En entrevista con Infobae México,el director habló sobre su nueva película. Crédito: Infobae México

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Diego Enrique Osorno sostuvo que el EZLN y la figura del Subcomandante Marcos lograron confrontar el proyecto político de Carlos Salinas de Gortari porque colocaron en el centro del debate nacional la pobreza, la exclusión y los derechos de los pueblos indígenas, una realidad que había permanecido fuera de los discursos oficiales.

El director explicó a Infobae México que esa capacidad de nombrar lo ignorado generó empatía y solidaridad dentro y fuera del país desde el levantamiento del 1 de enero de 1994, algo que los medios de comunicación retomaron de forma inmediata y que fue indispensable -como clave principal- para que su movimiento tuviera éxito.

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El documental Marcos: Otro mundo es posible, dirigido por Osorno, había reunido más de 5,000 horas de archivo, material inédito y una entrevista que el cineasta realizó con Marcos en 2017. Netflix tenía previsto estrenar la película el próximo 2 de diciembre de 2026.

La producción había reconstruido el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la vigencia de un movimiento que, más de tres décadas después, mantenía presencia política, territorial y comunitaria en Chiapas. El grupo ya controlaba 43 municipios en esa entidad, de acuerdo con el contexto histórico reunido para el documental.

Diego Enrique Osorno explicó que el zapatismo nombró una realidad indígena ignorada

El periodista y cineasta consideró que una de las razones del alcance del zapatismo había sido su capacidad para mostrar una realidad que gran parte del país no reconocía. La vida de los pueblos indígenas, la pobreza extrema y la falta de derechos aparecían poco en los mensajes de los gobiernos y en las prioridades públicas durante el sexenio de Salinas de Gortari.

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El director señaló a Infobae México que el levantamiento no sólo había denunciado las condiciones de desigualdad en Chiapas. También había puesto nombre a una población que permanecía fuera de las decisiones nacionales y de buena parte de los relatos sobre el desarrollo mexicano.

Para el escritor, el zapatismo había producido un cambio en la forma en que amplios sectores de la sociedad observaban a los pueblos originarios. La insurgencia había colocado sus demandas frente a las cámaras, los periódicos y las discusiones políticas en un momento en que el gobierno federal proyectaba una imagen de modernización económica.

Las claves para que EZLN y la figura del Subcomandante Marcos tuvieran éxito sobre Carlos Salinas de Gortari son reveladas (Archivo)

El cineasta sostuvo que, antes del levantamiento, existía una tendencia a borrar rastros de lo originario y a reducir la presencia indígena en el espacio público. La irrupción del EZLN había frenado esa lógica al convertir la identidad indígena en una demanda política y en un motivo de organización colectiva.

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La película había retomado esa dimensión para explicar por qué el zapatismo superó los límites de una rebelión regional. El movimiento había construido un lenguaje capaz de conectar las exigencias de comunidades de Chiapas con sectores urbanos, estudiantes, activistas, intelectuales y organizaciones de otros países.

El Subcomandante Marcos funcionó como puente entre comunidades indígenas y la opinión pública

Diego Osorno describió al Subcomandante Marcos como una figura que había servido de enlace entre una realidad indígena marginada y un público mexicano e internacional que no conocía las condiciones de las comunidades zapatistas.

El personaje encapuchado, con pipa, pasamontañas y comunicados literarios, había adquirido una dimensión mediática que contrastaba con el perfil tradicional de los dirigentes guerrilleros. Marcos se había presentado como subcomandante, una posición inferior a la de la comandancia indígena, y ese gesto había marcado una parte del discurso zapatista.

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El director consideró que Marcos había funcionado como traductor y bisagra. Su apariencia mestiza y su dominio del lenguaje político, periodístico y cultural habían permitido que sectores ajenos a Chiapas se acercaran a las demandas de los pueblos tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y mam.

Esa mediación no había sustituido a las comunidades indígenas. El documental había planteado que la fuerza del personaje se había sostenido porque detrás de la figura pública existía una organización con bases locales, autoridades comunitarias y una historia de agravios acumulados.

