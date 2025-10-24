Los socialistas franceses votarán para destituir al Gobierno si el Ejecutivo no acepta sus condiciones presupuestarias

Sébastien Lecornu enfrenta su mayor desafío político tras perder el respaldo de aliados clave en el Parlamento (Reuters)

Los socialistas franceses anunciaron que presentarán una moción de censura para destituir al gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu si el Ejecutivo rechaza la creación de un impuesto a los multimillonarios durante las negociaciones del presupuesto nacional, informó Reuters.

La advertencia se hizo pública el viernes, cuando el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, aseguró que la paciencia de su bloque ha llegado al límite y que, si no hay cambios antes del lunes, impulsarán formalmente la destitución del gabinete en la Asamblea Nacional.

Las declaraciones de Faure colocan al Gobierno, actualmente minoritario, bajo una fuerte presión política. “Si no hay cambios para el lunes, se acabó”, afirmó.

Olivier Faure anunció la inminente presentación de una moción de censura en la Asamblea Nacional (Reuters)

Las condiciones impuestas por los socialistas refuerzan su posición de bisagra en una composición parlamentaria marcada por la incertidumbre, ya que la suma de la extrema izquierda y la extrema derecha podría ser suficiente para poner fin al mandato de Lecornu.

La tensión se intensificó tras la negativa del primer ministro a incluir en el proyecto de presupuesto una contribución para los patrimonios superiores a 100 millones de euros, demanda histórica de los socialistas.

Esta iniciativa, identificada como la “Tasa Zucman”, en alusión al economista Gabriel Zucman, busca gravar con un dos por ciento anual a los mayores patrimonios. Este tributo recaudaría cerca de 20.000 millones de euros anuales, provenientes de 1.800 contribuyentes con fortunas ultras millonarias.

El Ejecutivo rechazó la propuesta de los socialistas y sugirió, en su lugar, aplicar un impuesto a las sociedades de administración de patrimonios de al menos 5 millones de euros, gravamen que afectaría a unos 10.000 contribuyentes y generaría únicamente 1.000 millones de euros, una cifra muy inferior a la planteada por la izquierda, según informó la agencia AFP.

Durante el pleno parlamentario, Lecornu defendió la necesidad de un “diálogo exigente y transparente”, aunque recalcó que ninguna facción puede imponer su punto de vista.

El primer ministro intentó negociar sin éxito la aprobación del presupuesto en un clima de fuerte tensión partidaria (Reuters)

Además, añadió que el Gobierno está dispuesto a considerar enmiendas al texto y descartó utilizar el mecanismo constitucional que permite aprobar el presupuesto sin votación en la Asamblea Nacional, mecanismo utilizado anteriormente.

La urgencia para cerrar filas gira en torno al presupuesto ante la delicada situación fiscal. Francia debe ajustar más de 30.000 millones de euros para limitar el déficit al 4,7% del PIB y evitar nuevas rebajas en la calificación de la deuda nacional,

El proceso legislativo avanza hacia una votación clave sobre la parte fiscal del presupuesto, prevista para el 4 de noviembre. Si el texto supera esa instancia, pasará al Senado, donde la oposición conservadora ostenta el control, confirmaron Reuters.

La Asamblea Nacional debatirá el 4 de noviembre el apartado fiscal del presupuesto 2026 (Reuters)

La situación actual recuerda a la reciente suspensión de la reforma jubilatoria, decisión tomada por Lecornu tras negociaciones con los socialistas para evitar una censura previa. El renovado debate sobre los impuestos revive la discusión acerca de quién debe soportar el peso de los recortes, mientras la oposición insiste en que la carga no recaiga sobre jubilados ni familias, sino sobre los sectores más ricos.

(Con información de Reuters y AFP)