce y sabe la persona que soy. Gracias”, concluyó Vadhir Derbez.