La imagen de Marcos había facilitado la circulación internacional del mensaje zapatista. Sus textos habían llegado a medios nacionales, colectivos europeos, organizaciones de derechos humanos y redes de solidaridad que rechazaban una salida militar al conflicto.

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El EZLN había encontrado en esa figura una herramienta de comunicación frente a un gobierno que contaba con recursos institucionales, fuerzas armadas y control sobre gran parte de la agenda política. El pasamontañas había ocultado un rostro, pero había dado visibilidad a muchos otros.

El levantamiento del 1 de enero de 1994 coincidió con el inicio del TLC

La madrugada del 1 de enero de 1994, militantes del EZLN habían tomado las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Oxchuc, Huixtán y Chanal, en Chiapas.

Ese día había entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, negociado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con Estados Unidos y Canadá. La coincidencia había dado al levantamiento una dimensión política mayor, pues el zapatismo había cuestionado el modelo económico que el gobierno federal presentaba como la vía hacia la modernización.

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La Primera Declaración de la Selva Lacandona había expuesto las demandas zapatistas: tierra, trabajo, techo, alimentación, salud, educación, libertad, independencia, democracia, justicia y paz. El documento también había declarado la guerra al Ejército federal e invocado el artículo 39 de la Constitución.

El Subcomandante Marcos funcionó como puente entre comunidades indígenas y la opinión pública EFE ROSA VEIGA/Archivo

El gobierno de Salinas de Gortari había enviado a las Fuerzas Armadas para responder a la toma de municipios. Los enfrentamientos habían durado 11 días y habían dejado decenas de muertos entre indígenas y soldados.

Las fotografías de los cuerpos de indígenas tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales y mam tendidos junto a armas reales y fusiles de madera habían dado la vuelta al mundo. Esas imágenes habían contrastado con el discurso oficial de estabilidad y crecimiento que acompañaba la entrada del tratado comercial.

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La ofensiva militar había colocado a Salinas de Gortari bajo presión nacional e internacional. El gobierno había buscado proyectar certidumbre ante socios comerciales y mercados, pero el conflicto en Chiapas había exhibido la desigualdad que persistía en el sureste mexicano.

Carlos Salinas de Gortari enfrentó presión para abrir un diálogo con el EZLN

La respuesta social había sido uno de los elementos que limitó la estrategia militar del gobierno federal. Después de los combates iniciales, organizaciones civiles, ciudadanos, intelectuales y colectivos internacionales habían exigido detener la confrontación y abrir una mesa de diálogo.

El 12 de enero de 1994, las autoridades federales y el EZLN habían iniciado acercamientos para buscar una salida política. La presión pública había contribuido a que el conflicto dejara de tratarse únicamente como un asunto de seguridad nacional.

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Las primeras conversaciones formales habían comenzado el 16 de febrero de 1994. El diálogo había abierto una etapa en la que el zapatismo llevó sus demandas a una discusión pública que alcanzó al Congreso, a organizaciones civiles y a medios de comunicación de distintos países.

El EZLN había conseguido que la discusión sobre autonomía, derechos colectivos, territorio, representación y cultura indígena ocupara un lugar en la agenda nacional. Esa disputa había rebasado a la administración salinista y se había prolongado durante el siguiente gobierno federal.

La fuerza del movimiento no había dependido sólo de su capacidad armada. El zapatismo había construido respaldo a partir de sus comunicados, de las movilizaciones ciudadanas y de una crítica que vinculaba la desigualdad indígena con las consecuencias del modelo neoliberal.

Osorno había ubicado esa capacidad de producir empatía como un elemento central de la historia. Para el director, el movimiento había acercado a miles de personas a una realidad que no formaba parte de su vida cotidiana ni de los discursos dominantes.

