El dolor de los padres de las víctimas a dos años de la masacre de Hamas en la fiesta Nova: “Al final, nadie sabe dónde están”

Los visitantes caminaron en silencio al lugar del sur de Israel donde se llevó a cabo el evento. El grupo terrorista asesinó allí a 370 personas y secuestró

El testimonio de los padres de las víctimas del festival de música Nova

En el amanecer de este martes 7 de octubre en el sur de Israel, el sitio conmemorativo del festival de música electrónica Nova se llenó de visitantes al cumplirse los dos años el ataque en el que cientos de jóvenes fueron asesinados a tiros por militantes de Hamas.

Caminaron en silencio entre los retratos de los fallecidos en el lugar. La hija de Orit Baron, Yuval, y su prometido, Moshe Shuva, se encontraban entre las víctimas. Ella colocó flores frescas junto a sus retratos.

“Me desperté sobre las ocho y media (05:30 GMT). Recibí una llamada de la madre de Moshe preguntándome si había oído algo de nuestros hijos. Me dijo: “Sí, me enviaron un mensaje sobre las 05:39 (02:39 GMT) diciendo que habían llegado”, contaba Baron.

“Llegaron esa misma mañana. Era Shabat. Me preguntó: “¿No oíste lo que pasó allí?”. Le dije que no, y me respondió: “Hay una guerra”. prendí la televisión y vi la pantalla en negro. Desperté a mi marido y empezamos a buscarlos, a llamar a sus amigos que sabíamos que estaban con ellos, a intentar conectar con alguien. Escuché muchas cosas; la gente los vio por aquí y por allá. Al final, nadie sabe dónde están”, agregó.

Las mujeres se abrazan mientras
Las mujeres se abrazan mientras visitan el sitio del festival Nova, donde los asistentes fueron asesinados y secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, en el segundo aniversario, en Reim, sur de Israel, el 7 de octubre de 2025. REUTERS/Amir Cohen

Baron explicó que la pareja había planeado casarse el Día de San Valentín de este año y fueron enterrados uno junto al otro tras el hallazgo de sus cuerpos.

“Nada más importa. Nada más puede estar completo porque ella es mi corazón y me lo arrebataron. Nunca más podré ser feliz ni estar completa”, dijo la madre.

Oren Zonensteinn, tío de otra víctima, Alon Werber, expresó su deseo de que la guerra en Gaza, iniciada por Israel para aniquilar a Hamas tras ese ataque, cesara para que los rehenes tomados el 7 de octubre también pudieran regresar.

La gente visita el sitio
La gente visita el sitio del festival Nova, donde los asistentes fueron asesinados y secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas desde Gaza, en el segundo aniversario, en Reim, sur de Israel, el 7 de octubre de 2025. REUTERS/Amir Cohen

“Nos despertamos por la mañana y estábamos intentando averiguar dónde estaba mi sobrina Alon”, contaba Zonensteinn.

“Pensábamos que estaba en otra fiesta cerca de Jerusalén. Pero su hermana nos dijo que no estaba, que estaba aquí en el Festival Nova. Y desde entonces lo intentamos... Estaba aquí con unos 15 o 20 amigos suyos, que están por la zona. Muchos de ellos están muertos”, dijo.

“Algunos murieron aquí en el festival Nova. Tres coches escaparon hacia el sur. Los mataron cerca de Reim, en el kibutz Reim, a dos kilómetros y medio de aquí. Él (Alon) murió en el coche”, agregó.

Mientras Israel conmemora los dos años del ataque, las familias de las víctimas afirman que el dolor aún está presente; sus recuerdos se conservan entre las fotos y las flores del lugar.

El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamas atacaron Israel y mataron a 1200 personas. Hamas tomó a 251 personas como rehenes de regreso a Gaza. Israel afirma que 48 rehenes permanecen en Gaza, de los cuales se cree que 20 siguen con vida.

Una mujer coloca una flor
Una mujer coloca una flor mientras la gente llora en el lugar del festival Nova, donde los asistentes fueron asesinados y secuestrados, en el segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás desde Gaza, en Reim, sur de Israel, el 7 de octubre de 2025. REUTERS/Itay Cohen

La campaña militar israelí de represalia ha matado a más de 67 000 palestinos y ha dejado a la mayoría de los 2,2 millones de gazatíes sin hogar y hambrientos en un enclave destruido por incesantes bombardeos.

Israel afirma que su ofensiva está dirigida contra Hamas y que intenta evitar matar civiles, pero que el grupo se esconde entre la población civil, una afirmación que Hamás niega.

Este año, el aniversario del 7 de octubre coincide con una festividad judía. Si bien las ceremonias civiles se celebraron el martes, el Día de los Caídos en Guerra tendrá lugar el 16 de octubre.

(Con información de Reuters)

