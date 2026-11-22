El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X (Luisa González/REUTERS-@ferneysilvaid/X)

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La noche del 21 de noviembre de 2026, un ataque con drones explosivos y un carro bomba contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 2 del Ejército Nacional, en La Jagua de Ibirico, Cesar, dejó un militar muerto, identificado como Estivinson José Epieyú Pushaina, y al menos 13 soldados heridos.

Al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó el ataque con drones explosivos y un carro bomba contra las instalaciones militares de La Jagua de Ibirico, Cesar.

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“Un ataque con drones explosivos y un carro bomba contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 2 del Ejército Nacional, ubicado en La Jagua de Ibirico, Cesar, dejó más de 13 soldados heridos y un militar muerto”, expresó el jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella rechazó el ataque con drones explosivos y un carro bomba contra las instalaciones militares de La Jagua de Ibirico, Cesar (@ABDELAESPRIELLA/X)

En su mensaje, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que los responsables de los ataques contra la fuerza pública y la población civil “van a pagar con sangre”.

“Este y todos los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil los narcoterroristas los van a pagar con sangre (sic)”, indicó.

El jefe de Estado insistió en que cada acción criminal en Colombia tendrá una respuesta contundente y letal. Abelardo de la Espriella indicó, en su cuenta oficial de X, que acabarán “con esa plaga”.

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“Cada acción criminal tendrá una respuesta contundente, más fuerte, letal e implacable ¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia!“, aseveró.

Abelardo de la Espriella insistió en que cada acción criminal en Colombia tendrá una respuesta contundente y letal (César Carrión/Presidencia de la República)

Otros pronunciamientos

La Defensoría del Pueblo lamentó la muerte del soldado Epieyú Pushaina y señaló que, según información preliminar, el ataque dejó además 22 militares y un civil heridos.

La entidad expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con los integrantes de la fuerza pública afectados. También pidió una pronta recuperación para las personas que reciben atención médica.

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el uso creciente de tecnologías y artefactos explosivos en el conflicto armado, debido a los riesgos para integrantes de la fuerza pública y comunidades civiles.

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Además, recordó que todas las partes involucradas en el conflicto deben respetar el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

La Defensoría del Pueblo lamentó la muerte del soldado Epieyú Pushaina (@DefensoriaCol/X)

“La protección de la vida, de las comunidades en los territorios debe ser una prioridad”, indicó la entidad, que aseguró que mantiene el seguimiento de la situación y de las posibles afectaciones humanitarias.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, expresó su solidaridad con el Ejército Nacional, las víctimas y sus familias.

“Nuestra solidaridad con el Ejército Nacional, las víctimas y familias del cruel y cobarde ataque terrorista que se registró contra el Batallón Especial Energético y Vial en La Jagua de Ibirico, Cesar, y que según reportes preliminares, dejó un militar muerto y 12 heridos”, afirmó Eljach Pacheco.

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El procurador rechazó lo ocurrido e hizo “un llamado al respeto por la vida y las instituciones”.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, expresó su solidaridad con el Ejército Nacional, las víctimas y sus familias (@PGN_COL/X)

Detalles de lo ocurrido

Un soldado murió y otros 12 militares quedaron heridos después de que un ataque con artefactos explosivos improvisados alcanzara al Batallón Especial, Energético y Vial Nº 2, situado en La Jagua de Ibirico, Cesar. La víctima fue el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina.

La Décima Brigada informó que los responsables emplearon rampas preparadas para lanzar los explosivos contra las instalaciones militares. La unidad calificó el hecho como una vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

En su comunicado señaló que “las instalaciones del Batallón Especial, Energético y Vial N° 2 en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado mediante el empleo de rampas adecuadas para el lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados”.

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El soldado Estivinson José Epieyú Pushaina murió tras un ataque registrado en el departamento de Cesar (Ejército)

La brigada confirmó que el ataque causó la muerte de Epieyú Pushaina y dejó a 12 integrantes de la fuerza pública lesionados. Los heridos recibieron asistencia médica en distintos centros de la red hospitalaria departamental.

La institución rechazó la ofensiva y solicitó apoyo ciudadano para ubicar a quienes participaron en el hecho. También sostuvo que los aportes de la comunidad podían ayudar a prevenir nuevos ataques contra residentes de la zona y uniformados, mediante la Línea 107.