Perros y gatos

¿Abrigo para perros sí o no? El consejo de los veterinarios para cuidarlos del frío

El descenso de la temperatura puede afectar de forma diferente a cada animal. Aprender a reconocer cuándo está incómodo o expuesto a riesgos es clave para su cuidado

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Perro de pelaje claro con abrigo a rayas multicolores caminando en una vereda llena de hojas secas, una persona lo sujeta con correa al fondo, con árboles y edificios urbanos.
Veterinarios coinciden en que la necesidad de abrigo depende de raza, edad y salud del perro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las jornadas más crudas del otoño, cuando el termómetro desciende y el viento recorre las calles, una inquietud cobra fuerza entre quienes comparten su vida con perros: ¿es necesario abrigarlos o su propio pelaje resulta suficiente? La respuesta, lejos de ser universal, abre un abanico de matices donde intervienen la raza, la edad y el estado de salud de cada animal.

Cuándo es recomendable usar abrigo para perros

Veterinarios con experiencia coinciden en un punto clave: el abrigo no es imprescindible para todos, pero hay grupos que lo necesitan tanto como una buena alimentación o un refugio seco.

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Así lo afirma la red de hospitales veterinarios VCA Hospitals, con sede en Estados Unidos, que identifica a los perros de talla pequeña, pelaje corto, cachorros y ejemplares mayores como los más vulnerables al frío, sobre todo cuando la temperatura desciende por debajo de los 7°C. El panorama se complica en presencia de nieve, ráfagas persistentes o humedad ambiental, factores capaces de desencadenar cuadros de hipotermia.

Perro pequeño de pelaje marrón y rizado, con un abrigo amarillo, de pie en un camino adoquinado cubierto de hojas secas de otoño en un parque urbano.
Razas pequeñas y de pelo corto son más propensas a perder calor en temperaturas bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clínica Small Door Vet, situada en Nueva York, aporta más detalles: en contextos donde el mercurio roza los 0°C, los perros con poca grasa corporal o pelajes finos enfrentan un desafío mayor para conservar el calor.

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Los especialistas advierten que temblores, quejidos y una negativa a moverse son señales de alarma que no deben subestimarse. En ese escenario, la recomendación es concreta: vestirlos con un abrigo puede marcar la diferencia entre el bienestar y la exposición a riesgos innecesarios.

Razas y situaciones que requieren mayor atención

La morfología y el tipo de pelo de cada raza son determinantes para soportar los embates del clima. Razas como el Chihuahua, Dachshund, Whippet y Galgo carecen de la protección que brinda un pelaje denso, lo que los coloca en una situación de mayor indefensión ante el frío. En contraste, perros como el Siberian Husky, Alaskan Malamute o Chow Chow cuentan con una doble capa de pelo que les permite sortear sin dificultad las temperaturas más extremas.

El Dr. Jolee Stegemoller, consultado por la American Kennel Club, subraya que tanto los cachorros como los perros de edad avanzada requieren una atención especial, ya que su organismo no regula la temperatura con la misma eficacia. Además, la presencia de enfermedades crónicas, como la artritis, afecciones cardíacas o diabetes, incrementa la sensibilidad al frío y, en consecuencia, la necesidad de recurrir a prendas de abrigo diseñadas para protegerlos.

Perro pequeño negro y marrón con un abrigo rojo tejido sentado en una alfombra. Al fondo, una ventana con árboles otoñales y dos sillones beige.
En temperaturas cercanas a 0°C, los perros con poca grasa corporal o pelaje fino presentan mayor riesgo de enfriamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Todos los perros deben usar abrigo? El consejo veterinario

La creciente oferta de ropa para animales puede inducir a pensar que todos los perros necesitan abrigo. Sin embargo, VCA Hospitals advirtió que no siempre es recomendable utilizar prendas en animales sanos y adaptadas al clima frío. Un abrigo innecesario puede provocar molestia o ansiedad, e incluso riesgo de sobrecalentamiento si el animal realiza actividad física intensa o permanece en ambientes cálidos.

Los veterinarios insisten en observar el comportamiento del perro: si la persona siente frío al salir, probablemente el perro también. Una señal inequívoca de incomodidad es el jadeo excesivo, la salivación o los intentos del animal por quitarse la prenda. En esos casos, retirar el abrigo resulta fundamental.

Cómo elegir el abrigo adecuado para perros

El abrigo perfecto debe priorizar la funcionalidad. La prenda debe cubrir el cuello, el lomo, el pecho y el vientre, sin limitar los movimientos ni quedar floja. Según Taconic Veterinary Center, es imprescindible evitar prendas con botones, cremalleras o piezas pequeñas que puedan tragarse o causar accidentes. Es recomendable medir al perro antes de comprar y elegir tejidos impermeables para protegerlo de la humedad y el viento.

Un perro tipo Jack Russell con abrigo verde sentado en el césped de un parque con hojas secas y árboles de otoño en el fondo, bajo luz de tarde.
La higiene juega un papel clave: los abrigos deben lavarse con regularidad para evitar la proliferación de bacterias y hongos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene juega un papel clave: los abrigos deben lavarse con regularidad para evitar la proliferación de bacterias y hongos, sobre todo si el animal los utiliza a diario.

A pesar del abrigo, los especialistas subrayan la importancia de limitar la exposición al frío extremo. Las almohadillas de las patas pueden verse afectadas por la sal, el hielo o productos químicos usados para derretir la nieve. Un paseo breve y bajo control reduce el riesgo de lesiones. El West Park Animal Hospital alertó sobre la posibilidad de hipotermia y congelación en cualquier perro expuesto a bajas temperaturas, por lo que recomienda regresar al hogar ante los primeros signos de temblor o rigidez.

La utilización de abrigo para perros no es una moda, sino una medida preventiva avalada por veterinarios cuando las condiciones lo requieren. La decisión debe basarse en la edad, el pelaje, la salud y la tolerancia individual de cada animal al frío. De acuerdo con las recomendaciones, la prioridad es el bienestar y la seguridad de los animales, más allá de cualquier tendencia pasajera.

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