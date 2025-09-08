Los 10 destinos vacacionales que más estimulan la felicidad

Atenas se posiciona como la ciudad más transitable del índice, facilitando recorridos a pie y acceso a opciones saludables (REUTERS)

El bienestar se convirtió en un factor decisivo al momento de elegir un destino de vacaciones. Ya no basta con visitar lugares emblemáticos o alojarse en hoteles de lujo: los viajeros buscan experiencias que aumenten su felicidad, favorezcan la relajación y contribuyan a un equilibrio físico y mental.

La psicóloga clínica de Harvard y experta en felicidad holística, Dra. Natalie Dattilo-Ryan, explicó que sentirse bien está ligado a la liberación de hormonas de la felicidad como la serotonina, dopamina, endorfinas y oxitocina.

Estas sustancias influyen en el estado de ánimo, el sueño, la energía y la digestión, y pueden potenciarse con factores como la luz solar, la actividad física, la alimentación saludable y el descanso.

La metodología del Índice de Felicidad Vacacional

El Índice de Felicidad en Vacaciones de BookRetreats evaluó 47 ciudades de todo el mundo según cinco factores que, según estudios, estimulan naturalmente las hormonas de la felicidad: luz solar, sueño de calidad, dieta saludable, tiempo en la naturaleza y ejercicio físico.

El bienestar se consolida como el principal criterio para elegir destinos de vacaciones, superando el atractivo de monumentos y hoteles de lujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada factor se ponderó equitativamente para otorgar una puntuación final, siendo los destinos más cercanos a 100 los que ofrecen mayor potencial de bienestar.

Luz solar: promedio anual de horas de sol.

Sueño de calidad: basado en percepción de ruido y contaminación lumínica.

Dieta saludable: porcentaje de restaurantes considerados “saludables”, según opiniones de expertos.

Tiempo en la naturaleza: metros cuadrados de espacios verdes por habitante.

Ejercicio físico: evaluado según el tiempo necesario para recorrer a pie las principales atracciones de la ciudad.

Top 10 destinos más felices del mundo

10. Vilna, Lituania

Vilna integra zonas verdes, calles transitables y accesibilidad urbana. Su entorno histórico y parques permiten a los viajeros disfrutar de paseos al aire libre, estimulando de forma natural la serotonina y las endorfinas.

9. Oslo, Noruega

La Ópera de Oslo es una de las principales atracciones de la ciudad y destaca por su fachada de aluminio, decorada con un patrón tradicional que refleja la luz y genera un efecto dinámico (REUTERS)

Se caracteriza por sus espacios verdes urbanos y la cercanía constante a la naturaleza. La ciudad permite recorrer parques, lagos y senderos con facilidad, contribuyendo al bienestar y la relajación de los visitantes.

8. Budapest, Hungría

La capital húngara combina áreas verdes, ríos y paseos urbanos que fomentan la actividad física y la conexión con la naturaleza. La ciudad ofrece un entorno tranquilo para explorar su patrimonio histórico mientras se estimulan las hormonas de la felicidad.

7. Viena, Austria

El Palacio de Schönbrunn, Patrimonio de la Humanidad, combina arquitectura barroca y jardines extensos constituyendo una de las principales atracciones de la ciudad (REUTERS)

Viena ofrece un entorno equilibrado entre cultura y naturaleza urbana, con bulevares y parques que facilitan el paseo a pie. La planificación urbana contribuye a la relajación y al bienestar general de los visitantes.

6. Madrid, España

Se distingue por su accesibilidad urbana y espacios verdes, aunque su índice de horas de sol y gastronomía saludable es menor que el de los primeros cinco destinos. La ciudad permite combinar paseos culturales con momentos de relajación en parques como El Retiro.

5. Edimburgo, Escocia

El Castillo de Edimburgo, asentado en Castle Rock, combina historia real y militar, y constituye una de las atracciones más emblemáticas de la ciudad (Captura de video: YouTube/History Victorum)

La capital escocesa combina espacios verdes, calidad del sueño y facilidad para recorrer sus principales atracciones a pie. Con 78 m² de área verde por persona, 144 parques y una oferta gastronómica saludable que alcanza el 7% de los restaurantes, la ciudad ofrece un entorno completo para vacacionar con bienestar, a pesar de sus 1.428 horas de sol anuales.

4. Atenas, Grecia

Atenas es el destino más transitables del índice, con una puntuación perfecta de 20/20. Los viajeros pueden visitar la Acrópolis, el Templo del Olimpo y el Estadio Panatenaico a pie en apenas 30 minutos. La ciudad también ofrece un 10% de restaurantes con opciones saludables y 2.773 horas de sol anuales, fomentando bienestar físico y mental.

3. Orlando, Estados Unidos

Orlando combina parques temáticos y áreas verdes, ofreciendo una experiencia de vacaciones que potencia la felicidad y el bienestar (REUTERS)

La ciudad ubicada en el estado de Florida, famosa por sus atracciones temáticos combina diversión y bienestar gracias a sus más de 148 parques, jardines y áreas verdes, que suman 258 m² por persona.

Disfruta de 2.930 horas de sol al año y permite combinar actividades al aire libre con atracciones como Universal Studios y Lake Eola Park, potenciando la liberación de endorfinas y serotonina.

2. Helsinki, Finlandia

La capital finlandesa destaca por su abundante espacio verde, con 126 m² por persona, y por liderar la calidad del sueño según el índice, con bajos niveles de ruido y contaminación lumínica.

La ciudad ofrece senderos forestales y bulevares arbolados que facilitan caminar hasta sus principales atracciones en 37 minutos, promoviendo un estilo de vida tranquilo y reparador.

1. Lisboa, Portugal

Lisboa encabeza el ranking mundial de destinos más felices, gracias a su entorno natural, luz solar y opciones gastronómicas saludables (Adobe Stock)

La capital costera de Portugal lidera el índice como el destino más feliz del mundo. La ciudad combina un entorno caminable, playas cercanas y 2.828 horas de sol al año.

Su escena gastronómica saludable representa casi el 10% de los restaurantes, la segunda proporción más alta del estudio. La combinación de naturaleza, luz solar y opciones culinarias accesibles refuerza la liberación de hormonas de la felicidad.

Factores claves para unas vacaciones felices

El índice confirma que la felicidad vacacional no depende únicamente del lujo o los monumentos, sino de la interacción con entornos que favorezcan la liberación de hormonas del bienestar.

Desde la luz solar y la alimentación hasta el contacto con la naturaleza y la actividad física, estos elementos permiten que los viajeros recarguen energías y mantengan un equilibrio físico y emocional durante su estadía.