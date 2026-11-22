La alerta ocurre después de los ataques con drones explosivos y un carro bomba contra un batallón del Ejército durante la noche del sábado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un camión fue atravesado el domingo 22 de noviembre de 2026 en la vía principal del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, en medio de una alerta por la posible presencia de un artefacto explosivo en el vehículo.

Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y adelantan verificaciones en el lugar para establecer si el camión contiene explosivos. La situación afecta la movilidad en el corredor vial, mientras se espera un pronunciamiento oficial sobre las medidas adoptadas.

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El hecho ocurre después del ataque registrado la noche del 21 de noviembre de 2026 contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 2 del Ejército Nacional, en La Jagua de Ibirico. La acción, que incluyó drones explosivos y un carro bomba, dejó un militar muerto, identificado como Estivinson José Epieyú Pushaina, y al menos 13 soldados heridos.

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