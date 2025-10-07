Eslovaquia confirmó un paquete de ayuda a Ucrania con tecnología de desminado y un apoyo humanitario, sin incluir armamento

El primer ministro Robert Fico descartó reanudar el envío de armas de Eslovaquia a Ucrania (Reuters)

El gobierno de Eslovaquia confirmó que su contribución a Ucrania continuará centrada únicamente en ayuda humanitaria, excluyendo el envío de armamento o equipamiento letal. El comunicado, difundido tras una visita oficial a Kiev, responde a la intención del primer ministro Robert Fico de precisar el alcance del nuevo paquete de asistencia, cuya prioridad está en la tecnología para tareas de desminado y apoyo logístico.

El ministro de Defensa eslovaco, Robert Kalinak, afirmó: “Somos fieles a lo que siempre decimos. Hemos declarado claramente que ya no donaremos armas ni artículos similares a Ucrania, sino que solo seguiremos proporcionando ayuda no letal y, por lo tanto, humanitaria a cada Estado”.

El ministro de Defensa Robert Kalinak confirmó la entrega de vehículos Bozena para desminado en Ucrania (Reuters)

Esta política, explicó Kalinak, permanece sin variaciones desde la llegada al poder del actual ejecutivo en octubre de 2023 y busca aclarar las dudas sobre el contenido del acuerdo más reciente firmado en la capital

The Kyiv Independent recogió las palabras del ministro de Defensa, Denys Shmyhal, quien calificó como positiva la decisión de Eslovaquia, a pesar de la política restrictiva de Fico en torno a la ayuda armamentística.

Para Denys Shmyhal, el intercambio con Eslovaquia permitirá introducir innovaciones como los vehículos Bozena (Reuters)

Entre los elementos enviados figuran también equipos de construcción, transporte, sistemas para desactivar explosivos y vehículos de evacuación médica. El Bozena es un sistema teledirigido que permite limpiar campos minados, lo que incrementa la seguridad para los operadores humanos.

Asimismo, Eslovaquia y Ucrania suscribieron un memorando de entendimiento en el foro de defensa DFNC3, con la presencia de ambas delegaciones gubernamentales en Kiev.

Shmyhal expresó su agradecimiento y adelantó que ambos ejecutivos ya trabajan en un “paquete número quince”, destinado especialmente a reforzar la infraestructura energética de Ucrania tras los reiterados ataques rusos.

The Kyiv Independent recordó que, antes de la actual administración, Eslovaquia había suministrado trece paquetes de material militar por un valor aproximado de USD 800 millones, que incluyeron sistemas de defensa aérea Kub, proyectiles y munición.

Con el regreso de Fico al poder en 2023, el gobierno anuló un decimocuarto envío valorado en USD 45 millones, que contemplaba armamento y proyectiles. La nueva orientación, restringida a asistencia no letal, se fundamenta en la preservación de la autosuficiencia defensiva y en buscar una relación menos confrontativa con Moscú.

El encuentro entre Fico y Zelensky en Uzhgorod reafirmó el compromiso de cooperación pese a diferencias sobre armamento (Reuters)

La cooperación industrial continúa activa entre las empresas de defensa de ambos países, sobre todo en materia de contratos privados para la adquisición de materiales y tecnologías de doble uso. El ejecutivo de Fico ha mantenido esta modalidad, al tiempo que se interrumpieron las donaciones estatales provenientes de los depósitos militares.

La dimensión política también es relevante. En septiembre, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió con Fico en Uzhgorod, reafirmando el compromiso de mantenerse en diálogo. Además, distintos actores de la Unión Europea han manifestado su preocupación por el acercamiento entre Bratislava y Budapest hacia Moscú y el escepticismo de Fico frente a las sanciones de Bruselas.

(Con información de Europa Press)