Los Acuerdos de San Andrés llevaron las demandas indígenas a la negociación nacional

Las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal habían continuado durante los primeros años del sexenio de Ernesto Zedillo. El 16 de febrero de 1996, las partes habían firmado los Acuerdos de San Andrés sobre Derecho y Cultura Indígena.

Los acuerdos habían establecido compromisos para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y avanzar en formas de autonomía. El documento había sido resultado de mesas de trabajo en las que participaron representantes zapatistas, autoridades federales y asesores.

Carlos Salinas de Gortari enfrentó presión para abrir un diálogo con el EZLN (Fotoarte: Steve Allen)

El proceso se había roto cuando el EZLN consideró que la propuesta gubernamental no respetaba lo acordado. A esa ruptura había seguido una nueva ofensiva militar, junto con órdenes de aprehensión contra dirigentes y hostigamiento en comunidades indígenas zapatistas.

La respuesta de la sociedad mexicana había vuelto a limitar la salida militar. Diversos sectores habían rechazado la persecución y habían exigido que el gobierno retomara el diálogo. En Europa y otros países también se habían formado organizaciones de solidaridad con el movimiento.

El conflicto había demostrado que el EZLN contaba con una red de respaldo más amplia que su presencia en Chiapas. La presión ciudadana e internacional había obligado al gobierno a moderar parte de sus acciones y había mantenido abierto el debate sobre los derechos indígenas.

La Marcha del Color de la Tierra llegó a la Ciudad de México en 2001

En marzo de 2001, el Ejército Zapatista había encabezado la Marcha del Color de la Tierra. Durante 37 días, cientos de indígenas y mestizos habían recorrido 13 estados hasta llegar a la Ciudad de México.

La movilización había marcado la primera salida pública de Marcos y de los zapatistas desde la zona de conflicto. El recorrido había llevado las exigencias de autonomía y reconocimiento constitucional a plazas, universidades y espacios legislativos.

Una vez en la capital del país, la comandancia zapatista había participado en el Tercer Congreso Nacional Indígena. También había acudido al Congreso de la Unión y a Ciudad Universitaria de la UNAM.

La marcha había representado el último intento del zapatismo por alcanzar un acuerdo constitucional con el Estado mexicano para garantizar los derechos y las formas de organización de los pueblos indígenas. La reforma aprobada después no había satisfecho las exigencias del EZLN.

A partir de entonces, el movimiento había profundizado sus propios mecanismos de organización territorial y comunitaria. Su trayectoria había incluido cambios de nombre, nuevas formas de gobierno local y críticas constantes a los partidos, los gobiernos federales y el modelo económico.

Marcos y el EZLN mantuvieron distancia frente a Andrés Manuel López Obrador

La relación entre el zapatismo y Andrés Manuel López Obrador había tenido momentos de coincidencia y confrontación. El distanciamiento más claro había comenzado en 2005, cuando López Obrador se perfilaba como candidato presidencial del PRD.

Durante la campaña de 2018, el conflicto había reaparecido. María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy y vinculada al Congreso Nacional Indígena, no había reunido las firmas necesarias para obtener una candidatura independiente a la Presidencia.

El Consejo Nacional Indígena, relacionado con el EZLN, había decidido no apoyar a López Obrador en la elección del 1 de julio de 2018. Tras el triunfo electoral, los subcomandantes Galeano y Moisés habían publicado un comunicado en el que anticipaban una decepción con el nuevo gobierno.

Marcos y el EZLN mantuvieron distancia frente a Andrés Manuel López Obrador Crédito: X @FkaGum

La disputa también había alcanzado al Tren Maya. El Ejército Zapatista había cuestionado la consulta ciudadana realizada para respaldar el proyecto ferroviario y la había considerado una simulación.

Para Osorno, la historia recuperada en Marcos: Otro mundo es posible había permitido observar cómo el zapatismo había mantenido su capacidad de interpelar al poder desde una demanda indígena que en 1994 había sido ignorada.

La película había vinculado esa memoria con una pregunta sobre la empatía ante realidades que permanecían fuera de los intereses inmediatos y de los algoritmos digitales.