Israel afirmó que su Ejército no se retirará del sur del Líbano pese al alto el fuego con el grupo terrorista Hezbollah. (REUTERS/ARCHIVO)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este domingo que el Ejército israelí “no se retirará” de la zona que ocupa en el sur del Líbano, pese al alto el fuego alcanzado con el grupo terrorista Hezbollah. Según un comunicado publicado en sus canales oficiales, Katz afirmó que “el alto el fuego anunciado ayer permite que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantengan todas sus posiciones en la zona de seguridad que protege a las comunidades del norte”.

La nota agrega que las tropas israelíes continuarán “operando desde allí hacia el interior contra terroristas e infraestructuras terroristas” durante la tregua. El alto el fuego fue anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato y confirmado públicamente el sábado por el Ejército israelí.

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Situación en el terreno tras el anuncio de tregua

Aunque se confirmó la entrada en vigor de la tregua, los enfrentamientos entre Israel y los terroristas de Hezbollah persistieron durante las últimas jornadas. El fuego israelí provocó una cincuentena de muertos y decenas de heridos en territorio libanés, de acuerdo con reportes de las autoridades sanitarias locales. Por su parte, el Ejército israelí indicó que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles contra sus fuerzas durante la noche del viernes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrán sus posiciones en la zona de seguridad del sur del Líbano y seguirán operando contra Hezbollah durante la tregua. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

En la madrugada del domingo, un ataque del grupo chií causó la muerte de cuatro soldados israelíes, elevando a 37 el número de uniformados fallecidos —incluido uno por fuego amigo— desde el inicio de la invasión del sur del Líbano el 2 de marzo. También se informó que dos civiles israelíes murieron por fuego del grupo terrorista libanés en el norte de Israel.

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Advertencias de Irán

El régimen de Irán advirtió este domingo que no participará en negociaciones para un acuerdo más amplio con Estados Unidos mientras persista el conflicto en Líbano. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, comunicó que la entrada en la fase de negociaciones para un acuerdo final “no es posible” sin el cese de la guerra en todos los frentes, “incluido Líbano”, en referencia a una disposición contemplada en el acuerdo inicial entre Teherán y Washington. Baqaei realizó estas declaraciones a través de la red social X.

Las conversaciones entre delegaciones de ambos países se llevan a cabo este domingo en Suiza, con la mediación de Qatar y Pakistán. El representante iraní detalló que el principal eje de debate es el cumplimiento del primer artículo del memorando de entendimiento, que exige el fin de la guerra en todos los frentes. Baqaei afirmó que “Estados Unidos no ha podido o no ha querido” garantizar el cumplimiento de este punto, y que los recientes ataques israelíes contra territorio libanés constituyen una violación directa del acuerdo.

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Las reuniones en Suiza tienen como objetivo el cumplimiento del memorando firmado el pasado miércoles. El documento establece un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo final que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, según informó la agencia Tasnim.

Programa nuclear y fondos congelados

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró este domingo la disposición de su país a garantizar que no fabricará armas nucleares. Según su página web oficial, Pezeshkian afirmó que pueden “declarar por escrito” su intención de no producir una bomba atómica, aunque subrayó que no renunciarán al derecho al enriquecimiento de uranio. “La otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho”, señaló.

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este domingo que Teherán está dispuesto a ofrecer garantías de que no producirá armas nucleares, aunque recalcó que el país no cederá su derecho a enriquecer uranio. (REUTERS/ARCHIVO)

Pezeshkian destacó que el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos es favorable para Irán, ya que permitirá la devolución de 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en Qatar. Indicó que todos los puntos del memorando benefician a Teherán y que los resultados de las negociaciones “se harán evidentes”.

El mandatario explicó que la única exigencia de Washington es la garantía de que Irán no desarrollará armas nucleares. “Estados Unidos dijo: ‘escríbanlo y fímenlo’, y lo firmamos”, afirmó Pezeshkian, quien insistió en que la República Islámica no busca fabricar armamento nuclear.

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