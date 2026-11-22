La exposición El señorío bajo la selva: Dzibanché y Calakmul se presenta en el Museo Moesgaard, en Aarhus, hasta el 9 de agosto de 2027. Foto: Secretaría de Cultura (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un total de 167 piezas arqueológicas y artísticas de la civilización maya se exhiben en el Museo Moesgaard, ubicado en Aarhus, Dinamarca, como parte de la exposición “El señorío bajo la selva: Dzibanché y Calakmul”, que desde su inauguración, a principios de octubre de 2026, ha recibido a 47 mil 335 visitantes.

La muestra, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en colaboración con el recinto danés, presenta objetos que permiten conocer el desarrollo político, cultural y religioso de las antiguas ciudades mayas, así como la influencia de la dinastía Kaanu’l durante el periodo Clásico.

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De acuerdo con el comunicado de la dependencia, el registro de visitantes corresponde al corte del 17 de noviembre. La exposición permanecerá abierta hasta el 9 de agosto de 2027 y destaca por incluir piezas que nunca antes habían salido de México para formar parte de una exhibición museística en el extranjero.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que la asistencia registrada refleja el interés internacional por la historia de los pueblos originarios de México y destacó la importancia de la cooperación entre instituciones culturales para compartir el patrimonio arqueológico mexicano con nuevos públicos.

¿Qué piezas de la civilización maya se exhiben en el Museo Moesgaard de Dinamarca?

La exposición El señorío bajo la selva: Dzibanché y Calakmul reúne 167 bienes arqueológicos y artísticos procedentes de distintas colecciones del INAH. Entre los objetos más destacados se encuentran algunas piezas funerarias que viajan por primera vez fuera de territorio mexicano.

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La colección permite acercarse a las prácticas ceremoniales, las expresiones artísticas y las estructuras de poder de las sociedades mayas. Los objetos fueron recuperados mediante exploraciones arqueológicas realizadas desde la década de 1990 hasta la actualidad en diferentes sitios de los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo.

Entre las piezas que integran la exhibición destacan:

Máscaras funerarias de jade y concha: sobresalen porque salen por primera vez de México para su exhibición en otro país.

Figurillas antropomorfas de barro: representaciones humanas que permiten conocer aspectos de la vida y las expresiones artísticas de las sociedades mayas.

Urnas ceremoniales: objetos relacionados con las prácticas rituales y funerarias.

Platos trípodes policromos: piezas decoradas que muestran parte de las técnicas y los recursos artísticos de esta civilización.

Relieves de piedra caliza: elementos que contribuyen a documentar las representaciones simbólicas y las expresiones del poder político.

Los bienes patrimoniales provienen de diferentes acervos del INAH, entre ellos el Museo Nacional de Antropología (MNA), el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, así como las colecciones de las representaciones estatales del instituto en Chiapas y la península de Yucatán.

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La selección reúne objetos que permiten explicar la relación entre las ciudades de Dzibanché y Calakmul, dos importantes centros políticos de la región maya, cuya historia estuvo vinculada con la dinastía Kaanu’l.

Un recorrido por el mundo maya

La muestra aborda la historia de la civilización maya a partir del desarrollo de ambas ciudades y del papel que desempeñó la familia gobernante Kaanu’l, cuyo nombre significa serpiente en lengua maya.

Esta dinastía tuvo una participación destacada en la geopolítica mesoamericana durante el periodo Clásico, comprendido entre los años 200 y 900 d.C.. Su influencia se extendió desde las tierras selváticas del sur hasta el oriente del Golfo de México y el norte de Centroamérica, con presencia en regiones como Belice y el Petén Central.

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Para explicar este proceso histórico, la exposición está organizada en tres núcleos temáticos que conducen al público desde una introducción general sobre esta cultura hasta el papel de sus gobernantes.

Los tres apartados de la exhibición son:

El mundo maya: presenta una aproximación a esta civilización, su temporalidad y su distribución geográfica, con énfasis en los sitios arqueológicos de Dzibanché y Calakmul.

La ciudad y el tiempo: explica cómo las comunidades desarrollaron y heredaron sistemas de cómputo que hicieron posible la creación de calendarios y la escritura jeroglífica. También aborda la relación de estos conocimientos con las instituciones políticas y religiosas, cuyo poder se concentraba en la figura del llamado señor sagrado.

El gobernante: explora la expansión de las ideas y estructuras de poder hacia regiones como Belice y el Petén Central, donde la dinastía Kaanu’l desempeñó un papel relevante.

A través de estos apartados, el recorrido explica cómo los conocimientos científicos, la escritura, las creencias religiosas y las estructuras políticas formaron parte de la organización de las antiguas sociedades mayas.

Talento mexicano reunido para la curaduría de la exposición

El proyecto cuenta con la participación de especialistas mexicanos y daneses en arqueología, historia del arte y estudios mesoamericanos. La curaduría estuvo a cargo de Daniel Juárez Cossío, responsable de la colección maya del Museo Nacional de Antropología; Sandra Balanzario Granados, profesora-investigadora del Centro INAH Quintana Roo, y Erik Velásquez García, académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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También colaboró Alexandre Tokovinine, especialista en epigrafía maya, mientras que por parte de Dinamarca participó Jesper Nielsen, profesor asociado de Estudios Mesoamericanos en la Universidad de Copenhague.

Nielsen también tiene presencia dentro de la exposición mediante pantallas digitales que funcionan como guías del recorrido. A través de ellas comparte información sobre la civilización maya y los resultados de las investigaciones realizadas por especialistas mexicanos y daneses.

Además de los objetos arqueológicos, el Museo Moesgaard incorporó recursos audiovisuales y actividades interactivas para acercar la historia de esta cultura a diferentes públicos.

Los visitantes pueden explorar los contenidos mediante:

Textos explicativos e imágenes.

Grabaciones de sonido y videos.

Escenografías relacionadas con el mundo maya.

Juegos y actividades interactivas.

Representaciones de jeroglíficos, entre ellos el símbolo de una serpiente.

Estos elementos permiten conocer aspectos de los rituales, monumentos, sociedades, creencias, ideas y mitos de la civilización mesoamericana.

¿Hasta cuándo estará abierta la exposición maya en Dinamarca?

La exposición El señorío bajo la selva: Dzibanché y Calakmul permanecerá en el Museo Moesgaard de Aarhus, Dinamarca, hasta el 9 de agosto de 2027.

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Su presentación forma parte de un intercambio cultural entre México y Dinamarca. El recinto europeo ha dedicado anteriormente exhibiciones a distintas culturas peninsulares, entre ellas las sociedades nórdicas de la Edad de Bronce y la civilización vikinga.

Ahora, mediante las piezas procedentes de México, el museo incorpora la historia de los pueblos mayas a su programación y establece un diálogo entre dos regiones geográficas: la península de Jutlandia, en Dinamarca, y la península de Yucatán, en México.

Con 47 mil 335 visitantes registrados hasta el 17 de noviembre de 2026, la muestra constituye una plataforma de difusión internacional para el patrimonio arqueológico mexicano y para las investigaciones que permiten reconstruir la historia política y cultural de las antiguas ciudades mayas.

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