El campeón de la temporada 2026 en el tenis se define este domingo entre el español y el alemán. (REUTERS/Annegret Hilse)

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Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentan en la gran final de las ATP Finals este domingo 22 de noviembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) desde Torino, Italia para coronar al campeón absoluto de la temporada 2026 en el tenis masculino.

Carlos Alcaraz regresa a su mejor versión

Después de su lesión, Alcaraz ha regresado en gran nivel y busca otro título. (AP Foto/Luca Bruno)

Carlos Alcaraz regresó a las canchas en agosto, después de recuperarse de una lesión en la muñeca. Desde entonces, el español dejó claro que vuelve con el objetivo de recuperar su lugar entre los mejores tenistas del mundo.

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En su primer Grand Slam tras la lesión, Alcaraz alcanzó los cuartos de final del US Open. Después contribuyó al triunfo del Team Europe en la Laver Cup, donde ganó sus partidos tanto en la modalidad de singles como en dobles.

El español mantuvo ese nivel durante la gira posterior. Conquistó el Masters 1000 de París, además de los títulos en los torneos ATP 500 de Tokio y Viena. Los resultados confirmaron que Alcaraz recuperó ritmo competitivo y volvió a colocarse entre los principales candidatos en el circuito.

Su desempeño en las ATP Finals refuerza esa impresión. En la fase de grupos ganó sus tres partidos sin ceder un solo set ante Frances Tiafoe, Flavio Cobolli y Daniil Medvedev.

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En semifinales enfrentó una prueba distinta ante Ben Shelton. Alcaraz perdió el primer set, pero reaccionó para darle vuelta al partido y conseguir su pase a la final.

Ahora buscará cerrar el año con un título que le permita reafirmarse como uno de los jugadores a vencer en el tenis mundial.

Zverev busca cerrar con broche de oro el mejor año de su carrera

Alexander Zverev busca cerrar con broche el que ha sido el mejor de su carrera. (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO)

Alexander Zverev atraviesa el mejor año de su carrera profesional. Durante 2026 conquistó sus primeros dos títulos de Grand Slam, en Roland Garros y el US Open, en una temporada marcada por los problemas físicos de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El tenista alemán aprovechó ese escenario para consolidarse entre los protagonistas del circuito, pues además de sumar sus primeros dos títulos major, alcanzó el primer lugar del ranking mundial de la ATP.

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Ahora, Zverev busca cerrar el año con otro título importante. El alemán enfrenta a Carlos Alcaraz, en la final de las ATP Finals, con la intención de confirmarse como el mejor jugador de la temporada.

El torneo no es desconocido para Zverev, pues ya conquistó el título en dos ocasiones: en 2018 venció a Novak Djokovic y en 2021 superó a Daniil Medvedev.

Zverev llega a la final con paso perfecto. Ganó sus tres partidos de fase de grupos sin perder un set ante Ben Shelton, Rafael Jódar y Arthur Fils. En semifinales superó a Medvedev para asegurar su lugar en el duelo por el campeonato.

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El alemán intentará mantener esa racha ante uno de los mejores tenistas del circuito, quien vuelve a competir tras recuperarse de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante la recta final de la temporada.

Cuándo y dónde ver la final de las ATP Finals en México

El encuentro entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz puede seguirse este domingo 22 de noviembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y Disney+, no solamente en México, sino para todo el público en América Latina.