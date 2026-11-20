Ricardo Monreal Ávila habla sobre la posible ruta para designar a la consejera presidenta del INE. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

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Después de que advirtió una eventual imposición para nombrar a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal suavizó su discurso.

La mañana de este viernes, Monreal Ávila sostuvo que ejercer la mayoría con la que cuentan Morena y aliados es “normal” en cualquier democracia, pero para designar a al reemplazo de Guadalupe Taddei Zavala, puede ser cuestionado.

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Ricardo Monreal considera que puede ser cuestionado ejercer mayoría para designar a la presidencia del INE

Durante una clase con estudiantes de la maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Cámara de Diputados, Monreal cuestionaba a jóvenes sobre sus tesis, y uno de ellos le respondió que la haría sobre la “irrupción deliberativa y límites al poder de las mayorías parlamentarias”.

“Siempre será un tema las mayorías, hoy se va a generar mucho ruido cuando ejerzas mayoría cuando en cualquier democracia sería normal, aquí hasta por ejercer la mayoría vas a ser cuestionado, pero así está el tema, así estamos”, explicó el legislador zacatecano.

El líder de los diputados de Morena Ricardo Monreal sigue poniendo pretextos para designar a la nueva presidencia del INE. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

Líder de diputados de Morena no descarta aplicar mayoría para designación de consejera presidenta

Un diario de circulación nacional publicó este 20 de noviembre que Ricardo Monreal dijo ayer que no existe posibilidad de acuerdo entre los diversos partidos para impulsar una candidata de consenso a la presidencia del INE por lo que el oficialismo “aplicará la mayoría” parlamentaria para imponerla.

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Luego de la salida de Taddei Zavala de la presidencia del órgano electoral, como consecuencia de un escándalo de simulación de contratos, conflicto de interés con proveedores y operaciones factureras, Morena ha restrasado la emisión de la convocatoria para seleccionar a su relevo con el pretexto de que había consultas con las bancadas de oposición para llegar a un acuerdo político.

Sin embargo, la demora de la mayoría en San Lázaro no cayó nada bien entre la oposición.

PAN recurre al Tribunal Electoral para presionar a Morena

En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), optó –esta semana– por recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presionar la elección de la presidencia del INE.

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Como respuesta al actuar del blanquiazul, el legislador zacatecano les endosó la responsabilidad de provocar la premura de la decisión sin consenso.

“Acudir al Tribunal Electoral es respetable y entiendo que tiene efectos de protagonismo político fugaz, pero no sirve a la democracia, solo van a acelerar una decisión. Tal y como está el escenario, no va a ser fácil que tengamos el acuerdo.

“El acuerdo y el consenso que yo deseaba ya no fue posible. Ahora, tendré que hacer caso de la mayoría legislativa que coordino, y donde muchos de ellos querían este escenario, para aplicar la mayoría. Así es que ellos ganaron”, sostuvo Monreal Ávila este jueves.

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Sin consenso para nombramiento, pero con la opción de utilizar la “aplanadora”

Ante el escenario de que el Tribunal Electoral emplace a los diputados a una decisión, Monreal advirtió que lo hará convocando a su grupo parlamentario y aliados para que voten por mayoría por un candidato acordado por el bloque oficialista.

Dos directivos del INE confirmaron su renuncia. Crédito: X/ @ElReferenteMx

Además, irónicamente, el líder guinda se alegró de que el PAN haya recurrido al “Tribunal de los acordeones”, en referencia a los cuestionamientos que la propia oposición ha hecho sobre esa institución.

Dirigencia del PAN reclama a FGR por lentitud en caso INE

En medio de las demoras por la falta de designación de la consejera presidenta del INE, ayer, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, criticó la tardanza de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar las irregularidades y presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei.

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Romero Herrera consideró que las indagatorias en el órgano electoral prácticamente no han avanzado, pese a que su denuncia fue presentada hace tres semanas. En ese marco, exigió a Morena emitir la convocatoria para renovar la presidencia del Instituto.

Durante su gira por La Paz, Baja California Sur, el dirigente blanquiazul afirmó que el oficialismo implementó una estrategia para “adueñarse” del árbitro electoral y decretar “penalti” cuando ellos quieran.

La dirigencia del PAN cuestionó el nulo avance en la investigación contra corrupción e irregularidades en el INE. Crédito: X/ @JorgeRoHe

“Hoy desde La Paz le decimos a la Fiscalía General de la República, ante la que hace tres semanas presentamos una denuncia por toda la gama de delitos que nos enteramos que pasaron: corrupción, peculado, tráfico de influencias, cohecho.

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“¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la República? Ya pasaron tres semanas. No sabemos si le están apostando a que pase de moda el tema. Pero para el PAN no va a pasar de moda. Y una destitución del titular del INE no va a dar para nosotros como si ya todo se resolviera”, declaró el dirigente panista.

Luego de amagar con utilizar la mayoría parlamentaria, compuesta por Morena y aliados, para designar a la nueva consejera presidenta del INE, Ricardo Monreal matizó su discurso y consideró que eso puede ser cuestionado.