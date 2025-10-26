Mundo

El consejo más sencillo de los viajeros expertos para evitar retrasos en el aeropuerto

Según Travel + Leisure, disponer de este objeto básico no solo agiliza trámites de inmigración y aduana, sino que también puede ser útil para resolver imprevistos durante todo el viaje

Por Mirko Racovsky

Llevar una lapicera en el equipaje de mano agiliza el trámite de inmigración en viajes internacionales

En el ámbito de los viajes internacionales, un objeto tan simple como una lapicera puede marcar la diferencia entre una llegada sin contratiempos y una experiencia frustrante.

Expertos en consejos de viaje insisten en que llevar una lapicera en el equipaje de mano es fundamental para quienes cruzan fronteras, ya que este instrumento resulta indispensable al completar formularios de inmigración y aduana, según destaca Travel + Leisure.

La recomendación, respaldada por testimonios de profesionales del sector, adquiere especial relevancia en aeropuertos concurridos y durante llegadas nocturnas, cuando la disponibilidad de lapiceras suele ser limitada.

La importancia de este consejo se refleja en la experiencia de Georgia Fowkes, asesora de viajes en Altezza Travel, quien relató a Travel + Leisure una situación vivida en el aeropuerto de Dar es Salaam, en Tanzania.

Después de un largo vuelo nocturno, Fowkes aterrizó en un escenario caótico: una sala de inmigración abarrotada de pasajeros que buscaban desesperadamente una lapicera para llenar los formularios obligatorios. Cuando finalmente llegó a su turno en el mostrador, descubrió que no quedaba ni una sola disponible. El resultado fue una fila de viajeros, ella incluida, esperando con paciencia —y creciente fastidio— para pedir prestado un bolígrafo, en una escena que combinaba la incomodidad con la frustración colectiva.

Fowkes reconoció que no fue su mejor momento como viajera, pero la experiencia le sirvió para no volver a confiar en la disponibilidad de lapiceras en los aeropuertos.

Formularios y demanda elevada en migraciones

La creencia de que siempre habrá lapiceras disponibles en los controles migratorios es errónea, advierte Fowkes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de situaciones no es aislado. Muchos países aún exigen que los visitantes completen documentos en papel al ingresar, y la demanda de lapiceras en los puntos de control migratorio puede superar con creces la oferta, especialmente cuando cientos de pasajeros llegan al mismo tiempo.

Fowkes advirtió que la creencia de que siempre habrá lapiceras disponibles en inmigración es errónea, ya que estos desaparecen rápidamente ante la afluencia masiva de viajeros.

Además, señaló que las llegadas en horarios poco habituales, como las dos o tres de la madrugada, presentan desafíos adicionales, pues incluso solicitar uno prestado puede resultar complicado.

Ante este panorama, Fowkes opta por llevar siempre varias lapiceras básicas en su equipaje, incluyendo una extra para ayudar a otros pasajeros que puedan encontrarse en apuros.

En sus palabras recogidas por Travel + Leisure, sacar una lapicera de repuesto durante un vuelo puede convertir a quien la porta en una figura inesperadamente popular entre los demás viajeros.

Consejos sobre el tipo de lapicera

En cuanto al tipo de lapicera recomendada, Fowkes aconseja elegir modelos sencillos, de plástico y sin partes metálicas, para evitar inconvenientes en los controles de seguridad aeroportuaria. Además, sugiere utilizar tinta azul o negra, ya que los colores llamativos pueden generar dudas y llevar a que las autoridades soliciten reescribir los formularios.

El uso de tinta azul o negra en formularios facilita el paso por controles de seguridad

“Prefiero las lapiceras baratas, de plástico, en azul o negro; cualquier otra opción puede ser motivo para que pidan rehacer el documento si la tinta no parece adecuada”, detalló.

Más allá de los trámites migratorios, la lapicera puede resultar útil en diversas circunstancias durante el viaje. Erin Carey, fundadora de Roam Generation, compartió con Travel + Leisure que siempre lleva una lapicera como respaldo en caso de que su teléfono móvil se quede sin batería.

Carey planteó escenarios en los que anotar una dirección, un número de teléfono o el correo electrónico de una persona recién conocida puede ser fundamental. También mencionó la utilidad de escribir indicaciones en el idioma local para mostrar a un taxista, o de completar formularios en caso de pérdida de equipaje.

Una lapicera puede convertirse en un recurso inesperadamente valioso a 10.000 metros de altura, transformando a su portador en alguien capaz de resolver imprevistos y facilitar la experiencia de viaje, como subraya Travel + Leisure en su análisis sobre este consejo práctico.

