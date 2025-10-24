Arrestaron a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio: un policía herido

Policía arrestó a un hombre con cuchillo cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio

La detención de un individuo armado con un cuchillo en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en el distrito de Minato, Tokio, ha generado inquietud en la capital japonesa a pocos días de la visita oficial del presidente estadounidense Donald Trump.

El incidente, que dejó a un agente de la policía antidisturbios herido en la pierna, ha motivado una respuesta inmediata de las autoridades, quienes han intensificado las medidas de seguridad en la ciudad.

De acuerdo con información difundida por TBS News el viernes 24 de octubre, agentes de la policía antidisturbios que patrullaban la zona detectaron la presencia de un hombre portando un cuchillo cerca de la sede diplomática estadounidense.

Durante el interrogatorio, el arma cayó de las manos del sospechoso y provocó una herida en la pierna de uno de los agentes.

Policía en la embajada de Estados Unidos en Tokio

El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio procedió a arrestar al individuo bajo sospecha de obstrucción de las funciones públicas y ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles del suceso.

El informe de TBS News, que cita fuentes policiales, señala que un policía antidisturbios resultó herido, aunque la gravedad de las lesiones no ha sido precisada.

Por el momento, las autoridades no han logrado determinar el motivo que llevó al detenido a portar el arma ni si existía una intención deliberada de atacar a los agentes o a la sede diplomática.

Este episodio ocurre en un contexto de máxima alerta, ya que la capital japonesa se prepara para recibir al presidente Donald Trump entre el 27 y el 29 de octubre.

Durante su estancia, el mandatario estadounidense tiene previsto reunirse con el emperador Naruhito y la recién elegida primera ministra Sanae Takaichi, según ha informado el gobierno japonés.

En respuesta a la inminente visita y ante el reciente incidente, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio ha desplegado hasta 18.000 efectivos adicionales para reforzar la seguridad en la ciudad, según reportó la agencia de noticias japonesa Kyodo News a principios de la semana.